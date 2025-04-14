Не эзотерики. Алтайские эксперты высказались о запрете рекламы услуг нутрициологов
По их мнению, ставить этих специалистов в один ряд с тарологами — в корне неверно
14 апреля 2025, 07:00, ИА Амител
Российские нутрициологи попросили убрать их из списка специалистов "псевдонаучных профессий", куда их включили авторы скандального законопроекта о запрете рекламы эзотерических услуг. В том же списке оказались экстрасенсы, тарологи, тета-терапевты, энергопрактики и многие другие.
Как отмечает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, сейчас в России в государственных вузах не признают нутрициологию наукой и не выдают дипломов о соответствующей квалификации. Но есть курсы частных организаций, а в мире такие специалисты набирают популярность. Если законопроект примут, нутрициологов на нашем рынке не останется.
Одна из проблем образования нутрициологов – отсутствие выстроенной системы подготовки. Некоторые врачи обучались нутрициологии в дополнение к своей медицинской базе, а другие – не обучались и не имеют отношения к медицинской деятельности. При этом алтайские эксперты считают, что ставить нутрициологов в один ряд с эзотериками – грубая ошибка.
"Это неправильно, потому что нутрициолог опирается на клинические исследования, международные протоколы и работу с лабораторными данными, в то время как таро-гадание и эзотерика – это области, основанные на вере, традициях и субъективных интерпретациях, без научной доказательной базы. И важно, чтобы закон работал точечно, на мой взгляд, против реальных угроз", – заявила нутрициолог, врач-диетолог, генетический консультант Ирина Налимова.
Гастроэнтеролог и диетолог Артур Бернацкий считает, что сама сфера нутрициологии привлекает своей бесконтрольностью. По его мнению, из-за этого многие врачи уходят в эту парамедицинскую область.
Саму идею навести порядок в сфере эксперты поддерживают. Стать нутрициологом слишком легко: пройти курсы и получить сертификат. Врач-педиатр, диетолог и нутрициолог Константин Шошин, считает, лучше допускать к занятию нутрициологией лишь тех, кто имеет медицинское образование.
"В данной сфере довольно много не только дилетантов, но и откровенных мошенников. Но сама по себе нутрициология – это хорошее подкрепление к существующей медицине. Просто в глазах общества нутрициолог – это специалист, который рекомендует огромное количество добавок, расписывает не совсем корректные рационы, пытается лечить болезни, что в корне неправильно. Нутрициология – это наука о здоровом питании, о формировании здорового подхода к питанию, о самостоятельном формировании рациона и его корректировках в индивидуальных случаях", – заявил специалист.
Сейчас просьба от нутрициологов не запрещать рекламу их услуг поступила в правительство РФ, Госдуму и Общественную палату. Автор законопроекта Нина Останина заявила, что готова принимать во внимание все замечания и корректировать текст инициативы, пока он еще на рассмотрении.
07:06:44 14-04-2025
Все проходимцы и жулики
07:11:42 14-04-2025
"Если законопроект примут, нутрициологов на нашем рынке не останется."-------- Ой бяда, бяда, огорчение... (с)
18:16:40 14-04-2025
не нужны они, тк создают обманчивое впечатление о пользе и воздействии практически лечебном прессованных гинкго и прочей мути
16:56:05 15-04-2025
Гость (18:16:40 14-04-2025) не нужны они, тк создают обманчивое впечатление о пользе и в... так можно сказать и о тех врачах, которые несут лживую информацию в массы и неправильно лечат пациентов. Да и вообще обо всех. Не нужно отменять профессию, если вам попадаются те, кто обещают волшебные таблетки в виде Гинкго и др. В каждой профессии найдется знающий специалист и тот, кто обещает пустые результаты. PS: Это не касается тех сфер, которые вообще имеют нулевую доказательную базу)