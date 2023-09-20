Не меньше 27 человек погибли в результате боевых действий в Нагорном Карабахе

По данным армянских СМИ, пострадали более 200 человек

20 сентября 2023, 10:20, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В результате боевых действий в Нагорном Карабахе погибли не менее 27 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на армянские СМИ.

Также сообщается, что не меньше 200 человек считаются ранеными. Среди них 12 детей.

Омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Гегам Степанян добавил, что из 16 населенных пунктов эвакуировали больше семи тысяч человек.

Ранее сообщалось, что ВС Азербайджана атаковали город Степанакерт.