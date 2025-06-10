Не менее 11 человек погибли при стрельбе в школе в Австрии
Стрелка нашли мертвым
10 июня 2025, 19:00, ИА Амител
Полицейский автомобиль / Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com
В Австрии в городе Грац в одной из школ произошла стрельба, в результате чего погибли не менее 11 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на издания Kronen Zeitung и Auf1.
"По меньшей мере 11 человек погибли. <...> Тяжелораненых на вертолете транспортируют в ближайшие больницы", – передает агентство.
Местная полиция в соцсети X указала, что всех людей эвакуировали из школы, опасности больше нет.
По данным Kronen Zeitung, количество пострадавших измеряется "двузначным числом". Устроивший стрельбу найден мертвым.
10:59:46 11-06-2025
Бывший ученик убил 10 человек и покончил с собой в средней школе во втором по величине городе Австрии.
Представитель полиции сообщил журналистам, что подозреваемым был 21-летний гражданин Австрии, вооруженный двумя видами оружия, которыми он владел на законных основаниях, и не имевший судимости. Его имя не разглашается.
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Предполагаю что в этой ужасной мультикультурной школе чморили законопослушного ботана, но ботан оказался крепким орешком.