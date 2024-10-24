Не хотите детей? Платите. Социалисты против предложения ввести налог на бездетность
Инициативу прокомментировал депутат Александр Терентьев
24 октября 2024, 16:30, ИА Амител
Многие россияне резко осудили предложение ввести налог на бездетность, учитывая, что мера не только не решит демографическую проблему, но и усилит социальное напряжение. Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" и лидер фракции в Госдуме Сергей Миронов тоже выразил свое возмущение.
"На днях целый директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Зубец предложил свои ставки налога – 30-40 тыс. руб. в месяц с бездетной семьи. Надеюсь, либеральные финансисты рангом повыше не уцепятся за эту "подсказку", которую так и хочется прокомментировать нецензурно", – отметил Сергей Миронов.
Он добавил, что было бы справедливо ввести налог на бездушие и безмозглость.
Депутат Госдумы и лидер алтайских социалистов Александр Терентьев уверен, что прежде чем обсуждать введение нового налога, необходимо пересмотреть уровень дохода граждан в стране. По его мнению, корень проблемы кроется не в отсутствии детей, а в экономической нестабильности.
"У нас как всегда стараются "вылечить" последствия болезни, а не выяснить причину ее появления. А причина на самом деле очень проста – люди боятся заводить детей, потому что не уверены в завтрашнем дне. Тарифы ЖКХ, стоимость проезда, цены на товары и услуги растут с каждым днем, а зарплаты остаются те же", – высказался депутат.
Политик акцентировал внимание на том, что покупка жилплощади становится практически невозможной и не все арендодатели соглашаются сдавать жилье семьям с детьми. В связи с предлагаемыми ставками налога в размере 30-40 тыс. руб. напрашивается вопрос: где брать средства на содержание детей при такой зарплате и где с ними жить?
Александр Терентьев считает, что введение дополнительного налога ухудшит и без того сложное финансовое положение российских семей. Он подчеркнул, что создание благоприятных условий для рождения и воспитания детей – приоритетная задача, и предложил сосредоточиться на улучшении материального положения граждан, а не вводить новые налоги.
17:08:04 24-10-2024
Сергей Миронов - это один из немногих адекватных, оставшихся в ГД. Здоровья Вам, Сергей Михайлович.
18:03:50 24-10-2024
Все сказал по делу.
21:49:48 24-10-2024
А как быть тем, кому не дают? С них еще и налог брать???!!!
08:42:33 25-10-2024
У меня тоже есть друг, "ученый". У него незаконченное начальное образование.Он тоже говорит, что на бездетных наложить налог даже в 50-60 тыс. ежемесячно Так что ни один Зубец(с Украины, наверно,)такой "умный", мой друг умнее. А Зубца проверить на благонадежность надо.Не враг ли он тайный российского народа, да ещё такие провокационные предложения вносит, когда наоборот, должна быть одна цель - победа в СВО.
11:16:27 25-10-2024
С налогом согласен. Но начинать надо с 1 тысячи. Потом поднимать
И надо сделать возможным переселение в деревню. Нет перспектив в городе - вот тебе пособие в 1 мрот и бесплатный билет на поезд -едь в деревню на пмж
11:25:41 25-10-2024
и знаете еще что? болтается много молодежи с кашей в голове из за того что денно и нощно сидят во вражеских соцсетях. Нип семьи ни любви и ни ответственности они не желают. Могут сдать Россию как в 1990е. Продать завоевания отцов и дедов. Поэтому с каждым беседовать надо и мозги выправлять в нужную сторону или сажать. Тут налогом не отделаешься. Тут карательный подход нужен
17:42:05 25-10-2024
Основная причина - эгоизм, дальше тюфячество и хроническое детство в голове. Последним себя бы воспитать