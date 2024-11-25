НДФЛ для работающих родителей могут снизить до 6%
Это поможет скорректировать финансовую нагрузку на семьи
25 ноября 2024, 08:15, ИА Амител
Светлана Бессараб, член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, поделилась новостью о новой льготе, которая появится в 2025 году для семей с детьми. Об этом сообщает "Парламентская газета".
Она отметила, что работающие родители смогут получать выплаты, основываясь на уплаченных страховых взносах по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Размер НДФЛ для таких родителей составит 6%, а остальные 7% будет возмещать государство.
Эта мера направлена на облегчение финансовой нагрузки семей с детьми и станет важным шагом в поддержке семей.
Ранее сообщалось, что Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ) выступило с инициативой предоставить налоговые льготы для женщин с детьми и многодетных матерей, которые занимаются предпринимательской деятельностью в сфере онлайн-торговли.
08:33:54 25-11-2024
Ага, за счет бюджета, за счет перекладывания налоговой нагрузки на других людей будет решаться.
09:15:02 25-11-2024
Гость (08:33:54 25-11-2024) Ага, за счет бюджета, за счет перекладывания налоговой нагру...
Это лучше, чем налог на бездетность или просто разбрасываться пособиями для всех подряд. Так хотя бы эти деньги не уйдут совсем маргинальным слоям общества
09:46:54 25-11-2024
Гость (08:33:54 25-11-2024) Ага, за счет бюджета, за счет перекладывания налоговой нагру... не волнуйтесь, то ли вы первый раз с такими выплатами встречаетесь! Озвучивают одно, а по факту такие условия выдвигают, что под выплаты подходят 5 семей со всей страны.
10:22:00 25-11-2024
Гость (09:46:54 25-11-2024) не волнуйтесь, то ли вы первый раз с такими выплатами встреч... Не вижу разницы, сколько подойдет под условия, если их налоги будут перекладываться на другие отрасли. И насчет 5 семей, по факту, а по отчетам будут совсем другие цифры.
11:14:35 25-11-2024
Гость (08:33:54 25-11-2024) Ага, за счет бюджета, за счет перекладывания налоговой нагру...
Мне вот одно не понятно, а почему работающим людям платят столько, что им обязательно нужно помогать? Почему не решается сама проблема, а делаются попытки лжеборьбы со следствием? Почему финансовая нагрузка на людей такая, что её нужно облегчать? Кто ввел такую финансовую нагрузку и почему?
11:24:48 25-11-2024
Гость (11:14:35 25-11-2024) Мне вот одно не понятно, а почему работающим людям платя... Кто правит страной, тот и ввел
16:27:00 25-11-2024
Удачно вбивается клин между разными категориями населения. Между детными и бездетными, последних еще только вне закона не объявили, между многодетными и всеми остальными. Многодетных пока по-тихому многие ненавидят. Но это пока.