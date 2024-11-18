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В России продукты подорожали на 50-100% за год

По мнению экспертов, в следующем году цены вырастут еще больше

18 ноября 2024, 19:50, ИА Амител

Продуктовый магазин / Фото: Фото: amic.ru
Продуктовый магазин / Фото: Фото: amic.ru

Цены на продукты в России выросли на 50-100% за год. В 2025 году эксперты прогнозируют очередной скачок стоимости. Об этом сообщает "Газета.ru".

"Реальная инфляция по продуктам питания составила с начала года от 50 до 100%, если не больше. Ожидаемое повышение тарифов ЖКХ и ослабление рубля создают дополнительное инфляционное давление. В таких условиях маловероятно существенное снижение темпов роста цен до конца года и в 2025 году. Высокая инфляция продолжит снижать реальные доходы населения, особенно в регионах, где уровень зарплат значительно ниже столичного", – отметил финансовый аналитик Владислав Антонов.

По словам эксперта, особенно заметна разница в ценах для тех, кто тратит на продукты большую часть доходов, – на них цены растут быстрее общего уровня инфляции.

На 21 октября, согласно оценке Центробанка РФ, годовая инфляция в стране составила 8,4%. По мнению специалистов, в 2025 году ситуация станет хуже из-за ослабления рубля и повышения тарифов ЖКХ.

цены

Комментарии 10

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Гость

19:58:00 18-11-2024

Это ещё хорошо, что инфляция всего 7%

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Грыша

20:04:18 18-11-2024

Все последние 30 лет такая хрень. А оправдания всегда есть... В Армии командир роты говорил-плохих солдат не бывает а есть плохие командиры...

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дед Ванга

20:17:11 18-11-2024

да он иноагент вестимо

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гость

20:45:05 18-11-2024

Да неужели? Вранье. Пенсии повысят на 7,5%. Правительство не может обманывать людей. Правда?

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Гость

21:12:18 18-11-2024

не согласна. на многое подешевело. Может какая-то статистика кривая? в центре там, где народцу понатыкано. А тут, на Алтае-то, у каждого второго со своей усадьбы продукты

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Сергей

08:06:38 19-11-2024

Гость (21:12:18 18-11-2024) не согласна. на многое подешевело. Может какая-то статистика... Разуй глаза

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Гость

17:40:24 19-11-2024

Сергей (08:06:38 19-11-2024) Разуй глаза... наверное доходы ей не позволяют такую мелочевку считать... богатые все

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Гость

08:15:22 19-11-2024

Гость (21:12:18 18-11-2024) не согласна. на многое подешевело. Может какая-то статистика... Ага, особенно на масло :)

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Гость

08:47:41 19-11-2024

Ура товарищи! Ура!

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Дмитрий

15:53:43 19-11-2024

Ужас, на некоторые товары цены подорожали более чем в 2 раза, как дальше жить, непонятно...

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