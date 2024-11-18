В России продукты подорожали на 50-100% за год

По мнению экспертов, в следующем году цены вырастут еще больше

18 ноября 2024, 19:50, ИА Амител

Продуктовый магазин / Фото: Фото: amic.ru

Цены на продукты в России выросли на 50-100% за год. В 2025 году эксперты прогнозируют очередной скачок стоимости. Об этом сообщает "Газета.ru".

"Реальная инфляция по продуктам питания составила с начала года от 50 до 100%, если не больше. Ожидаемое повышение тарифов ЖКХ и ослабление рубля создают дополнительное инфляционное давление. В таких условиях маловероятно существенное снижение темпов роста цен до конца года и в 2025 году. Высокая инфляция продолжит снижать реальные доходы населения, особенно в регионах, где уровень зарплат значительно ниже столичного", – отметил финансовый аналитик Владислав Антонов.

По словам эксперта, особенно заметна разница в ценах для тех, кто тратит на продукты большую часть доходов, – на них цены растут быстрее общего уровня инфляции.

На 21 октября, согласно оценке Центробанка РФ, годовая инфляция в стране составила 8,4%. По мнению специалистов, в 2025 году ситуация станет хуже из-за ослабления рубля и повышения тарифов ЖКХ.