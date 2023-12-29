Названы знаменитости, не пришедшие на "голую" вечеринку Ивлеевой

Среди них: Тимати, Рудковская, Канделаки и другие

29 декабря 2023, 07:33, ИА Амител

Кадр: Baza

На скандальную "голую" вечеринку Насти Ивлеевой было приглашено около 450 человек, однако многие знаменитости на нее не пришли, пишет Baza.

Не явились Тина Канделаки, Тимати, Нюша, Яна Рудковская, Настасья Самбурская, Светлана Бондарчук, Филипп Янковский, Инстасамка и другие.

Напомним, Ивлеева провела "голую" вечеринку в Москве 20 декабря. На ней было множество звезд, в том числе Лолита, Филипп Киркоров и Дима Билан.

После мероприятия некоторые знаменитости столкнулись с неприятными последствиями.