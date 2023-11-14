Первый спецборт с эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Москву

Кроме того, вторая группа из 99 граждан России покинула Газу и направляются в Каир

14 ноября 2023, 08:31, ИА Амител

Фото: МЧС России

Спецборт Ил-76 МЧС России с 70 гражданами РФ, эвакуированными из сектора Газа, приземлился в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

Судно прибыло в аэропорт Домодедово минувшей ночью. В полете российских граждан сопровождали медики и психологи МЧС.

ТАСС также сообщил, что вторая группа россиян выдвинулась в Каир. Всего в ней 99 граждан, в том числе 43 ребенка. Их сопровождают медики и психологи МЧС.

Напомним, что первые граждане России покинули сектор Газа 12 ноября через КПП "Рафах" на границе с Египтом. Всего пункт пропуска пересекли 70 человек — среди них 27 детей, в том числе малолетние и младенцы, а также одна беременная женщина.

Советник главы МЧС России Даниил Мартынов заявлял, что группировка МЧС РФ будет находиться в Египте до тех пор, пока в Газе не останется граждан России, которые решили покинуть сектор.