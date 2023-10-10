Теперь все 30 депутатов думы состоят во фракции ЕР

10 октября 2023, 13:53, ИА Амител

Фото: "Бийский рабочий"

Бийская гордума в ближайшее время будет состоять только из одной фракции – "Единой России". Депутат от ЛДПР Вадим Глушков, который оставался единственным представителем оппозиции в думе, написал заявление о вступлении во фракцию ЕР. Об этом политик сообщил в беседе с amic.ru.

Депутат написал заявление о выходе из фракции ЛДПР еще в начале сентября. О причинах решения Глушков не сообщил, лишь уточнив, что оно вызвано "сложившейся ситуацией и новыми реалиями".

"Я благодарен партии и ее членам за рабочий период, который у нас был. На сегодня я со всеми нахожусь в хороших отношениях, и мой выход никак на них не повлиял. Не было никаких скандалов или чего-то еще. Надеюсь, что в данном статусе я смогу принести больше пользы нашему городу и его жителям", – прокомментировал Глушков.

Депутат уже написал заявление о присоединении к фракции ЕР. При этом он подчеркнул, что остается беспартийным. Впрочем, отрицать возможное присоединение в будущем и к самой партии политик отрицать не стал, отметив, что "время покажет".

Таким образом, после вступления Глушкова во фракцию ЕР оппозиция потеряла представительство в Бийской гордуме. Напомним, на выборах 2022 года "Единая Россия" получила 27 из 30 депутатских кресел. Два мандата достались представителям ЛДПР: Вадиму Глушкову и Максиму Железовскому, еще один – самовыдвиженцу Диане Чуй. Последние два вскоре примкнули к стану единороссов.

Для остальных оппозиционных партий голосование оказалось провальным. В восьмой созыв не прошел ни один представитель КПРФ, при том что в предыдущем созыве партия провела семь своих депутатов. А сам состав был наполовину оппозиционным.

Весной 2022 года Бийск и Рубцовск изменили уставы, отказавшись от выборов по партийным спискам и оставив только голосование по округам. Предыдущая система давала возможность оппозиции заходить в представительные органы власти только благодаря бренду партии.