НДС на социально значимые товары предлагают снизить в России
Налог хотят уменьшить до 5%
19 ноября 2024, 09:45, ИА Амител
Снизить НДС на социально значимые товары предложили в России. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты фракции "Справедливая Россия – За правду". Об этом сообщают "Известия".
Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается снизить налог на добавленную стоимость с 10 до 5%. Такую меру хотят ввести по отношению к социально значимым для граждан товарам.
"При этом в случае, если уровень инфляции по группе социально значимых товаров за предыдущий календарный год превышает уровень инфляции по всем группам товаров, ставка налога на добавленную стоимость для данной группы товаров в следующем налоговом периоде устанавливается в размере 0%", – подчеркивают "Известия" со ссылкой на документ.
Такую систему налогообложения хотят установить для продовольственных товаров:
- мяса скота и птицы;
- мясопродуктов;
- молока и молокопродуктов;
- яиц;
- растительного масла;
- маргарина;
- жиров специального назначения;
- сахара, соли;
- хлеба, хлебобулочных изделий и др.
Также ее предлагают распространить на товары для детей, лекарства и печатную периодику.
09:48:36 19-11-2024
Поздно хватились.
09:58:49 19-11-2024
Смотрите! Овощи и фрукты исключены! Между тем на на те же бананы, которые любят покупать пенсы по причине беззубости, НДС 20%!
10:07:12 19-11-2024
Смысл этих публикаций?
Это предложила партия , чьё мнение ни кого не интересует. Это даже не популизм, а что-то ещё более глупое
10:11:39 19-11-2024
Так в столовых депутатских НДС и нет!!!!!!!!!!!!!!!
10:12:51 19-11-2024
Игра в демократию!
17:31:45 19-11-2024
Гость (10:12:51 19-11-2024) Игра в демократию!... при капстрое демократии не бывает, алё
10:28:35 19-11-2024
на маргарин, жиры специального назначения и сахар нужно поднять НДС до 100%, чтобы цена улетела в космос. во всяком случае, так бы поступили те, кто действительно заботится о людях. а вот это все только видимость заботы.
10:47:10 19-11-2024
Элен без ребят (10:28:35 19-11-2024) на маргарин, жиры специального назначения и сахар нужно подн...
Совсем с головой не дружишь что л?
10:34:36 19-11-2024
Несколько лет назад одна депутатка «для оздоровления» населения предложила сделать НДС 20% на продукты, содержащие пальмовое масло. Якобы отучить народ есть пальму. Благодаря данному хитрому ходу Госдумы, большинство продуктов теперь продают с наценкой 20%, так как производители всюду пихают пальму, им - то по фиг, никто не запрещает использовать. Покупатели сумму НДС видят только по результату покупки, а в некоторых сетях даже не указывают в чеке какой налог на какой продукт, только общую сумму НДС. Хотя 20% идут даже на всю заморозку: овощи и ягоды в том числе. Даже были хвалебные публикации в СМИ, что теперь налогов собирают больше.
11:23:04 19-11-2024
Новый анекдот?
12:56:38 19-11-2024
Снизить налог? Какой наивный...