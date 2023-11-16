Не менее семи человек пострадали при теракте под Иерусалимом
Вооруженные люди на подозрительном транспортном средстве подъехали к КПП и открыли огонь
16 ноября 2023, 16:25, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Не менее семи человек пострадали в результате теракта на КПП возле Иерусалима. Как сообщает телеканал "360", об этом сообщила полиция Израиля.
Вооруженные люди на подозрительном транспортном средстве подъехали к переходу под Иерусалимом и открыли огонь. Правоохранители открыли ответный огонь и устранили троих террористов.
Состояние пострадавших оценивается как различной степени тяжести. Их эвакуировали для оказания медицинской помощи. Дорогу возле КПП временно перекрыли, на место прибыл командующий Иерусалимским округом Дорон Тургеман.
17:03:27 16-11-2023
Израильские банки начали сегрегировать счета российских инвесторов. На этой неделе пошли повальные блокировки (счетов россиян с активами. В большинстве израильских крупных банков уже предприняли шаги по блокировке активов", — сказал эксперт. Финансисты уточняют, что под сегрегацию попадают все российские инвесторы, даже если у них есть гражданство Израиля. Вообще, что означает слово «сегрегация»: Принудительное разделение людей на расовые, этнические или другие группы в повседневной жизни. Различают две формы сегрегации: — институциональную, когда используются параллельные учреждения (например, разные школы, больницы, объекты общественного питания) представителями различных групп; — территориальную, когда отдельные группы вынуждены проживать в специально отведённых для них территориях (резервациях).
20:39:05 16-11-2023
За кого Израиль? (17:03:27 16-11-2023) Израильские банки начали сегрегировать счета российских инве... Так им и надо
02:52:00 17-11-2023
За кого Израиль? (17:03:27 16-11-2023) Израильские банки начали сегрегировать счета российских инве... Если еще хоть один еврей что-то скажет русским про антисемитизм... =)