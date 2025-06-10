Не менее 11 человек погибли при стрельбе в школе в Австрии

Стрелка нашли мертвым

10 июня 2025, 19:00, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

В Австрии в городе Грац в одной из школ произошла стрельба, в результате чего погибли не менее 11 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на издания Kronen Zeitung и Auf1.

"По меньшей мере 11 человек погибли. <...> Тяжелораненых на вертолете транспортируют в ближайшие больницы", – передает агентство.

Местная полиция в соцсети X указала, что всех людей эвакуировали из школы, опасности больше нет.

По данным Kronen Zeitung, количество пострадавших измеряется "двузначным числом". Устроивший стрельбу найден мертвым.