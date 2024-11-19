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НДС на социально значимые товары предлагают снизить в России

Налог хотят уменьшить до 5%

19 ноября 2024, 09:45, ИА Амител

Яйца на полке в магазине / Фото: amic.ru
Яйца на полке в магазине / Фото: amic.ru

Снизить НДС на социально значимые товары предложили в России. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты фракции "Справедливая Россия – За правду". Об этом сообщают "Известия".

Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается снизить налог на добавленную стоимость с 10 до 5%. Такую меру хотят ввести по отношению к социально значимым для граждан товарам.

"При этом в случае, если уровень инфляции по группе социально значимых товаров за предыдущий календарный год превышает уровень инфляции по всем группам товаров, ставка налога на добавленную стоимость для данной группы товаров в следующем налоговом периоде устанавливается в размере 0%", – подчеркивают "Известия" со ссылкой на документ.

Такую систему налогообложения хотят установить для продовольственных товаров:

  • мяса скота и птицы;
  • мясопродуктов;
  • молока и молокопродуктов;
  • яиц;
  • растительного масла;
  • маргарина;
  • жиров специального назначения;
  • сахара, соли;
  • хлеба, хлебобулочных изделий и др.

Также ее предлагают распространить на товары для детей, лекарства и печатную периодику.

цены Госдума Законопроекты налоги законы

Комментарии 11

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Гость

09:48:36 19-11-2024

Поздно хватились.

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Гость

09:58:49 19-11-2024

Смотрите! Овощи и фрукты исключены! Между тем на на те же бананы, которые любят покупать пенсы по причине беззубости, НДС 20%!

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Гость

10:07:12 19-11-2024

Смысл этих публикаций?
Это предложила партия , чьё мнение ни кого не интересует. Это даже не популизм, а что-то ещё более глупое

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Гость

10:11:39 19-11-2024

Так в столовых депутатских НДС и нет!!!!!!!!!!!!!!!

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Гость

10:12:51 19-11-2024

Игра в демократию!

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Гость

17:31:45 19-11-2024

Гость (10:12:51 19-11-2024) Игра в демократию!... при капстрое демократии не бывает, алё

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Элен без ребят

10:28:35 19-11-2024

на маргарин, жиры специального назначения и сахар нужно поднять НДС до 100%, чтобы цена улетела в космос. во всяком случае, так бы поступили те, кто действительно заботится о людях. а вот это все только видимость заботы.

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Гость

10:47:10 19-11-2024

Элен без ребят (10:28:35 19-11-2024) на маргарин, жиры специального назначения и сахар нужно подн...
Совсем с головой не дружишь что л?

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Гость

10:34:36 19-11-2024

Несколько лет назад одна депутатка «для оздоровления» населения предложила сделать НДС 20% на продукты, содержащие пальмовое масло. Якобы отучить народ есть пальму. Благодаря данному хитрому ходу Госдумы, большинство продуктов теперь продают с наценкой 20%, так как производители всюду пихают пальму, им - то по фиг, никто не запрещает использовать. Покупатели сумму НДС видят только по результату покупки, а в некоторых сетях даже не указывают в чеке какой налог на какой продукт, только общую сумму НДС. Хотя 20% идут даже на всю заморозку: овощи и ягоды в том числе. Даже были хвалебные публикации в СМИ, что теперь налогов собирают больше.

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Гость

11:23:04 19-11-2024

Новый анекдот?

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Гость

12:56:38 19-11-2024

Снизить налог? Какой наивный...

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