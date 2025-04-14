Не эзотерики. Алтайские эксперты высказались о запрете рекламы услуг нутрициологов

По их мнению, ставить этих специалистов в один ряд с тарологами — в корне неверно

14 апреля 2025, 07:00, ИА Амител

Питание / Фото: unsplash.com /

Российские нутрициологи попросили убрать их из списка специалистов "псевдонаучных профессий", куда их включили авторы скандального законопроекта о запрете рекламы эзотерических услуг. В том же списке оказались экстрасенсы, тарологи, тета-терапевты, энергопрактики и многие другие.

Как отмечает радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, сейчас в России в государственных вузах не признают нутрициологию наукой и не выдают дипломов о соответствующей квалификации. Но есть курсы частных организаций, а в мире такие специалисты набирают популярность. Если законопроект примут, нутрициологов на нашем рынке не останется.

Одна из проблем образования нутрициологов – отсутствие выстроенной системы подготовки. Некоторые врачи обучались нутрициологии в дополнение к своей медицинской базе, а другие – не обучались и не имеют отношения к медицинской деятельности. При этом алтайские эксперты считают, что ставить нутрициологов в один ряд с эзотериками – грубая ошибка.

"Это неправильно, потому что нутрициолог опирается на клинические исследования, международные протоколы и работу с лабораторными данными, в то время как таро-гадание и эзотерика – это области, основанные на вере, традициях и субъективных интерпретациях, без научной доказательной базы. И важно, чтобы закон работал точечно, на мой взгляд, против реальных угроз", – заявила нутрициолог, врач-диетолог, генетический консультант Ирина Налимова.

Гастроэнтеролог и диетолог Артур Бернацкий считает, что сама сфера нутрициологии привлекает своей бесконтрольностью. По его мнению, из-за этого многие врачи уходят в эту парамедицинскую область.

Саму идею навести порядок в сфере эксперты поддерживают. Стать нутрициологом слишком легко: пройти курсы и получить сертификат. Врач-педиатр, диетолог и нутрициолог Константин Шошин, считает, лучше допускать к занятию нутрициологией лишь тех, кто имеет медицинское образование.

"В данной сфере довольно много не только дилетантов, но и откровенных мошенников. Но сама по себе нутрициология – это хорошее подкрепление к существующей медицине. Просто в глазах общества нутрициолог – это специалист, который рекомендует огромное количество добавок, расписывает не совсем корректные рационы, пытается лечить болезни, что в корне неправильно. Нутрициология – это наука о здоровом питании, о формировании здорового подхода к питанию, о самостоятельном формировании рациона и его корректировках в индивидуальных случаях", – заявил специалист.

Сейчас просьба от нутрициологов не запрещать рекламу их услуг поступила в правительство РФ, Госдуму и Общественную палату. Автор законопроекта Нина Останина заявила, что готова принимать во внимание все замечания и корректировать текст инициативы, пока он еще на рассмотрении.