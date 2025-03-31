Нередко помощь нужна не только детям, но и их родителям, говорит руководитель барнаульской клиники

31 марта 2025, 07:45, ИА Амител

Детская медицина / Фото: предоставлено клиникой "Сом"

Спрос на услуги детских неврологов растет, говорит директор барнаульского медицинского центра "Сом" Оксана Пономаренко. За последнее десятилетие врачи стали чаще выявлять неврологические расстройства. В том числе – гипервозбудимость, которую многие знают как СДВГ. Откуда берутся неврологические недуги (и не только у детей) и как помочь ребенку, – в материале amic.

"Перестали разговаривать"

Ежегодно выявляемость неврологических расстройств растет и у детей, и у взрослых, говорит Пономаренко.

Большую роль в этом играют стресс и постоянное переутомление, рассказывает эксперт.

"Ситуация в обществе вносит свой вклад. Люди много работают. Нервничают тоже немало. В итоге - хронические заболевания. А если они не пролечены, то встречаемся с тяжелыми последствиями. А еще - бессонница, головные боли, усталость и депрессивные состояния. Все тянется друг за другом", – говорит руководитель клиники.

Часто в клинику приводят малышей с задержкой речевого развития, отмечает Оксана.

"Приводят детей, которые в три года почти не говорят. Хотя в этом возрасте они уже должны говорить предложениями", – поясняет эксперт.

По словам специалиста, одна из причин этой проблемы – недостаток общения с родителями.

"С нами разговаривали: "Давай пойдем на улицу", "Давай наденем пальто", "Посмотри, какое красивое голубое небо" и так далее. Все проговаривали вслух. Сейчас родитель часто старается снять с себя обязательства по общению с ребенком. Общение заменяют гаджетами", – говорит Оксана Пономаренко.

А еще детям стали меньше читать книги, вместо них включают мультфильмы. Но чтение иначе воздействует на ребенка, говорит эксперт – это очень важный момент в развитии речи.

Фото: клиника "Сом"

"Родителям тоже нужна помощь"

К СДВГ порой ведет повышенная нервная возбудимость, которую тоже все чаще диагностируют у малышей. Ребенок не может усидеть на одном месте, капризничает, ему трудно сконцентрироваться.

И это не особенность характера, предупреждает Пономаренко. В большинстве случаев это именно расстройство. Причины разные – например, пережитый в первые дни жизни стресс, особенности внутриутробного развития и родов.

К таким детям нужен особый подход, предупреждает специалист: родители, которые пытаются "переделать" свое чадо, сами нередко становятся невротиками.

"Наши психологи занимаются и с родителями, потому что те просто не знают, как вести себя с такими детьми. Начинают наказывать или ограничивать, ситуация усугубляется. В итоге мы получаем еще и невротических родителей", – рассказывает врач.

Фото: клиника "Сом"

Помочь можно

Родителям лучше обращаться в специализированные клиники, которые "заточены" под неврологический детский профиль, говорит Оксана. Важно, чтобы ребенком занималась целая команда профессионалов, действующая сообща.

Со следующего года медцентр планирует начать лечить детей и по ОМС: потребность в этом есть. В специализированных центрах удобнее пройти диагностику и лечение: все специалисты в одном месте.

Фото: клиника "Сом"

"К нашему логопеду часто приводят детей с задержкой речи. Он направляет малыша к неврологу, а тот – к врачу ЛФК. Порой выявляется проблема с формированием опорно-двигательного аппарата. Подключается эндокринолог, который может выявить гормональные нарушения. Все это идет в комплексе, одна проблема не живет сама по себе", – объясняет эксперт.

В ход идет все: от психолога и массажиста до аппаратных процедур.

"Чаще всего наши пациенты лечатся одновременно у психиатра, у психолога, у врача ЛФК, у массажиста. Только комплексность дает возможность получить максимальный терапевтический эффект. Ходят к рефлексотерапевту: подключаем микротоковую терапию, чтобы простимулировать какие-то участки мозга. Либо, наоборот, успокоить: современные аппараты позволяют выбрать нужный режим", – говорит Пономаренко.

Она подчеркивает, что профессиональные команды медиков "настраивают" комплекс лечения индивидуально под каждого ребенка. И это дает результат. Чем раньше заняться ребенком, тем меньше последствий неврологическое расстройство оставит в будущем.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.