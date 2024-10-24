Не хотите детей? Платите. Социалисты против предложения ввести налог на бездетность

Инициативу прокомментировал депутат Александр Терентьев

24 октября 2024, 16:30, ИА Амител

Монеты. Женщина / Фото: freepik.com

Многие россияне резко осудили предложение ввести налог на бездетность, учитывая, что мера не только не решит демографическую проблему, но и усилит социальное напряжение. Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" и лидер фракции в Госдуме Сергей Миронов тоже выразил свое возмущение.

"На днях целый директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Зубец предложил свои ставки налога – 30-40 тыс. руб. в месяц с бездетной семьи. Надеюсь, либеральные финансисты рангом повыше не уцепятся за эту "подсказку", которую так и хочется прокомментировать нецензурно", – отметил Сергей Миронов.

Он добавил, что было бы справедливо ввести налог на бездушие и безмозглость.

Депутат Госдумы и лидер алтайских социалистов Александр Терентьев уверен, что прежде чем обсуждать введение нового налога, необходимо пересмотреть уровень дохода граждан в стране. По его мнению, корень проблемы кроется не в отсутствии детей, а в экономической нестабильности.

"У нас как всегда стараются "вылечить" последствия болезни, а не выяснить причину ее появления. А причина на самом деле очень проста – люди боятся заводить детей, потому что не уверены в завтрашнем дне. Тарифы ЖКХ, стоимость проезда, цены на товары и услуги растут с каждым днем, а зарплаты остаются те же", – высказался депутат.

Политик акцентировал внимание на том, что покупка жилплощади становится практически невозможной и не все арендодатели соглашаются сдавать жилье семьям с детьми. В связи с предлагаемыми ставками налога в размере 30-40 тыс. руб. напрашивается вопрос: где брать средства на содержание детей при такой зарплате и где с ними жить?

Александр Терентьев считает, что введение дополнительного налога ухудшит и без того сложное финансовое положение российских семей. Он подчеркнул, что создание благоприятных условий для рождения и воспитания детей – приоритетная задача, и предложил сосредоточиться на улучшении материального положения граждан, а не вводить новые налоги.