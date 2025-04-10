Депутат ГД с Алтая назвала 38 видов "шарлатанов", чью рекламу нужно запретить
Нина Останина подчеркнула, что слишком много аферистов скрываются сейчас за выдуманными "профессиями"
10 апреля 2025, 16:25, ИА Амител
Глава комитета Госдумы по защите семьи, уроженка Алтайского края Нина Останина на своей странице во "ВКонтакте" опубликовала законодательную инициативу, направленную на запрет рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг и блокировку ресурсов, содержащих предложения о предоставлении таких услуг.
"Попросту говоря, "закон против шарлатанов и мракобесов" продолжает активно обсуждаться в СМИ и Telegram-каналах. Сразу скажу: излишне торопиться не собираемся. И все же реализация этой инициативы назрела: слишком много аферистов скрываются сейчас за выдуманными "профессиями". Так что давайте вместе думать, чтобы, семь раз "отмерив", затем все юридически правильно "отрезать", – пояснила Останина.
В документе предлагается дополнить Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", указав, рекламу чьих услуг необходимо запретить. В итоге перечислены 38 различных профессий, в том числе и "выдуманных". Стоит отметить, что изменения не касаются некоторых "лиц с высшим психологическим образованием и (или) психологических организаций".
"В целях защиты общества от негативного влияния деятельности лиц, предоставляющих услуги в указанных сферах", – поясняется в документе необходимость поправок.
Чью рекламу предлагается запретить:
- "Алхимик" – лицо, оказывающее консультационные услуги и предлагающее практические рекомендации, основанные на заявляемой им способности содействовать трансформации физических и психоэмоциональных состояний человека посредством оказания эзотерических услуг.
- "Астролог" – лицо, заявляющее о своей способности предсказывать будущие события, осуществляющее консультирование граждан и предоставляющее рекомендации, основанные на интерпретации астрономических явлений, положения небесных тел и астрологических карт (гороскопов), которым приписывается влияние на личность и общественные процессы.
- "Аура-диагност" – лицо, заявляющее о своей способности осуществлять диагностические мероприятия, направленные на выявление предполагаемых энергетических дисбалансов в человеческом организме и на консультационную поддержку с рекомендациями по их возможной коррекции.
- "Биоэнергетический терапевт" – лицо, заявляющее о своей способности воздействовать на структуру человеческого организма с целью восстановления его энергетического баланса.
- "Ведьма" – лицо, претендующее на предполагаемое воздействие на события, людей или объекты с помощью практик, определяемых как "магические" и (или) "колдовские".
- "Духовный наставник (гуру)" – лицо, не являющееся официальным представителем законно действующих на территории РФ религиозных организаций и осуществляющее наставническую деятельность в сфере духовного развития, разрабатывающее методические подходы и предлагающее индивидуальные рекомендации, ориентированные на саморазвитие, личностный рост и гармонизацию внутреннего состояния клиента.
- "Игропрактик" – лицо без высшего психологического образования, использующее игровые методики для проведения трансформационных, психологических или развивающих сессий, направленных на самопознание, моделирование жизненных ситуаций и поиск решений, основанных на субъективных представлениях об их влиянии на психологическое состояние человека.
- "Космоэнергет" – лицо, заявляющее об использовании методов "космоэнергетики" с целью улучшения физического и психоэмоционального состояния человеческого организма.
- "Кристаллотерапевт" – лицо, заявляющее об использовании кристаллов для воздействия на человеческий организм с целью улучшения его физического и эмоционального состояния.
- "Маг" – лицо, занимающееся проведением ритуальных и обрядовых практик, не включенных в ритуальные и обрядовые практики законно действующих на территории РФ религиозных организаций.
- "Медицинская организация" – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы осуществляющее медицинскую деятельность в соответствии с учредительными документами и присвоенным кодом по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности".
- "Медиум" – лицо, заявляющее о своей способности устанавливать контакт с духами, энергиями или иными нематериальными сущностями с целью получения информации, осуществления ритуальных действий для консультации граждан.
- "Нейрограф" – лицо без высшего психологического образования, использующее метод нейрографики, заключающийся в рисовании графических изображений с целью гармонизации психоэмоционального состояния и когнитивных процессов человека.
- "Нейрокодировщик" – лицо, заявляющее о своей способности изменять когнитивные установки, поведенческие модели или эмоциональные состояния клиента с использованием авторских или нетрадиционных методов, включая звуковые и световые воздействия, направленные на предполагаемую коррекцию привычек и установок.
- "Нумеролог" – лицо, анализирующее числовые значения, их символику и предполагаемое влияние на личность, жизненные обстоятельства и общественные процессы.
- "Нутрициолог" – лицо без высшего медицинского образования, заявляющее о своей способности определять стратегии рационального питания человека в лечебных целях.
- "Психологическая организация" – юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы осуществляющее психологическую деятельность в соответствии с учредительными документами и присвоенным кодом по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности.
- "Практик осознанных сновидений" – лицо без высшего психологического образования, применяющее на практике метод осознанных сновидений, направленный на развитие осознания во время сна с целью личностного и духовного роста.
- "Расстановщик" – лицо без высшего психологического образования, проводящее индивидуальные или групповые консультации, основанные на методе расстановок, направленные на выявление скрытых причин личных и семейных проблем клиента, исходя из интерпретации его внутренних состояний и ролевых взаимодействий.
- "Регрессолог" – лицо, оказывающее консультационные услуги, основанные на методах, предполагающих доступ к воспоминаниям, включая "воспоминания о прошлых воплощениях", с целью субъективной психологической проработки состояний и поиска решений жизненных ситуаций.
- "Рейки-мастер" – лицо, заявляющее о своей способности передавать "универсальную энергию" через свои руки и (или) другие части своего тела с целью воздействия на человеческий организм.
- "Рунист" – лицо, занимающееся гаданием на рунах, интерпретацией их символики, сочетаний и методик гадания, а также проведением ритуальных практик, связанных с руническими символами, в целях консультирования граждан.
- "Рунолог" – лицо, интерпретирующее символику и значение рун, которым приписывается способность оказывать влияние на жизненные события, на основании субъективного анализа и индивидуальных методов толкования.
- "Специалист по васту" – лицо, консультирующее по вопросам организации пространства на основе принципов восточной архитектуры и предлагающее способы возможной гармонизации жилых и рабочих помещений и заявляющее о своей способности повлиять на качество человеческой деятельности, осуществляемой в этих помещениях.
- "Специалист по тантре" – лицо, предоставляющее консультации и тренинги, направленные на изучение и практику тантрических техник, включая их сексуальные и духовные аспекты.
- "Специалист по фэншуй" – лицо, консультирующее по организации пространства человеческой жизнедеятельности и заявляющее о своей способности повлиять на качество человеческой деятельности, осуществляемой в этом пространстве.
- "Таролог" – лицо, заявляющее о своей способности с помощью определенных действий и манипуляций, проведенных с картами Таро, предсказывать будущие события и/или анализировать текущие жизненные ситуации человека и дающее рекомендации для принятия решений.
- "Хилер" – лицо, заявляющее о своей способности осуществлять воздействие на физическое и психоэмоциональное состояние человека с применением энергетических и иных методов, направленных на возможное восстановление здоровья.
- "Хиромант" – лицо, интерпретирующее линии и формы ладоней клиента с целью консультирования по вопросам предрасположенностей и предполагаемых жизненных событий.
- "Чакра-терапевт" – лицо, заявляющее о своей способности осуществлять коррекцию энергетического и (или) психоэмоционального состояния человеческого организма.
- "Чакролог" – лицо, заявляющее о своей способности анализировать и корректировать энергетическое и (или) психоэмоциональное состояние человеческого организма.
- "Ченнелер" – лицо, заявляющее о своей способности получать информацию из нематериальных источников и передавать ее клиенту в форме сообщений, ориентированных на интерпретацию жизненных ситуаций и возможных вариантов их развития.
- "Эзотерический коуч" – лицо, консультирующее по вопросам личностного и духовного развития с использованием эзотерических методов и техник.
- "Эзотерические услуги" – услуги, связанные с проведением духовных и (или), ритуальных, и (или) обрядовых практик, не включенных в духовые и (или) ритуальные и (или) обрядовые практики законно действующих на территории РФ религиозных организаций.
- "Энергетический очиститель" – лицо, заявляющее о своей способности воздействовать на человека и (или) пространство с целью устранения негативных воздействий.
- "Энергопрактик" – лицо, заявляющее о своей способности энергетически воздействовать на человеческий организм.
- "Энергосессиолог" – лицо, проводящее "энергосессии" и заявляющее о своей способности восстанавливать энергетические и (или) психоэмоциональное состояние человеческого организма.
- "Энерготерапевт" – лицо, заявляющее о своей способности энергетически воздействовать на человеческий организм.
"С учетом морально-этических и духовных принципов, а также научного подхода, описываемая деятельность относится к сфере субъективных представлений, не имеющих объективного подтверждения. Эти услуги не могут считаться достоверными с позиций науки и логики, а значительная часть общества расценивает их как вводящие в заблуждение и имеющие признаки мошенничества", – говорится в документе.
16:32:38 10-04-2025
А Дед Мороз?
16:40:40 10-04-2025
Гость (16:32:38 10-04-2025) А Дед Мороз?... Не трогайте, святое.!)))
16:32:56 10-04-2025
Битву экстрасенсов уберите. Все выходные мозги промывают.
И лапковского с бартаном. ни один инагент так мозги женщинам не засрал. Как эти два популиста от психологии.
Ну и кривляющихся бабенок из тик тока - само собой.
16:35:55 10-04-2025
Да и депутатов до кучи тоже минуснуть. Толку от них ни какого, а денег прожирают как город...
17:54:17 10-04-2025
Гость (16:35:55 10-04-2025) Да и депутатов до кучи тоже минуснуть. Толку от них ни каког... Депутаты это политики, для которых самое главное быть на виду, болтать языком, быть на страницах СМИ. Пиар, пиар и ещё раз пиар. А то малая родина забудет.
17:05:41 10-04-2025
Кому-то делать нечего, эти списки составлять? Завтра появятся шмурдолог, зверапевт, и жиронавтор, и пиши закон по новой.
17:22:36 10-04-2025
Гость (17:05:41 10-04-2025) Кому-то делать нечего, эти списки составлять? Завтра появятс... Депутаты и занимаются не понять чем, за большие деньги....
18:15:52 10-04-2025
Гость (17:05:41 10-04-2025) Кому-то делать нечего, эти списки составлять? Завтра появятс... "С жульем положим надо бороться)"
С.В. Сокол-Кружкин
19:43:56 10-04-2025
Лука Д (18:15:52 10-04-2025) "С жульем положим надо бороться)" ... С этим жульём можно бороться существующими законами, а именно статьёй за незаконное предпринимательство. Т.к. врядли можно зарегистрировать ип или ооо под эти виды деятельности.
17:15:55 10-04-2025
А я знаю один вид шарлатанов, избавившись от которого избавимся от других 38-ти...! или сколько она их там насчитала?
Это депутаты!...
18:20:04 10-04-2025
Веганов и сыроедов запретите! Вот уж точно субъективная антинаучная агрессивная чушь.
19:48:18 10-04-2025
Гость (18:20:04 10-04-2025) Веганов и сыроедов запретите! Вот уж точно субъективная анти... риэлторов забыли
19:40:53 10-04-2025
здря вы так. чувствуется знание предмета и проделанная работа. некоторые названия первый раз встретил. можно бы было детскую брошуру в картинках для начала выпустить. потом справочник-классификатор по мошенникам с привлечением практиков из мвд. как основа закона, наверное, бесполезна. достаточно запретить рекламу деятельности без кода оквэд
20:58:57 10-04-2025
Достойную зарплату (пусть люди ипотеку хотя бы брали и тогда хоть будет ячейка общества ).
Достойную пенсию пусть наши бабушки и дедушки еще поживут.
Хотя бы это хотя бы....
21:38:49 10-04-2025
И куда теперь дуракам деньги нести Астанина подумала? Ведь если этих убрать они либо будут на безопасный счет нести, либо родственников попавших в беду спасать, либо финансировать сами знаете кого.
22:34:15 10-04-2025
Сколько же дармоедов развелось.
22:35:03 10-04-2025
Паразитируют на теле общества.
23:22:28 10-04-2025
На основании чего г-жа депутат от Оренбургской, Самарской и Ульяновской областей Останина одним росчерком пера включила в свой список "шарлатанов и мракобесов" психологов? Почему многотысячное профессиональное сообщество специалистов скопом называется депутатом "аферистами и мошенниками"? И лишается возможности рекламировать свои услуги? Что (или кто) стоит за действиями этого депутата? Доколе?!
09:42:42 11-04-2025
Гостья (23:22:28 10-04-2025) На основании чего г-жа депутат от Оренбургской, Самарской и ... Читать научитесь, психологов там нет, есть косящие под них без соответствующего образования. Или вы как раз из таких, что так пригорело ? :-)
00:49:48 11-04-2025
"34. Эзотерические услуги" – услуги, связанные с проведением духовных и (или), ритуальных, и (или) обрядовых практик, не включенных в духовые и (или) ритуальные и (или) обрядовые практики законно действующих на территории РФ религиозных организаций."
Я не пойму Останина за Церковь или против?
Звездочеты (Астрологи) предсказали рождение Христа- теперь надо Библию запретить?
01:07:18 11-04-2025
А как же шаманы? гипнотизеры? фантасты? ранее в СССР ЗАПРЕЩАЛИСЬ: генетика, кибернетика, философия, социология, демография .
Если следовать ее логике - все, на что официальная наука не может дать адекватный ответ - надо запретить.
Циолковскому в сове время никто не верил, а ИГНОРИРОВАНИЕ экономики денежных отношений довела СССР до развала.
В свое время Церковь отрицала , что Земля круглая. Да то же мироточение Икон никто с научной точки зрения не обосновал, а это важный аргумент в Православии.
Да , я согласен, что шарлатанов много. И я поддерживаю, что надо их отделить от эзотерики и сделать это можно единственным образом - признать эзотерические науки.
А сами сообщества эзотериков обязать вести учет и контроль, как это делается в строительстве.
08:44:40 11-04-2025
Я бы ещё обратил внимание ,помимо названных жуликов,на рекламу на Радио России всевозможных чудодейственных средств ,лекарств,аппаратов.То там лечат запоры серидалом,то аденому простаты стопинуром,аппаратом союз-апполон,то улучшают мозговую деятельность средствами произведёнными японскими учёными и много чего ещё.Разве можно на такой радиостанции рекламировать подобные вещи?Сразу понятно ,что всё это ложь и фальшивка.А занимаются ими тоже ,по всей видимости,аферисты.Причём это происходит годами.Почему государство дало право на мошенничество в отношении своего населения?
12:34:22 11-04-2025
Ещё депутатов нужно запретить, рпц и автосалоны
16:18:10 11-04-2025
С учетом морально-этических и духовных принципов, а также научного подхода, описываемая деятельность относится к сфере субъективных представлений, не имеющих объективного подтверждения.
А кто проверял - есть подтверждение или нет? Научных работ в этой области нет. В СССР были наработки , но они все были в сфере атеизма.
Люди давно пользуются электричеством в быту, но абсолютное большинство не знает принципов его работы. Но это не мешает им включать и выключать свет.
Если бы деление и описание психотипов по знакам Зодиака - не работало, - никто бы не в это не верил. А если верят и узнают себя - значит работает.