Не менее семи человек пострадали при теракте под Иерусалимом

Вооруженные люди на подозрительном транспортном средстве подъехали к КПП и открыли огонь

16 ноября 2023, 16:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Не менее семи человек пострадали в результате теракта на КПП возле Иерусалима. Как сообщает телеканал "360", об этом сообщила полиция Израиля.

Вооруженные люди на подозрительном транспортном средстве подъехали к переходу под Иерусалимом и открыли огонь. Правоохранители открыли ответный огонь и устранили троих террористов.

Состояние пострадавших оценивается как различной степени тяжести. Их эвакуировали для оказания медицинской помощи. Дорогу возле КПП временно перекрыли, на место прибыл командующий Иерусалимским округом Дорон Тургеман.