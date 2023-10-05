У некоторых в "послужном" списке – десятки "преступлений". Но сожалеют о них не все

05 октября 2023, 06:25, Анастасия Чебакова

Фото: unsplash.com

5 октября в России традиционно отмечают один из главных праздников – День учителя. Это повод не только поздравить тех, кто преподает в школах, но и вспомнить первых наставников жизни. Аmic.ru спросил у алтайских депутатов, как к ним относились учителя в школьные годы и за что выгоняли с уроков (спойлер: кое-кто взрывал петарды на занятиях, но были даже те, кто сжег школьный туалет!). Подробнее – в материале.

"Вся школа стояла на ушах"

Сергей Писарев, депутат АКЗС от ЕР. Учился в школе № 3 Змеиногорска

"Наше поколение в основном – совестливые люди из нормальных семей. Поэтому преступлений мы не совершали. Но пакостниками были. Особенно любили делать сюрпризы учительнице истории Екатерине Ивановне Киселевой. Натирали ей доску мылом, чтобы мел не писал, клали канцелярские кнопки на стул.

Как-то раз, поскольку я посещал кружок по химии, мне удалось раздобыть немного бертолетовой соли – взрывчатого вещества. Когда на него наступаешь – раздаются взрывы. Я пришел утром раньше всех и разложил соль на ступеньках. На ушах тогда стояла вся школа. Их и мне надрали. После этого случая меня больше не пускали в кладовую по химии.

А однажды мы сожгли туалет. Вышли с одноклассником на уроке. Сдури подожгли в туалете бумагу. Вернулись, смотрим в окно – полыхает. Тогда думали, нас убьют. Но обошлось без жертв. Маму, правда, все же вызывали в школу.

Стыдно ли мне сейчас? Не сказал бы. Это было, знаете, доброе какое-то баловство. Оно не направлено против кого-то. Мы когда клали кнопки на стул, нам было весело, мы смеялись. Уже потом начали понимать, что кнопка – это больно. А вообще, я любил всех своих учителей. С 1975 года не было ни одного года, когда я бы не приехал в родную школу.

"Учитель нас колотил"

Сергей Малинкович, депутат АКЗС от "Коммунистов России". Учился в школах Санкт-Петербурга.

"Последние два класса я учился в одной из лучших петербургских спецшкол с гуманитарным уклоном. В одно время у нас преподавал учитель, который очень сурово с нами обходился: покрикивал, гонял по классу, иногда даже колотил. Я, как руководитель пионерского коллектива, вместе с товарищами решил дать ему отпор. Но жаловаться директору не хотелось – слишком суровая была. Узнали, где живет учитель, – замаскировались, взяли игрушечные пистолеты, написали телеграммы с надписями: "Не бей детишек, а то получишь", "Не гоняй по классу". Бывало, даже писали от имени ЦК КПСС, Леонида Ильича Брежнева, хотя его уже давно не было в живых. Клали воззвания, звонили в дверь и убегали. Но наше стратегическое мышление подкачало – приходили мы к нему в одинаковое время. На третий раз он нас ждал. Взял за шкирку и завел домой. Сначала, конечно, угрожал детской комнатой милиции, но, поняв, в чем дело, высказал и свои претензии к классу. Ну а закончилось все чаепитием и обсуждением каких-то веселых историй. Кстати, манеру поведения на уроках он все же поменял.



Вообще я очень люблю вспоминать школьную пору и помню всех учителей до одного, несмотря на то, что моя семья постоянно переезжала, и я сменил 6-7 школ. Все мои скромные способности они пытались развивать и поддерживать. Cчитаю, нам нужно обязательно вернуть атмосферу советской школы, из которой, в независимости от того как учился, ты выходил всесторонне развитой личностью, понимавшей свои права и обязанности. А входя, обретал дружбу, любовь и умение отстаивать свою позицию".

"Учителя гордились мной"

Иван Нифонтов, депутат АКЗС от ЕР. Учился в школе № 40 Барнаула

"Учителя гордились мной и поддерживали мой интерес к спорту. Помню, когда выполнил кандидата в мастера спорта, мне сделали сюрприз – купили торт, устроили чаепитие, поздравляли всем классом. Учительница по математике говорила: "Если бы ты не стал спортсменом, был бы математиком". Ну она мне правда хорошо давалась. А баловаться мне было некогда – вся моя жизнь состояла из учебы и тренировок. Я был прилежным учеником".

"Был лидером непослушных"

Андрей Чернобай, депутат АКЗС от КПРФ. Окончил гимназию № 8 Рубцовска

"У меня об учителях исключительно положительные воспоминания. У них обо мне – не факт. Я был лидером "непослушных". Помню, мама покупала на оптовой базе кириешки. Большими партиями. А я их перепродавал одноклассникам. Цены на сухарики зависели от доходов семьей – тем, чьи родители побогаче и давали деньги на карманные расходы, я завышал цену. А с ребятами, которые сводили концы с концами, – делился бесплатно. Уже тогда я был за прогрессивную шкалу налогообложения. Но в конце третьего класса те, кто побогаче, "сдали" меня учительнице, и она прикрыла мой бизнес.



А вообще, все учителя твердили, что я умный, но не мотивированный. И, правда: окончил школу с "троечным" аттестатом, и уже в техникуме, когда начались профильные предметы, обрел мотивацию к знаниям. Сейчас у меня на руках – "троечный" аттестат и три красных диплома".

Фото: www.akzs.ru

"Взрывали петарды на уроке труда"

Никита Федюнин, депутат БГД от "Новых людей". Окончил гимназию № 5 в Камне-на-Оби

"Я был активистом – помимо уроков, занимался волонтерством, участвовал в школьном самоуправлении, играл в КВН. Конечно, не всем учителям это нравилось. Особенно когда нужно было уйти с урока на репетицию. Говорили, мол, "кем ты вырастешь", причитали. Но учился-то я на "отлично". Мне даже давали в наставничество ребят с успеваемостью чуть похуже. Я оставался с ними после уроков и помогал усваивать темы.

Наш класс был активный, и вопросы, связанные с поведением, время от времени возникали. Как-то мы решили с парнями разыграть учителя труда. Взяли петарды (их тогда можно было легко достать),и взорвали прямо на уроке. Учитель юмор, конечно, не оценил. Он был пожилым, сильно испугался. Сейчас бы я так не поступил, конечно".

Фото: vk.com/n.fedyunin22

"Настоящий учительский подвиг"

Вероника Смирнова, депутат АКЗС от КПРФ

"Помню, как-то в начальной школе у нас отменили уроки. Объявили, что учителя бастуют. Причину не назвали. Это были 90-е годы, долго не платили зарплату. Мы с мамой пошли в этот день в магазин, я стояла и смотрела в окно на шествие учителей, в том числе из моей школы. Запомнился плакат: "Педагоги тоже люди!" Мне было лет 9. Тогда я еще не понимала, что наши учителя ходили на работу, учили нас, несколько месяцев не получая за свою работу ни копейки. Никто не срывался, не упрекал. Это ведь был настоящий учительский подвиг".

Фото: akzs.ru

"Была неформальным лидером"

Анна Ведлер, депутат АКЗС от ЕР

"В школе я была отличница с плохим поведением. Мне было сложно сидеть на месте: вертелась, общалась с одноклассниками, всегда имела свое мнение. Я была неформальным лидером. Часто спорила с учителями – поводом могла стать несправедливая оценка либо несправедливое отношение к кому-либо. Помню, не нравилось, когда учитель заходил в класс и называл фамилии тех, кто не сдал справки о том, что они малообеспеченные. Я подошла к учителю и сказала, что это неправильно. Ведь многие ребята стеснялись своего статуса и специально не сдавали справки, чтобы быть как все.

Учителя воспитывали нас и старались заложить все самое лучшее. Некоторые из них до сих пор в моей памяти. Благодаря им, в том числе, у меня возникла тяга к преподаванию. И я ее реализовала".

Фото: amic.ru

"Кристина, мы знаем, что ты знаешь"

Кристина Юстус, депутат БГД от ЕР. Окончила школу № 88 Барнаула

"В школе мне хорошо давалась биология и геометрия. Как сейчас помню: спрашивают тех, кто на двойки-тройки учится, я терплю, жду, а потом выкрикиваю правильный ответ. Учитель кричит: "Кристина, мы знаем, что ты знаешь, помолчи". Меня даже из класса выставляли. Давали лейку, и я шла поливать цветы.



Со всеми педагогами у нас были очень хорошие, доверительные отношения, так сказать "на равных". Да, с нас спрашивали, ругали, журили, где-то хвалили. Но и педагоги шли на наши просьбы: на экскурсию съездить, организовать концерт к празднику – всегда пожалуйста. Помню, каждую осень у нас была традиция выезжать на пикник. Понятно, ничего там не жарили, но какие-то бутерброды, чай – обязательно.



Сейчас я понимаю педагогов, которые переживали за нас, где-то "подпихивали", чтобы мы смогли поступить в учебные заведения. Я очень скучаю по школе. Вот бы заново вернуться в то время хоть на денек".

Фото: amic.ru

"Самый добрый в классе"

Сергей Матасов, депутат АКЗС от "Коммунистов России". Окончил школу в селе Первомайское Бийского района

"Больше всего мне запомнились учителя советской школы, у них был своеобразный подход к каждому ученику. Они многому нас научили. Вообще, в школе я был спокойным мальчиком, особо себя не проявлял. Меня считали самым добрым в классе. Но дисциплину, признаюсь, нарушал. Помню, был Хэллоуин: мы решили напугать учительницу. В конце класса стоял огромный шкаф, он же – гардероб. Оставили вещи на партах и залезли в него. Учительница заходит, а в классе – никого. Она на панике, куда, мол, 30 детей пропали. А нам весело было".

Фото: Антон Губанов