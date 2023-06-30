Не играть, а создавать: чем занять ребенка летом, если он любит сидеть за компьютером

Компьютерная академия "ТОП" открывает набор на очередной сезон летнего лагеря для школьников

30 июня 2023, 07:50, ИА Амител LjN8KHZ6o

Хотите, чтобы это лето вашего ребенка прошло увлекательно и полезно? Чтобы он не играл в компьютерные игры, а научился их создавать сам? А еще чтобы узнал, как разрабатывать сайты, конструировать и программировать управляемых роботов и делать собственные фильмы? Если да, то летние компьютерные каникулы от академии "ТОП" – это именно то, что нужно. Там как раз разработали интереснейший курс для детей от 8 до 14 лет.

Летние компьютерные каникулы от академии "ТОП" – это интересный отдых, а также возможность увлечь ваших детей в практическую область применения компьютерных технологий.

Компьютерная академия "ТОП" открывает набор на сезон летних компьютерных курсов для школьников. Опытные педагоги подготовили новую программу мастер-классов, чтобы каникулы вашего ребенка стали познавательными, а главное – полезными.

Детей ждут комфортные, специально оборудованные аудитории. Все занятия на летних компьютерных курсах проходят в игровой форме.

Программы летних курсов включают в себя:

программирование и создание компьютерных игр на KoduGameLab*, платформах Gadot*, Constract 3*, Unity* и Python*;

профессиональное 3D*-моделирование и 3D-печать;

виртуальную реальность;

блогинг, анимацию и мультипликацию. Создание своего мультфильма;

бизнес-инкубатор с уклоном в IT*-сферу. Бизнес аналитика, Стартап и Фриланс;

разработку сайтов (Figma*, Tilda*, HTML5* \ CSS3*);

фото- и видеолаборатория. Профессиональная работа со звуком.

В академии не будет никаких тягот учебного процесса, вместо этого – полноценный отдых, насыщенный интересными занятиями и развлечениями. Каникулы – время новых экспериментов, поиска свежих впечатлений и открытия в себе талантов. А летние компьютерные каникулы – еще и отдых с пользой и удовольствием.

Компьютерная академия "ТОП" (Академия "ТОП" АНО ДПО обособленное подразделение)

г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

Сайт

тел: +7 (3852) 72-14-10

*KoduGameLab ("КодуГеймЛаб"), Gadot ("Гэдот"), Constract ("Контракт"), Unity ("Юнити"), Python ("Пайтон"), 3D ("3Дэ"), IT ("Айти"), Figma ("Фигма"), Tilda ("Тильда"), HTML ("ЭйчТИЭмЭль"), CSS ("СиЭсЭс").

Реклама