Не меньше 27 человек погибли в результате боевых действий в Нагорном Карабахе
По данным армянских СМИ, пострадали более 200 человек
20 сентября 2023, 10:20, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В результате боевых действий в Нагорном Карабахе погибли не менее 27 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на армянские СМИ.
Также сообщается, что не меньше 200 человек считаются ранеными. Среди них 12 детей.
Омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Гегам Степанян добавил, что из 16 населенных пунктов эвакуировали больше семи тысяч человек.
Ранее сообщалось, что ВС Азербайджана атаковали город Степанакерт.
10:36:02 20-09-2023
У нас всё хорошо ?
11:11:33 20-09-2023
Если у них будет все плохо, может и нас зацепить. За армян может влезть Иран, против него Турция, а это страна НАТО, полетят ракеты и будет не понятно, не по нам ли летят, полетит ответка, вот она Мировая Война. Поэтому лучше бы по тихому. Наверное азербайджанцы поубивают армян, не голосовавших за Пашиняна, если другие не влезут, то по тихому сдадутся и все закончится. Лишь бы Иран не влез, ему связь с Карабахом нужна