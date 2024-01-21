Не менее 25 человек погибли при обстреле Донецка

Ранения получили 20 человек, среди которых двое детей

21 января 2024, 20:28, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Число погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ возросло до 25 человек. Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин.

Различные травмы получили как минимум 20 человек, при этом двое из них – дети.

Пушилин также уточнил, что обстрелу подвергся городской рынок.

Ранее сообщалось, что Эстония, Латвия и Литва решили построить линию обороны на восточной границе – с Россией и Белоруссией. Главы военных ведомств трех стран подписали соглашение, которое подразумевает создание оборонной зоны, состоящей из различных объектов, предназначенных для сдерживания и защиты от военных угроз.