В жилом квартале Барнаула "прописался" быстрый интернет
Теперь жителям микрорайона "Балтийская крепость" доступна загрузка данных со скоростью 30 Мбит/с
17 ноября 2023, 12:00, ИА Амител erid: LjN8KMnNo
Новую базовую станцию построил МегаФон для жителей густонаселенного микрорайона "Балтийская крепость" в Барнауле. Теперь средние скорости загрузки данных в смартфонах жильцов достигают 30 Мбит/секунду.
Инженеры оператора запустили телеком-оборудование, работающее сразу в двух стандартах: 2G* и 4G. Высокоскоростной интернет стал доступен во всех квартирах "Балтийской крепости", а также на прилегающих дворовых территориях жилого комплекса.
Кроме того, благодаря расширенному радиусу покрытия одного из диапазонов улучшения коснулись и близлежащего ЖК "Адмирал".
С появлением нового оборудования пользователи могут независимо от уровня нагрузок:
- смотреть видео;
- играть в онлайн-игры;
- отправлять сообщения в мессенджерах.
Тем более что популярность сервисов для обмена сообщениями в этом году в Алтайском крае выросла почти в два раза.
Аналитики МегаФона уже фиксируют увеличение нагрузки на сеть.
По данным оператора, абоненты стали чаще звонить и скачивать информацию. При этом наибольшая активность наблюдалась на последней неделе августа, в преддверии учебного года.
Рост мобильного трафика в ЖК "Балтийская крепость", по сравнению с началом месяца, составил 17%. При этом в среднем ежемесячно пользователи прокачивают около 30 Тб.
Директор МегаФона в Алтайском крае Мария Занько отмечает, что инфраструктура оператора развивается вместе с городом.
"Немаловажную роль при выборе квартиры для жителей играет качество и доступность мобильной сети, наравне с ее состоянием, расположением и планировкой. Именно поэтому, проектируя телеком-объекты, мы учитываем городскую застройку и строительство многоэтажек, чтобы обеспечить быстрым интернетом людей, которые там скоро будут жить", – добавила Мария Занько.
По ее словам, уверенный сигнал в смартфоне нужен, в том числе, и для навигации – теперь сервисы доставки еды, такси, курьеры смогут быстрее сориентироваться на местности.
*G ("Джи")
ПАО "Мегафон"Реклама
Комментарии в эфире