Власти Барнаула нашли подрядчика, который разработает проект ремонта дорог

Работами в 2023 году займётся "Алтайкоммунпроект"

23 января 2023, 16:45, ИА Амител

Фото: amic.ru

Стало известно, кто разработает проектно-сметную документацию на ремонт дорог в Барнауле в 2023 году. По информации мэрии краевой столицы, контракт будет заключён с АО "Алтайкоммунпроект" 27 января. Все работы будут выполнены в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Какие дороги отремонтируют?

До 15 марта подрядчику будет необходимо разработать проект ремонта 11 участков дорог:

улица Радужная (от улицы Мамонтова до границы Барнаула);

9-й Заводской проезд (от улицы Квартал, 953а до здания № 9/1);

проспект Космонавтов (от улицы Солнечная Поляна до Гоньбинского тракта);

улица Звёздная (от Павловского тракта до улицы Трактовой);

улица Островского (от улицы Юрина до улицы Гущина);

улица Интернациональная (от проспекта Ленина до переулка Циолковского);

улица Гущина (от улицы Попова до улицы Кавалерийской);

улица 1905 года (от улицы Советской до улицы Профинтерна);

улица Гридасова (от улицы Малахова до улицы Власихинской);

улица Водозаборная в посёлке Плодопитомник (от Змеиногорского тракта до здания № 3/419 по улице Водозаборной);

улица Просторная (от улицы Тихой до улицы Юрина).

В общей сложности в этом сезоне приведут в порядок 12 дорог. Проектно-сметную документацию на ремонт улицы Малахова уже разработали в прошлом году. Также в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" предусмотрено строительство дороги по улице 65 лет Победы (от улицы Сергея Семёнова до Павловского тракта). Проектирование этого дорожного участка выполняло ООО "Альфа-Проект".

Сколько денег потратят на ремонт?

Всего в этом году будет отремонтировано 12 дорог, в том числе улица Малахова (от улицы Власихинской до улицы Сухэ-Батора) – проектно-сметная документация на ремонт этого участка уже разработана.

Подрядчиков, которые будут заниматься ремонтом, определят в апреле.