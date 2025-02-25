"Не надо обижать". Депутат Госдумы оценила заявления коллеги об опасности женщин-начальниц

Нина Останина в беседе c amic.ru указала, что власть подменяет реальную роль женщин их декоративным присутствием

25 февраля 2025, 13:10, ИА Амител

Женщина-начальник / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Заявления о возможном ограничении роли женщин в российской политической жизни противоречат существующей реальности, идут вразрез с международной практикой и чреваты перекосами в социальной сфере, заявила amic.ru депутат Госдумы, председатель Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, член фракции КПРФ Нина Останина.

Ранее депутат Госдумы РФ Дмитрий Кузнецов заявил об опасности женщин на руководящих должностях. Он считает, что это приведет к "царству амазонок" и ущемлению прав мужчин. По словам его коллеги Элины Жгутовой, для повышения рождаемости в стране женщин следует убрать с государственных должностей, сделав исключение для Валентины Матвиенко.Нина Останина затруднилась сказать, чем могло быть вызвано такое заявление Кузнецова:

"Сложно сказать, кто в жизни так ущемил его, но воспитывает четверых детей, видимо, счастливый отец. Возможно, он имеет в виду, что в его семье супруга выполняет роль амазонки. А если серьезно, то природная дихотомия должна найти отражение в общественно-политической жизни. Поэтому то место, которое занимают женщины в нашем обществе, нашей жизни, они должны занимать и в политике, чего, к сожалению, у нас нет".

При этом Останина отметила, что речь идет не о простом математическом замещении женщинами, которые придут на место мужчин:

"Речь идет о том, чтобы вместе с мужчинами женщины продвигали социальную повестку. Существующие международные стандарты говорят о том, что 30% присутствия женщин в политике дает 20% социальной повестки. У нас сегодня очень много пожеланий, которые касаются улучшения мер государственной поддержки семьи, детей. И несмелая позиция тех женщин, которые находятся во власти, приводит к тому, что мы не можем защитить зачастую и семьи, и бойцов СВО в вопросах их демобилизации".

Собеседница указала, что государство сегодня не может защитить права детей в части бесплатного образования, права детей, взрослых, стариков в части бесплатного здравоохранения, а также других социальных вопросов:

"Что касается политических вопросов, то, к сожалению, власть очень умело использует декоративное присутствие женщин в правительстве, скажем, на посту руководства Центробанка, но нам от этого лучше не стало. Поэтому женщины не вместо мужчин, а вместе с мужчинами должны решать социальные вопросы".

Останина подчеркнула, что "не следует разделять, не надо обижать женщин, отмахиваться от них".