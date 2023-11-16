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Не менее семи человек пострадали при теракте под Иерусалимом

Вооруженные люди на подозрительном транспортном средстве подъехали к КПП и открыли огонь

16 ноября 2023, 16:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Не менее семи человек пострадали в результате теракта на КПП возле Иерусалима. Как сообщает телеканал "360", об этом сообщила полиция Израиля.

Вооруженные люди на подозрительном транспортном средстве подъехали к переходу под Иерусалимом и открыли огонь. Правоохранители открыли ответный огонь и устранили троих террористов.

Состояние пострадавших оценивается как различной степени тяжести. Их эвакуировали для оказания медицинской помощи. Дорогу возле КПП временно перекрыли, на место прибыл командующий Иерусалимским округом Дорон Тургеман.

Израиль

Комментарии 3

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За кого Израиль?

17:03:27 16-11-2023

Израильские банки начали сегрегировать счета российских инвесторов. На этой неделе пошли повальные блокировки (счетов россиян с активами. В большинстве израильских крупных банков уже предприняли шаги по блокировке активов", — сказал эксперт. Финансисты уточняют, что под сегрегацию попадают все российские инвесторы, даже если у них есть гражданство Израиля. Вообще, что означает слово «сегрегация»: Принудительное разделение людей на расовые, этнические или другие группы в повседневной жизни. Различают две формы сегрегации: — институциональную, когда используются параллельные учреждения (например, разные школы, больницы, объекты общественного питания) представителями различных групп; — территориальную, когда отдельные группы вынуждены проживать в специально отведённых для них территориях (резервациях).

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Гость

20:39:05 16-11-2023

За кого Израиль? (17:03:27 16-11-2023) Израильские банки начали сегрегировать счета российских инве... Так им и надо

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Гость

02:52:00 17-11-2023

За кого Израиль? (17:03:27 16-11-2023) Израильские банки начали сегрегировать счета российских инве... Если еще хоть один еврей что-то скажет русским про антисемитизм... =)

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