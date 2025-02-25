"Не надо обижать". Депутат Госдумы оценила заявления коллеги об опасности женщин-начальниц
Нина Останина в беседе c amic.ru указала, что власть подменяет реальную роль женщин их декоративным присутствием
25 февраля 2025, 13:10, ИА Амител
Заявления о возможном ограничении роли женщин в российской политической жизни противоречат существующей реальности, идут вразрез с международной практикой и чреваты перекосами в социальной сфере, заявила amic.ru депутат Госдумы, председатель Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, член фракции КПРФ Нина Останина.
Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Кузнецов заявил об опасности женщин на руководящих должностях. Он считает, что это приведет к "царству амазонок" и ущемлению прав мужчин. По словам его коллеги Элины Жгутовой, для повышения рождаемости в стране женщин следует убрать с государственных должностей, сделав исключение для Валентины Матвиенко.Нина Останина затруднилась сказать, чем могло быть вызвано такое заявление Кузнецова:
"Сложно сказать, кто в жизни так ущемил его, но воспитывает четверых детей, видимо, счастливый отец. Возможно, он имеет в виду, что в его семье супруга выполняет роль амазонки. А если серьезно, то природная дихотомия должна найти отражение в общественно-политической жизни. Поэтому то место, которое занимают женщины в нашем обществе, нашей жизни, они должны занимать и в политике, чего, к сожалению, у нас нет".
При этом Останина отметила, что речь идет не о простом математическом замещении женщинами, которые придут на место мужчин:
"Речь идет о том, чтобы вместе с мужчинами женщины продвигали социальную повестку. Существующие международные стандарты говорят о том, что 30% присутствия женщин в политике дает 20% социальной повестки. У нас сегодня очень много пожеланий, которые касаются улучшения мер государственной поддержки семьи, детей. И несмелая позиция тех женщин, которые находятся во власти, приводит к тому, что мы не можем защитить зачастую и семьи, и бойцов СВО в вопросах их демобилизации".
Собеседница указала, что государство сегодня не может защитить права детей в части бесплатного образования, права детей, взрослых, стариков в части бесплатного здравоохранения, а также других социальных вопросов:
"Что касается политических вопросов, то, к сожалению, власть очень умело использует декоративное присутствие женщин в правительстве, скажем, на посту руководства Центробанка, но нам от этого лучше не стало. Поэтому женщины не вместо мужчин, а вместе с мужчинами должны решать социальные вопросы".
Останина подчеркнула, что "не следует разделять, не надо обижать женщин, отмахиваться от них".
"Надо совместно продвигать социальную повестку. Вот тогда у нас лучше будет всем – и женщинам, и мужчинам, ибо женщины прежде заботятся, конечно, о мужчинах. Женщины себя ощущают женщинами именно рядом с мужчинами, поэтому если какие-то деформации произошли в нашем женском сообществе, то во многом благодаря тому, что у нас так агрессивно ведут себя отдельные деятели, в том числе и депутаты", – подытожила Нина Останина.
13:20:10 25-02-2025
А че только с государственных? Надо со всех убрать. К чему полумеры) Заодно и справедливо будет - а то, получается, медсестрой или вагоновожатой вкалывать можно, а руководить низя. И велкам на все низкооплачиваемые работы типа продавцов, врачей, учителей, санитарок и прочая сильный пол. А женщины сядут дома и будут скрепно заниматься деточками и кухней. На какие шиши, правда, не очень понятно, но мне бы хотелось на такой расклад хоть одним глазком глянуть, ей-ей.
11:27:41 26-02-2025
Гость (13:20:10 25-02-2025) А че только с государственных? Надо со всех убрать. К чему п... Не сядите, ибо много феминисток самодостаточных, они и будут самореализовываться в обслуживающей сфере, чтоб ни дай бог замуж не выйти.
13:21:43 25-02-2025
на самом деле, в госдуме - женщин почти нет. В совете федераций - тоже. Во властных структурах - одни мужики. Подвинули женщину, устранили от власти. Вот поэтому все катится вниз
13:45:21 25-02-2025
гость (13:21:43 25-02-2025) на самом деле, в госдуме - женщин почти нет. В совете федера... громко промолчю.
14:10:52 25-02-2025
гость (13:21:43 25-02-2025) на самом деле, в госдуме - женщин почти нет. В совете федера... точно иначе бы у нас давно было министерство счастья
13:25:19 26-02-2025
гость (13:21:43 25-02-2025) Во властных структурах - одни мужики.Вы в милицию, прокуратуру, суд зайдите. Там 70-80% женщины работают. В милиции дознаватели почти 100% женщины, следователи 90%. Я как -то работал в прокуратуре в районной в нашем крае. Прокурор женщина, зам женщина, помощник женщина, секретарь женщина, машинистка женщина, техничка женщина из мужиков был только я следователь прокуратуры.. Думаете нормальная обстановка в коллективе была? Все поощрения только себе. Самая тяжелая работа мне.
14:08:54 25-02-2025
А что должна и обязана уметь женщина, чтоб стать руководителем.
21:58:47 25-02-2025
Олег (14:08:54 25-02-2025) А что должна и обязана уметь женщина, чтоб стать руководител... От руководителя над ней который, зависит.
14:12:40 25-02-2025
Когда ответ ненамного ли лучше самого оскорбления
14:55:49 25-02-2025
Хороший руководитель определяется его деловыми качествами и компетенциями, а никак не полом. Когда же к слову "руководитель" пристегивают слово "женщина", то по-сути признают - мол ну да, такой себе руководитель, но будем делать скидку на пол, сами понимаете.
20:22:18 25-02-2025
Работал под женским руководством - нормально всё, ответственный и справедливый руководитель. Местами даже - гиперответственный из-за этого вот повышенного ожидания косяков. Морально тяжело, должно быть. Всё от человека зависит.
00:18:38 26-02-2025
Если бы не было такого остаточного отношения к мужчинам и отцам возможно у них ещё бы сохранялось терпение. Но при таком подходе, когда депутата Кузнецова отбросили с докладом в самый конец и он терпеливо ждал свыше 4 часов сомнений не оставили, что феминистки никаких прав мужчинам оставлять не собираются, а все посты используют для безжалостного подавления...и мужчин и мальчиков. А потом все переживают. Почему боевого духа не хватает и потенциальные защитники бегут из страны, вместо того, чтобы Родину защищать?
Мне кажется давно пора принять решение-никакой госслужбы без призыва, без присяги. Хотят девочки на госслужбу-надо послужить, понюхать пороху...А что же Мы видим-под давлением международного феминизма идёт квотирование по полу. А заслуги перед Родиной и ответственность...?
А раз запад дал эти места-то ему и служат.
И из этого феминистического болота стране не вырваться без службы. И враги нас добьют с таким ненадежным тылом...