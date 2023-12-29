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Названы знаменитости, не пришедшие на "голую" вечеринку Ивлеевой

Среди них: Тимати, Рудковская, Канделаки и другие

29 декабря 2023, 07:33, ИА Амител

Кадр: Baza
Кадр: Baza

На скандальную "голую" вечеринку Насти Ивлеевой было приглашено около 450 человек, однако многие знаменитости на нее не пришли, пишет Baza.

Не явились Тина Канделаки, Тимати, Нюша, Яна Рудковская, Настасья Самбурская, Светлана Бондарчук, Филипп Янковский, Инстасамка и другие.

Напомним, Ивлеева провела "голую" вечеринку в Москве 20 декабря. На ней было множество звезд, в том числе Лолита, Филипп Киркоров и Дима Билан.

После мероприятия некоторые знаменитости столкнулись с неприятными последствиями.

скандалы Шоу-бизнес

Комментарии 20

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горожанка

08:06:30 29-12-2023

молодцы, что не пошли, не совсем конченные

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Гость

08:23:49 29-12-2023

горожанка (08:06:30 29-12-2023) молодцы, что не пошли, не совсем конченные... особенно инстасамка :)))

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Гость

09:22:26 29-12-2023

горожанка (08:06:30 29-12-2023) молодцы, что не пошли, не совсем конченные... А какова причина их отсутствия? Уважительная? В другом месте зажигали? Корпоратив на первом месте!

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Гость

08:13:42 29-12-2023

Падарки в студию - победителям !!! )))

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Гость

09:13:12 29-12-2023

Возможно сейчас радуются

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Гость

09:33:25 29-12-2023

Открою секрет - кто-то из не пришедших слил инфу в СМИ

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Гость

09:36:42 29-12-2023

Жаль, Дмитрия Маликова и Полины Гагариной не было на вечеринке.. А то достала уже реклама Озон с этими двумя.

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Гость

10:09:57 29-12-2023

Гость (09:36:42 29-12-2023) Жаль, Дмитрия Маликова и Полины Гагариной не было на вечерин... А что, озон-зон-зон, реклама как реклама, озон-зон-зон.

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Гость

10:06:03 29-12-2023

Бабкиной и шамана с газмановым в списке непришедших не нашёл. Значит всё таки были

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Гость

10:36:17 29-12-2023

Гость (10:06:03 29-12-2023) Бабкиной и шамана с газмановым в списке непришедших не нашёл... Список непришедших из приглашенных. Шамана и Газманова даже не пытались пригласить. Ну их понятно почему. Бабкину наверное тоже посчитали не сильно любящей западные ценности

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Гость

10:53:53 29-12-2023

Гость (10:36:17 29-12-2023) Список непришедших из приглашенных. Шамана и Газманова даже ... Вами выявлена одна западная ценность.А какие ещё остались?

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Гость

11:06:35 29-12-2023

Гость (10:36:17 29-12-2023) Список непришедших из приглашенных. Шамана и Газманова даже ... Особенно дронов такой патриот, что кличку свою буквами, из алфавита вероятного противника пишет

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Гость

11:33:49 29-12-2023

Гость (11:06:35 29-12-2023) Особенно дронов такой патриот, что кличку свою буквами, из а... Организаторам вечеринки видней насколько он подходит под западные ценности. Оценили, что не подходит. Там надо больше чем иностранные буквы

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александр

10:44:45 29-12-2023

"Огласите весь список,пожалуйста."

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По волне извинений:

10:52:21 29-12-2023

Никогда не стоит извиняться перед лицемерными людьми. Ивлеева на мой взгляд сделала большую ошибку, что она стала извиняться и оправдываться, для тех кто начал травлю ее извинения это как красная тряпка для быка. Раз уж ей все ровно была уготовлена плаха, то стоило пойти на нее с поднятой головой чем идти оплеванной и забитой на ту же плаху. Как в свое время Симонян заявляла хватит врать, обращаясь к своим коллегам журналистам, так же и она могла сказать хватит лицемерить. В стране работают ночные клубы, бары, кабаки, бордели, сауны, идут корпоративы, свадьбы и прочие веселья, где народ отжигает как в последний раз. Сейчас заявляют что идут отмены Лолиты, Киркорова, какой то певицы Асти, то есть сам факт что их выступления запланировали в клубах, корпоративах и пр, не является для поборников морали чем то плохим, и если бы они не засветились на этой “голой вечеринке” или Киркоров не ошибся бы с дверью то тот же Киркоров так же бы спокойно в перьях выступал на новогодних корпоративах и ни кого бы не напрягал это “пир во время чумы”.

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гость

18:48:42 29-12-2023

По волне извинений: (10:52:21 29-12-2023) Никогда не стоит извиняться перед лицемерными людьми. Ивлеев... там ещё Собчак была...

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Гость

11:02:00 29-12-2023

А то есть ещё одна ценность, но по большей части американская-ездить в метро без юбок или штанов.

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Гость

11:55:39 29-12-2023

теперь, как в фильме "Пункт назначения" этих артистов должно срезать на других вечеринках. от судьбы не уйдёшь.

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Гость

13:05:27 29-12-2023

Да хватит уже мусолить эту тему

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Гость

18:49:20 29-12-2023

Гость (13:05:27 29-12-2023) Да хватит уже мусолить эту тему... Правильно, эта тема не... сами знаете что, чтобы ее мусолить (Шевчук).

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