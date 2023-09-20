ВС Азербайджана атаковали Степанакерт
По словам очевидцев, слышны звуки беспилотников и артиллерии
20 сентября 2023, 08:31, ИА Амител
Вооруженные силы Азербайджана атакуют Степанакерт. Об этом пишет Mash.
Сообщается, что в ходе обстрелов погиб мэр Мартуни Азнавур Сарьян. В небе над Степанакертом, по словам очевидцев, слышны беспилотники и артиллерия.
Российские миротворцы организовали эвакуацию населения в Нагорном Карабахе.
В Ереване прошли акции протеста, люди, несогласные с позицией официальных властей, вышли на площади с требованием отправить премьер-министра Армении Никола Пашиняна в отставку.
08:37:31 20-09-2023
Азербайджан вправе навести порядок на своей территории
08:44:02 20-09-2023
Вангую повышение авиабилетов из Армении в разы))
09:57:27 20-09-2023
Вернут азербайджанцы Карабах похоже, наваляют армянам. Зато армяне с США теперь дружат, а которых азербайджанцы убьют, за американского Пашиняна не голосовали. Может и которые голосовали под раздачу попадут, но это война