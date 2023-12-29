Названы знаменитости, не пришедшие на "голую" вечеринку Ивлеевой
Среди них: Тимати, Рудковская, Канделаки и другие
29 декабря 2023, 07:33, ИА Амител
Кадр: Baza
На скандальную "голую" вечеринку Насти Ивлеевой было приглашено около 450 человек, однако многие знаменитости на нее не пришли, пишет Baza.
Не явились Тина Канделаки, Тимати, Нюша, Яна Рудковская, Настасья Самбурская, Светлана Бондарчук, Филипп Янковский, Инстасамка и другие.
Напомним, Ивлеева провела "голую" вечеринку в Москве 20 декабря. На ней было множество звезд, в том числе Лолита, Филипп Киркоров и Дима Билан.
После мероприятия некоторые знаменитости столкнулись с неприятными последствиями.
08:06:30 29-12-2023
молодцы, что не пошли, не совсем конченные
08:23:49 29-12-2023
горожанка (08:06:30 29-12-2023) молодцы, что не пошли, не совсем конченные... особенно инстасамка :)))
09:22:26 29-12-2023
горожанка (08:06:30 29-12-2023) молодцы, что не пошли, не совсем конченные... А какова причина их отсутствия? Уважительная? В другом месте зажигали? Корпоратив на первом месте!
08:13:42 29-12-2023
Падарки в студию - победителям !!! )))
09:13:12 29-12-2023
Возможно сейчас радуются
09:33:25 29-12-2023
Открою секрет - кто-то из не пришедших слил инфу в СМИ
09:36:42 29-12-2023
Жаль, Дмитрия Маликова и Полины Гагариной не было на вечеринке.. А то достала уже реклама Озон с этими двумя.
10:09:57 29-12-2023
Гость (09:36:42 29-12-2023) Жаль, Дмитрия Маликова и Полины Гагариной не было на вечерин... А что, озон-зон-зон, реклама как реклама, озон-зон-зон.
10:06:03 29-12-2023
Бабкиной и шамана с газмановым в списке непришедших не нашёл. Значит всё таки были
10:36:17 29-12-2023
Гость (10:06:03 29-12-2023) Бабкиной и шамана с газмановым в списке непришедших не нашёл... Список непришедших из приглашенных. Шамана и Газманова даже не пытались пригласить. Ну их понятно почему. Бабкину наверное тоже посчитали не сильно любящей западные ценности
10:53:53 29-12-2023
Гость (10:36:17 29-12-2023) Список непришедших из приглашенных. Шамана и Газманова даже ... Вами выявлена одна западная ценность.А какие ещё остались?
11:06:35 29-12-2023
Гость (10:36:17 29-12-2023) Список непришедших из приглашенных. Шамана и Газманова даже ... Особенно дронов такой патриот, что кличку свою буквами, из алфавита вероятного противника пишет
11:33:49 29-12-2023
Гость (11:06:35 29-12-2023) Особенно дронов такой патриот, что кличку свою буквами, из а... Организаторам вечеринки видней насколько он подходит под западные ценности. Оценили, что не подходит. Там надо больше чем иностранные буквы
10:44:45 29-12-2023
"Огласите весь список,пожалуйста."
10:52:21 29-12-2023
Никогда не стоит извиняться перед лицемерными людьми. Ивлеева на мой взгляд сделала большую ошибку, что она стала извиняться и оправдываться, для тех кто начал травлю ее извинения это как красная тряпка для быка. Раз уж ей все ровно была уготовлена плаха, то стоило пойти на нее с поднятой головой чем идти оплеванной и забитой на ту же плаху. Как в свое время Симонян заявляла хватит врать, обращаясь к своим коллегам журналистам, так же и она могла сказать хватит лицемерить. В стране работают ночные клубы, бары, кабаки, бордели, сауны, идут корпоративы, свадьбы и прочие веселья, где народ отжигает как в последний раз. Сейчас заявляют что идут отмены Лолиты, Киркорова, какой то певицы Асти, то есть сам факт что их выступления запланировали в клубах, корпоративах и пр, не является для поборников морали чем то плохим, и если бы они не засветились на этой “голой вечеринке” или Киркоров не ошибся бы с дверью то тот же Киркоров так же бы спокойно в перьях выступал на новогодних корпоративах и ни кого бы не напрягал это “пир во время чумы”.
18:48:42 29-12-2023
По волне извинений: (10:52:21 29-12-2023) Никогда не стоит извиняться перед лицемерными людьми. Ивлеев... там ещё Собчак была...
11:02:00 29-12-2023
А то есть ещё одна ценность, но по большей части американская-ездить в метро без юбок или штанов.
11:55:39 29-12-2023
теперь, как в фильме "Пункт назначения" этих артистов должно срезать на других вечеринках. от судьбы не уйдёшь.
13:05:27 29-12-2023
Да хватит уже мусолить эту тему
18:49:20 29-12-2023
Гость (13:05:27 29-12-2023) Да хватит уже мусолить эту тему... Правильно, эта тема не... сами знаете что, чтобы ее мусолить (Шевчук).