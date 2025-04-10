Нина Останина подчеркнула, что слишком много аферистов скрываются сейчас за выдуманными "профессиями"

10 апреля 2025, 16:25, ИА Амител

Нина Останина / Фото: duma.gov.ru

Глава комитета Госдумы по защите семьи, уроженка Алтайского края Нина Останина на своей странице во "ВКонтакте" опубликовала законодательную инициативу, направленную на запрет рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг и блокировку ресурсов, содержащих предложения о предоставлении таких услуг.

"Попросту говоря, "закон против шарлатанов и мракобесов" продолжает активно обсуждаться в СМИ и Telegram-каналах. Сразу скажу: излишне торопиться не собираемся. И все же реализация этой инициативы назрела: слишком много аферистов скрываются сейчас за выдуманными "профессиями". Так что давайте вместе думать, чтобы, семь раз "отмерив", затем все юридически правильно "отрезать", – пояснила Останина.

В документе предлагается дополнить Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", указав, рекламу чьих услуг необходимо запретить. В итоге перечислены 38 различных профессий, в том числе и "выдуманных". Стоит отметить, что изменения не касаются некоторых "лиц с высшим психологическим образованием и (или) психологических организаций".

"В целях защиты общества от негативного влияния деятельности лиц, предоставляющих услуги в указанных сферах", – поясняется в документе необходимость поправок.

Чью рекламу предлагается запретить:

"Алхимик" – лицо, оказывающее консультационные услуги и предлагающее практические рекомендации, основанные на заявляемой им способности содействовать трансформации физических и психоэмоциональных состояний человека посредством оказания эзотерических услуг. "Астролог" – лицо, заявляющее о своей способности предсказывать будущие события, осуществляющее консультирование граждан и предоставляющее рекомендации, основанные на интерпретации астрономических явлений, положения небесных тел и астрологических карт (гороскопов), которым приписывается влияние на личность и общественные процессы. "Аура-диагност" – лицо, заявляющее о своей способности осуществлять диагностические мероприятия, направленные на выявление предполагаемых энергетических дисбалансов в человеческом организме и на консультационную поддержку с рекомендациями по их возможной коррекции. "Биоэнергетический терапевт" – лицо, заявляющее о своей способности воздействовать на структуру человеческого организма с целью восстановления его энергетического баланса. "Ведьма" – лицо, претендующее на предполагаемое воздействие на события, людей или объекты с помощью практик, определяемых как "магические" и (или) "колдовские". "Духовный наставник (гуру)" – лицо, не являющееся официальным представителем законно действующих на территории РФ религиозных организаций и осуществляющее наставническую деятельность в сфере духовного развития, разрабатывающее методические подходы и предлагающее индивидуальные рекомендации, ориентированные на саморазвитие, личностный рост и гармонизацию внутреннего состояния клиента. "Игропрактик" – лицо без высшего психологического образования, использующее игровые методики для проведения трансформационных, психологических или развивающих сессий, направленных на самопознание, моделирование жизненных ситуаций и поиск решений, основанных на субъективных представлениях об их влиянии на психологическое состояние человека. "Космоэнергет" – лицо, заявляющее об использовании методов "космоэнергетики" с целью улучшения физического и психоэмоционального состояния человеческого организма. "Кристаллотерапевт" – лицо, заявляющее об использовании кристаллов для воздействия на человеческий организм с целью улучшения его физического и эмоционального состояния. "Маг" – лицо, занимающееся проведением ритуальных и обрядовых практик, не включенных в ритуальные и обрядовые практики законно действующих на территории РФ религиозных организаций. "Медицинская организация" – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы осуществляющее медицинскую деятельность в соответствии с учредительными документами и присвоенным кодом по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности". "Медиум" – лицо, заявляющее о своей способности устанавливать контакт с духами, энергиями или иными нематериальными сущностями с целью получения информации, осуществления ритуальных действий для консультации граждан. "Нейрограф" – лицо без высшего психологического образования, использующее метод нейрографики, заключающийся в рисовании графических изображений с целью гармонизации психоэмоционального состояния и когнитивных процессов человека. "Нейрокодировщик" – лицо, заявляющее о своей способности изменять когнитивные установки, поведенческие модели или эмоциональные состояния клиента с использованием авторских или нетрадиционных методов, включая звуковые и световые воздействия, направленные на предполагаемую коррекцию привычек и установок. "Нумеролог" – лицо, анализирующее числовые значения, их символику и предполагаемое влияние на личность, жизненные обстоятельства и общественные процессы. "Нутрициолог" – лицо без высшего медицинского образования, заявляющее о своей способности определять стратегии рационального питания человека в лечебных целях. "Психологическая организация" – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы осуществляющее психологическую деятельность в соответствии с учредительными документами и присвоенным кодом по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности. "Практик осознанных сновидений" – лицо без высшего психологического образования, применяющее на практике метод осознанных сновидений, направленный на развитие осознания во время сна с целью личностного и духовного роста. "Расстановщик" – лицо без высшего психологического образования, проводящее индивидуальные или групповые консультации, основанные на методе расстановок, направленные на выявление скрытых причин личных и семейных проблем клиента, исходя из интерпретации его внутренних состояний и ролевых взаимодействий. "Регрессолог" – лицо, оказывающее консультационные услуги, основанные на методах, предполагающих доступ к воспоминаниям, включая "воспоминания о прошлых воплощениях", с целью субъективной психологической проработки состояний и поиска решений жизненных ситуаций. "Рейки-мастер" – лицо, заявляющее о своей способности передавать "универсальную энергию" через свои руки и (или) другие части своего тела с целью воздействия на человеческий организм. "Рунист" – лицо, занимающееся гаданием на рунах, интерпретацией их символики, сочетаний и методик гадания, а также проведением ритуальных практик, связанных с руническими символами, в целях консультирования граждан. "Рунолог" – лицо, интерпретирующее символику и значение рун, которым приписывается способность оказывать влияние на жизненные события, на основании субъективного анализа и индивидуальных методов толкования. "Специалист по васту" – лицо, консультирующее по вопросам организации пространства на основе принципов восточной архитектуры и предлагающее способы возможной гармонизации жилых и рабочих помещений и заявляющее о своей способности повлиять на качество человеческой деятельности, осуществляемой в этих помещениях. "Специалист по тантре" – лицо, предоставляющее консультации и тренинги, направленные на изучение и практику тантрических техник, включая их сексуальные и духовные аспекты. "Специалист по фэншуй" – лицо, консультирующее по организации пространства человеческой жизнедеятельности и заявляющее о своей способности повлиять на качество человеческой деятельности, осуществляемой в этом пространстве. "Таролог" – лицо, заявляющее о своей способности с помощью определенных действий и манипуляций, проведенных с картами Таро, предсказывать будущие события и/или анализировать текущие жизненные ситуации человека и дающее рекомендации для принятия решений. "Хилер" – лицо, заявляющее о своей способности осуществлять воздействие на физическое и психоэмоциональное состояние человека с применением энергетических и иных методов, направленных на возможное восстановление здоровья. "Хиромант" – лицо, интерпретирующее линии и формы ладоней клиента с целью консультирования по вопросам предрасположенностей и предполагаемых жизненных событий. "Чакра-терапевт" – лицо, заявляющее о своей способности осуществлять коррекцию энергетического и (или) психоэмоционального состояния человеческого организма. "Чакролог" – лицо, заявляющее о своей способности анализировать и корректировать энергетическое и (или) психоэмоциональное состояние человеческого организма. "Ченнелер" – лицо, заявляющее о своей способности получать информацию из нематериальных источников и передавать ее клиенту в форме сообщений, ориентированных на интерпретацию жизненных ситуаций и возможных вариантов их развития. "Эзотерический коуч" – лицо, консультирующее по вопросам личностного и духовного развития с использованием эзотерических методов и техник. "Эзотерические услуги" – услуги, связанные с проведением духовных и (или), ритуальных, и (или) обрядовых практик, не включенных в духовые и (или) ритуальные и (или) обрядовые практики законно действующих на территории РФ религиозных организаций. "Энергетический очиститель" – лицо, заявляющее о своей способности воздействовать на человека и (или) пространство с целью устранения негативных воздействий. "Энергопрактик" – лицо, заявляющее о своей способности энергетически воздействовать на человеческий организм. "Энергосессиолог" – лицо, проводящее "энергосессии" и заявляющее о своей способности восстанавливать энергетические и (или) психоэмоциональное состояние человеческого организма. "Энерготерапевт" – лицо, заявляющее о своей способности энергетически воздействовать на человеческий организм.