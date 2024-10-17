В бюджете есть деньги. Алтайские социалисты вновь призывают к выплате 13-й пенсии

СРЗП уже неоднократно призывала правительство поддержать пенсионеров

17 октября 2024, 18:00, ИА Амител

Пожилая пара смотрит на документ / Фото: freepik.com

В партии "Справедливая Россия – За правду" убеждены, что государство может "подарить" всем пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости, 13-ю выплату перед Новым годом. С подобным предложением социалисты выступают еще с 2019 года. И в этом году инициатива вновь обрела актуальность. Официальное письмо с предложением партийцы направили председателю правительства России Михаилу Мишустину.

"Наша партия несколько лет подряд предлагает перед Новым годом поддержать пенсионеров – одну из наименее социально защищенных категорий граждан. Государство не обеднеет, если выплатит им 13-ю пенсию, а вот им такой "подарок" очень поможет. Большинство из них живут за чертой бедности, а если сравнивать пенсии со средней зарплатой, то цифры получаются совсем плачевными", – считает депутат Государственной Думы, лидер алтайских социалистов Александр Терентьев.

По его мнению, такая мера поддержки не только улучшит финансовое положение перед праздником, но и положительно скажется на экономике страны. Он уверен, что основную часть выплаченных денег люди потратят на покупку отечественных товаров.

Председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов также напомнил, что именно представители от социалистической фракции первыми предложили эту инициативу в федеральном парламенте. Уже позже к ним присоединились и другие фракции, однако в итоге эти голоса не принесли результата. Партия неоднократно предлагала депутатам Госдумы ввести тринадцатую пенсию, но там не поддержали эту важную социальную инициативу.

Члены СРЗП уверены, что в казне России есть ресурсы для реализации этой идеи. Кроме того, партия уже не один раз указывала на дополнительные источники финансирования.

Напомним, что социалистическая партия выдвинула альтернативный проект бюджета на 2025 год. Он акцентирует внимание на социальной защите и поддержке наиболее уязвимых слоев населения. И призван изменить приоритеты госрасходов на поддержку семей, участников спецоперации, пенсионеров и студентов.