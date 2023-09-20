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ВС Азербайджана атаковали Степанакерт

По словам очевидцев, слышны звуки беспилотников и артиллерии

20 сентября 2023, 08:31, ИА Амител

Вооруженные силы Азербайджана атакуют Степанакерт. Об этом пишет Mash.

Сообщается, что в ходе обстрелов погиб мэр Мартуни Азнавур Сарьян. В небе над Степанакертом, по словам очевидцев, слышны беспилотники и артиллерия.

Российские миротворцы организовали эвакуацию населения в Нагорном Карабахе. 

В Ереване прошли акции протеста, люди, несогласные с позицией официальных властей, вышли на площади с требованием отправить премьер-министра Армении Никола Пашиняна в отставку.

конфликт Армения Азербайджан

Комментарии 3

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Чучмек

08:37:31 20-09-2023

Азербайджан вправе навести порядок на своей территории

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ВВП

08:44:02 20-09-2023

Вангую повышение авиабилетов из Армении в разы))

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Гость

09:57:27 20-09-2023

Вернут азербайджанцы Карабах похоже, наваляют армянам. Зато армяне с США теперь дружат, а которых азербайджанцы убьют, за американского Пашиняна не голосовали. Может и которые голосовали под раздачу попадут, но это война

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