Не говорят и не концентрируются. Почему дети все чаще страдают неврологическими недугами
Нередко помощь нужна не только детям, но и их родителям, говорит руководитель барнаульской клиники
31 марта 2025, 07:45, ИА Амител
Спрос на услуги детских неврологов растет, говорит директор барнаульского медицинского центра "Сом" Оксана Пономаренко. За последнее десятилетие врачи стали чаще выявлять неврологические расстройства. В том числе – гипервозбудимость, которую многие знают как СДВГ. Откуда берутся неврологические недуги (и не только у детей) и как помочь ребенку, – в материале amic.
"Перестали разговаривать"
Ежегодно выявляемость неврологических расстройств растет и у детей, и у взрослых, говорит Пономаренко.
Большую роль в этом играют стресс и постоянное переутомление, рассказывает эксперт.
"Ситуация в обществе вносит свой вклад. Люди много работают. Нервничают тоже немало. В итоге - хронические заболевания. А если они не пролечены, то встречаемся с тяжелыми последствиями. А еще - бессонница, головные боли, усталость и депрессивные состояния. Все тянется друг за другом", – говорит руководитель клиники.
Часто в клинику приводят малышей с задержкой речевого развития, отмечает Оксана.
"Приводят детей, которые в три года почти не говорят. Хотя в этом возрасте они уже должны говорить предложениями", – поясняет эксперт.
По словам специалиста, одна из причин этой проблемы – недостаток общения с родителями.
"С нами разговаривали: "Давай пойдем на улицу", "Давай наденем пальто", "Посмотри, какое красивое голубое небо" и так далее. Все проговаривали вслух. Сейчас родитель часто старается снять с себя обязательства по общению с ребенком. Общение заменяют гаджетами", – говорит Оксана Пономаренко.
А еще детям стали меньше читать книги, вместо них включают мультфильмы. Но чтение иначе воздействует на ребенка, говорит эксперт – это очень важный момент в развитии речи.
"Родителям тоже нужна помощь"
К СДВГ порой ведет повышенная нервная возбудимость, которую тоже все чаще диагностируют у малышей. Ребенок не может усидеть на одном месте, капризничает, ему трудно сконцентрироваться.
И это не особенность характера, предупреждает Пономаренко. В большинстве случаев это именно расстройство. Причины разные – например, пережитый в первые дни жизни стресс, особенности внутриутробного развития и родов.
К таким детям нужен особый подход, предупреждает специалист: родители, которые пытаются "переделать" свое чадо, сами нередко становятся невротиками.
"Наши психологи занимаются и с родителями, потому что те просто не знают, как вести себя с такими детьми. Начинают наказывать или ограничивать, ситуация усугубляется. В итоге мы получаем еще и невротических родителей", – рассказывает врач.
Помочь можно
Родителям лучше обращаться в специализированные клиники, которые "заточены" под неврологический детский профиль, говорит Оксана. Важно, чтобы ребенком занималась целая команда профессионалов, действующая сообща.
Со следующего года медцентр планирует начать лечить детей и по ОМС: потребность в этом есть. В специализированных центрах удобнее пройти диагностику и лечение: все специалисты в одном месте.
"К нашему логопеду часто приводят детей с задержкой речи. Он направляет малыша к неврологу, а тот – к врачу ЛФК. Порой выявляется проблема с формированием опорно-двигательного аппарата. Подключается эндокринолог, который может выявить гормональные нарушения. Все это идет в комплексе, одна проблема не живет сама по себе", – объясняет эксперт.
В ход идет все: от психолога и массажиста до аппаратных процедур.
"Чаще всего наши пациенты лечатся одновременно у психиатра, у психолога, у врача ЛФК, у массажиста. Только комплексность дает возможность получить максимальный терапевтический эффект. Ходят к рефлексотерапевту: подключаем микротоковую терапию, чтобы простимулировать какие-то участки мозга. Либо, наоборот, успокоить: современные аппараты позволяют выбрать нужный режим", – говорит Пономаренко.
Она подчеркивает, что профессиональные команды медиков "настраивают" комплекс лечения индивидуально под каждого ребенка. И это дает результат. Чем раньше заняться ребенком, тем меньше последствий неврологическое расстройство оставит в будущем.
Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.
08:43:54 31-03-2025
"что родитель старается максимально снять с себя обязательства по общению с ребенком. .. " - верните СССР. Как то сплошные проблемы в этом капитализме, неужели все проблемы в смартфонах?
09:32:59 31-03-2025
dok_СФ (08:43:54 31-03-2025) "что родитель старается максимально снять с себя обязательст...
машину времени изобретай и лети, в чем проблема
10:19:18 31-03-2025
Замкнутый круг. Дети недоразвитые из-за того, что родителям некогда с ними общаться так как родители должны зарабатывать еще больше денег в том числе чтобы нести эти деньги врачам указанным в этой статье.
10:22:56 31-03-2025
Гость (10:19:18 31-03-2025) Замкнутый круг. Дети недоразвитые из-за того, что родителям ... карма.
"чтобы стоять на месте - нужно быстро бежать. а чтобы идти вперед - надо бежать вдвое быстрее"
11:22:52 31-03-2025
Начали рожать и воспитывать дети, которые были единственными в семье.
Они не знают как воспитывать детей. У них не было примера перед глазами.
Отчасти проблемы из-за этого.
12:27:04 31-03-2025
у меня была коллега- женщина средних лет с запущенным СДВГ. это адЪ, ребята. хорошо, что руководство долго это не выдержало, иначе пришлось бы уволится мне.
12:48:01 31-03-2025
Элен без ребят (12:27:04 31-03-2025) у меня была коллега- женщина средних лет с запущенным СДВГ. ... Все время с СВД путаю
13:00:45 31-03-2025
экологию при ссср не вернешь
причины вот в чем
- частицы микропластика который выпустили и выбросили в конце 1980х измельчился уже до двух трех нанометров и сегодня он везде в телах людей и в мозге. Эти химические частицы вызывают тяжелые последствия - рак и опухоли мозга
- удобрения на полях которые еще с 1970х посыпают и выращивают. Элементы накапливаются и вызывают сбой ДНК и наследственные болезни
-генно модифицированные продукты, соя и сырье для полуфабрикатов
-сотовые вышки и вайфай -мы живем в полях излучения что тоже вызывает сбои в днк и болезни
и еще сотню факторов моу привести которых просто не существовало в ссср
15:09:48 31-03-2025
доктор из Бельмесево (13:00:45 31-03-2025) экологию при ссср не вернешьпричины вот в чем- части... а еще в СССР секса не было, а сейчас есть, вот и дохнем
15:17:48 31-03-2025
доктор из Бельмесево (13:00:45 31-03-2025) экологию при ссср не вернешьпричины вот в чем- части... Еще с год назад химтрейлами с самолетов только Бийск и окрестности посыпали. Теперь и до пригорода Барнаула долетать начали...
18:54:17 31-03-2025
Хорошая статья. Есть над чем подумать...
21:22:15 31-03-2025
АКДС нужно ставить от каждой болячки отдельно!!!
Почему её запретили разделять на три отдельные прививки!!!???
Ведь именно после неё ребенок начинает...
21:25:28 31-03-2025
В планах СССР было сокращение рабочего дня до 5 часов!...
Именно для того что бы люди семьями ходили в клубы, секции, парки, библиотеки, кружки́...
Сейчас, сам Греф сказал - люди не должны обладать знаниями! Иначе они смогут нами управлять!...