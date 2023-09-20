ВС Азербайджана атаковали Степанакерт

По словам очевидцев, слышны звуки беспилотников и артиллерии

20 сентября 2023, 08:31, ИА Амител

Вооруженные силы Азербайджана атакуют Степанакерт. Об этом пишет Mash.

Сообщается, что в ходе обстрелов погиб мэр Мартуни Азнавур Сарьян. В небе над Степанакертом, по словам очевидцев, слышны беспилотники и артиллерия.

Российские миротворцы организовали эвакуацию населения в Нагорном Карабахе.

В Ереване прошли акции протеста, люди, несогласные с позицией официальных властей, вышли на площади с требованием отправить премьер-министра Армении Никола Пашиняна в отставку.