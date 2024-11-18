В России продукты подорожали на 50-100% за год
По мнению экспертов, в следующем году цены вырастут еще больше
18 ноября 2024, 19:50, ИА Амител
Цены на продукты в России выросли на 50-100% за год. В 2025 году эксперты прогнозируют очередной скачок стоимости. Об этом сообщает "Газета.ru".
"Реальная инфляция по продуктам питания составила с начала года от 50 до 100%, если не больше. Ожидаемое повышение тарифов ЖКХ и ослабление рубля создают дополнительное инфляционное давление. В таких условиях маловероятно существенное снижение темпов роста цен до конца года и в 2025 году. Высокая инфляция продолжит снижать реальные доходы населения, особенно в регионах, где уровень зарплат значительно ниже столичного", – отметил финансовый аналитик Владислав Антонов.
По словам эксперта, особенно заметна разница в ценах для тех, кто тратит на продукты большую часть доходов, – на них цены растут быстрее общего уровня инфляции.
На 21 октября, согласно оценке Центробанка РФ, годовая инфляция в стране составила 8,4%. По мнению специалистов, в 2025 году ситуация станет хуже из-за ослабления рубля и повышения тарифов ЖКХ.
19:58:00 18-11-2024
Это ещё хорошо, что инфляция всего 7%
20:04:18 18-11-2024
Все последние 30 лет такая хрень. А оправдания всегда есть... В Армии командир роты говорил-плохих солдат не бывает а есть плохие командиры...
20:17:11 18-11-2024
да он иноагент вестимо
20:45:05 18-11-2024
Да неужели? Вранье. Пенсии повысят на 7,5%. Правительство не может обманывать людей. Правда?
21:12:18 18-11-2024
не согласна. на многое подешевело. Может какая-то статистика кривая? в центре там, где народцу понатыкано. А тут, на Алтае-то, у каждого второго со своей усадьбы продукты
08:06:38 19-11-2024
Гость (21:12:18 18-11-2024) не согласна. на многое подешевело. Может какая-то статистика... Разуй глаза
17:40:24 19-11-2024
Сергей (08:06:38 19-11-2024) Разуй глаза... наверное доходы ей не позволяют такую мелочевку считать... богатые все
08:15:22 19-11-2024
Гость (21:12:18 18-11-2024) не согласна. на многое подешевело. Может какая-то статистика... Ага, особенно на масло :)
08:47:41 19-11-2024
Ура товарищи! Ура!
15:53:43 19-11-2024
Ужас, на некоторые товары цены подорожали более чем в 2 раза, как дальше жить, непонятно...