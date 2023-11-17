В жилом квартале Барнаула "прописался" быстрый интернет

Теперь жителям микрорайона "Балтийская крепость" доступна загрузка данных со скоростью 30 Мбит/с

17 ноября 2023, 12:00, ИА Амител erid: LjN8KMnNo

Семья / Фото: пресс-служба МегаФона

Новую базовую станцию построил МегаФон для жителей густонаселенного микрорайона "Балтийская крепость" в Барнауле. Теперь средние скорости загрузки данных в смартфонах жильцов достигают 30 Мбит/секунду.

Инженеры оператора запустили телеком-оборудование, работающее сразу в двух стандартах: 2G* и 4G. Высокоскоростной интернет стал доступен во всех квартирах "Балтийской крепости", а также на прилегающих дворовых территориях жилого комплекса.

Кроме того, благодаря расширенному радиусу покрытия одного из диапазонов улучшения коснулись и близлежащего ЖК "Адмирал".

С появлением нового оборудования пользователи могут независимо от уровня нагрузок:

смотреть видео;

играть в онлайн-игры;

отправлять сообщения в мессенджерах.

Тем более что популярность сервисов для обмена сообщениями в этом году в Алтайском крае выросла почти в два раза.

Аналитики МегаФона уже фиксируют увеличение нагрузки на сеть.

По данным оператора, абоненты стали чаще звонить и скачивать информацию. При этом наибольшая активность наблюдалась на последней неделе августа, в преддверии учебного года.

Рост мобильного трафика в ЖК "Балтийская крепость", по сравнению с началом месяца, составил 17%. При этом в среднем ежемесячно пользователи прокачивают около 30 Тб.

Директор МегаФона в Алтайском крае Мария Занько отмечает, что инфраструктура оператора развивается вместе с городом.

"Немаловажную роль при выборе квартиры для жителей играет качество и доступность мобильной сети, наравне с ее состоянием, расположением и планировкой. Именно поэтому, проектируя телеком-объекты, мы учитываем городскую застройку и строительство многоэтажек, чтобы обеспечить быстрым интернетом людей, которые там скоро будут жить", – добавила Мария Занько.

По ее словам, уверенный сигнал в смартфоне нужен, в том числе, и для навигации – теперь сервисы доставки еды, такси, курьеры смогут быстрее сориентироваться на местности.

*G ("Джи")

ПАО "Мегафон"

Реклама