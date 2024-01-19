Эстония, Литва и Латвия решили построить линию обороны на границе с Россией
Сегодня в Риге главы военных ведомств подписали соглашение, которое подразумевает создание оборонной зоны
19 января 2024, 21:58, ИА Амител
Эстония, Латвия и Литва решили построить линию обороны на восточной границе – с Россией и Белоруссией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу военного ведомства Эстонии.
Сегодня в Риге главы военных ведомств трех стран подписали соглашение, которое подразумевает создание оборонной зоны, состоящей из различных объектов, предназначенных для сдерживания и защиты от военных угроз.
Как заявлял глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур, Балтийская оборонительная зона является тщательно продуманным проектом.
"Конфликт на Украине показал, что, помимо техники, боеприпасов и живой силы, нам также нужны оборонные объекты на границе, чтобы защитить Эстонию с первого метра", – отметил он.Министр добавил, что в мирное время в охранной зоне не будет взрывчатых веществ, колючей проволоки и других заграждений. По сообщениям СМИ, Таллин собирается построить около 600 бункеров.
07:19:25 20-01-2024
оборонной зоны --- на их языке для нападения. Ведь про ракеты, которые полетят по России весь цивилизованный мир напишет, что это в ответ на российское нападение. А было нападение или нет, уже не докажешь
08:10:26 20-01-2024
Стыдно мне
10:53:46 20-01-2024
СССР тоже в свое время построил почти там же линию. Правда потом ее бросил. Но сами по себе бункеры были. Вот только от нападения Германии они не спасли. Поляки сейчас горлопанят, задираются. А вояки никакие. Им германцы в три дня шею свернули. Посмотрите фильм про позор Весте плате, где гарнизону приказали продержаться три дня и сдаться. Они продержались поболее, а потом решили, что хватит. При наличии боеприпасов, провизии, не разрушенных батарей - сдались сами! Прибалты такие же. Им только из леса в спины стрелять. Пусть строят. Многие на этой планете стенки строили и бункеры. Помогли они им?!