Самые интересные варианты летнего отдыха для детей: тематические лагеря, курсы и развлечения для школьников в подборке amic.ru

07 июня 2023, 07:50, ИА Амител 4CQwVszH9pUhpmnHA7A

Ученики Компьютерной академии TOP / Фото: Компьютерная академия TOP

Если оставить ребенка наедине с ошеломляющей радостью каникул, через 92 дня вы рискуете найти его там же, где покинули, – на диване. Чтобы разнообразить лето своего чада и не дать затвердеть пытливому уму, сделали для вас нескучную подборку интересных и познавательных мест для юных умников. Пожалуй, каждый школьник здесь найдет себе развлечение по душе.

IT-каникулы

Программирование, блогинг, фото- и видеоконтент, продвижение, да вообще все, что связано с техникой, сейчас, бесспорно, самая интересная, а главное, перспективная сфера для развития ребенка. Поэтому первое место в нашей подборке займет именно айти.

Основательно погрузиться в мир компьютерных технологий вашему ребенку помогут в Компьютерной академии TOP*. Здесь дети могут пройти интересную и увлекательную программу изучения мира информационных технологий. В академии раскроют потенциал каждого ученика и определят, с какой профессией ему стоит связать свое будущее. Это может быть создание сайтов, web-дизайн* и программирование, разработка компьютерных игр, анимация и виртуальная реальность – вариантов "попробовать" айти юным отпускникам этим летом масса.

Летний IT-лагерь*. Это лагерь дневного пребывания для детей от 7 до 14 лет в Барнауле. Каждая смена рассчитана на две недели, каждый день – новое направление IT-сферы. Удобно, что не надо никуда ехать.

Профориентационный IT-лагерь Bootcamp*. Еще один дневной вариант – летний IT-клуб для подростков от 15 лет в Барнауле. Каждая смена также рассчитана на две недели. Если ваш ребенок не может жить без компьютеров и мечтает стать программистом, дизайнером, блогером или разработчиком игр, то лето в Bootcamp может стать решающим в его дальнейшем профессиональном развитии.

Ваш ребенок сможет понять тонкости ИТ-сферы, создаст свой проект, найдет новых друзей и сможет определиться со своей будущей профессией. В рамках клуба слушатели пройдут тестирование на профориентацию и получат личный паспорт профессий будущего.

Также академия предлагает IT-каникулы за пределами нашего региона. Например, двухнедельный отдых для школьников на Черном море или в Подмосковье. Помимо развлекательной части, там также будут проходить образовательные сессии и мастер-классы от наставников и развитие софт-скилов.

Обучение в TOP проводят практикующие IT-специалисты, имеющие опыт работы с детьми. Конечно, не все юные ученики станут программистами или web-дизайнерами, но полученные знания точно помогут в учёбе. Например, начнут лучше понимать физику, математику, логику, естествознание. К тому же ребенок будет прекрасно ориентироваться в современном цифровом мире.

Все подробности на сайте Компьютерной академии TOP.

Иностранные языки

Языковая школа "Полиглот". В центре преподают английский и немецкий языки. Есть несколько вариантов обучения. Классические курсы в обычном формате два раза в неделю по будням или курсы выходного дня в ускоренном формате. А летом можно пройти трехмесячный курс за две недели. Если ваш ребенок склонен к языкам, возможно, это именно тот самый вариант.

Языковой центр "Тринити". Это тоже классические курсы два раза в неделю. Но языков для изучения больше. Помимо английского и немецкого, есть французский, испанский, китайский языки, а также специальные занятия для подготовки к экзаменам.

Языковой центр "Саншайн". Здесь есть несколько вариантов обучения и отдыха. Городской лагерь дневного пребывания, где, помимо изучения английского языка, будут игры, конкурсы, мастер-классы, экскурсии и многое другое. А еще языковой детский лагерь английского языка. Там будет три тематические смены на лето: обучение, новые знакомства, творчество, полезные навыки и незабываемые впечатления.

Спорт

Летний лагерь от "Магис. Дети". Здесь основной упор делают на физическую активность. Для ребят от 5 до 14 лет проводят двухнедельные тематические смены. Каждый день в лагере вне зависимости от темы смены проходят занятия в бассейне, спортивные уроки и прогулки на свежем воздухе.

Школа кунгфу, ушу и цигун "Заповедное искусство". Здесь ваш ребенок может пройти обучение по направлениям: кунгфу Шаолиня, цигун, тайцзицюань, спортивное ушу и шаолиньская растяжка. Также здесь учат китайскому языку, каллиграфии и традиционной живописи Гохуа.

Развлечения

Летний лагерь Boom Kids*. Здесь предлагают два варианта дневного пребывания для детей от 6 до 12 лет. В рамках программы "Мир вокруг нас" за четыре недели юным слушателям расскажут об этносах и путешествиях, национальных кухнях и праздниках. Второй вариант рассчитан на пять тематических недель: школа блогеров, киносмена, неделя опытов, квест-игр и неделя пионерской тематики.

Загородные детские лагеря

И, конечно, есть много вариантов полноценных лагерных смен. "Соснячок" и "Дружных" в Барнауле, "Спутник-2" в Борзовой Заимке, "Парус" во Власихе, "Звездный" в поселке Новые Зори Павловского района, "Медвежонок" в поселке Казачий Первомайского района и "Маяк" в Калманском районе.

Это классические детские лагеря, когда вы хотите, чтобы ваш ребенок просто отдохнул от учебы, веселился и завел множество знакомств. Красивая природа, солнечные ванны, песни под гитару и незабываемые эмоции.

Забронировать путевку можно на сайте 22каникулы.ру через "Госуслуги".

*TOP (ТОП), web-дизайн (веб-дизайн), IT-лагерь (айти-лагерь), Bootcamp (Буткэмп), Boom Kids (Бум Кидс).

Компьютерная академия "ТОП" (Академия "ТОП" АНО ДПО обособленное подразделение)

г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

Сайт

тел: +7 (3852) 72-14-10

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