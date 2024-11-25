НДФЛ для работающих родителей могут снизить до 6%

Это поможет скорректировать финансовую нагрузку на семьи

25 ноября 2024, 08:15, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/553728

Светлана Бессараб, член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, поделилась новостью о новой льготе, которая появится в 2025 году для семей с детьми. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Она отметила, что работающие родители смогут получать выплаты, основываясь на уплаченных страховых взносах по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Размер НДФЛ для таких родителей составит 6%, а остальные 7% будет возмещать государство.

Эта мера направлена на облегчение финансовой нагрузки семей с детьми и станет важным шагом в поддержке семей.

Ранее сообщалось, что Федеральное общество сетевой торговли (ФОСТ) выступило с инициативой предоставить налоговые льготы для женщин с детьми и многодетных матерей, которые занимаются предпринимательской деятельностью в сфере онлайн-торговли.