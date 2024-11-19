НДС на социально значимые товары предлагают снизить в России

Налог хотят уменьшить до 5%

19 ноября 2024, 09:45, ИА Амител

Яйца на полке в магазине / Фото: amic.ru

Снизить НДС на социально значимые товары предложили в России. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты фракции "Справедливая Россия – За правду". Об этом сообщают "Известия".

Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается снизить налог на добавленную стоимость с 10 до 5%. Такую меру хотят ввести по отношению к социально значимым для граждан товарам.

"При этом в случае, если уровень инфляции по группе социально значимых товаров за предыдущий календарный год превышает уровень инфляции по всем группам товаров, ставка налога на добавленную стоимость для данной группы товаров в следующем налоговом периоде устанавливается в размере 0%", – подчеркивают "Известия" со ссылкой на документ.

Такую систему налогообложения хотят установить для продовольственных товаров:

мяса скота и птицы;

мясопродуктов;

молока и молокопродуктов;

яиц;

растительного масла;

маргарина;

жиров специального назначения;

сахара, соли;

хлеба, хлебобулочных изделий и др.

Также ее предлагают распространить на товары для детей, лекарства и печатную периодику.