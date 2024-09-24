Протоирей РПЦ рекомендовал не родившим женщинам быть мальчиками
Если женщина не вскармливала грудью младенца, то зачем она ей нужна, задается вопросом Андрей Ткачев
24 сентября 2024, 07:31, ИА Амител
Кадр из видео: Rutube-канал Андрея Ткачева
Женщине не нужна грудь, если она не выкармливает ею младенца, заявил протоиерей Андрей Ткачев на проповеди.
"Она всю жизнь прожила и не кормила грудью – зачем эта грудь ей нужна? Лучше бы ты была мальчиком. Зачем это бесполезное все?" – цитирует священника РИАМО.
Ранее Ткачев назвал "пакостью" критикующих власть россиян и заявил, что они не заслуживают лучшего.
07:36:40 24-09-2024
Ну это уже писец товарищи.
07:43:40 24-09-2024
Зачем вы одержимым даете трибуну для высказываний? Вам чисто поугарать с таких? Не надо радикализовать общество. Ну вот живет он своей жизнью, в своем приходе, его никто не знает, слушает его только его же паства, они привыкшие. Зачем остальным светским людям знать какой конкретно загон у конкретного протоиерея. Вам не плевать ли что он там себе напридумывал? Пускай живет в своем мирке, не надо пускать его в наш.
08:00:08 24-09-2024
Гость (07:43:40 24-09-2024) Зачем вы одержимым даете трибуну для высказываний? Вам чисто... Да щаз, в своем. Он вообще-то довольно широко известен, и у него много последователей и почитателей. Это раз. Два - давайте, суйте голову в бетон в надежде, что вам по пятой точке не прилетит. Или для вас секрет, что РПЦ со своими инициативами давно лезет отнюдь не только в жизнь верующих? Эти товарищи на много статей УК РФ публично наговаривают, и ничего.
07:47:10 24-09-2024
Давно говорил, что у верунов с головой не то. А у мужиков в платьях - тем более.
07:56:27 24-09-2024
Гость (07:47:10 24-09-2024) что у верунов с головой не то... да просто крест важные артерии на шее передавил тяжестью)
07:57:43 24-09-2024
А он не знает статистики бесплодных пар? А если муж виноват, от соседа рожать? ЭКО они тоже вроде не приветствуют.
14:44:55 24-09-2024
Гость (07:57:43 24-09-2024) А он не знает статистики бесплодных пар? А если муж виноват,... а если муж "виноват", то отрезать ему "хозяйство" и пусть станет девочкой. так получается))
08:05:57 24-09-2024
В православной вере наша сила и единство.
08:23:36 24-09-2024
Гость (08:05:57 24-09-2024) В православной вере наша сила и единство. ...
А можно вы единяться где-нибудь подальше от нормальных людей с научным мировоззрением будете?
11:12:14 24-09-2024
Гость (08:23:36 24-09-2024) А можно вы единяться где-нибудь подальше от нормальных л... лучше с военно-научным мировозрением.
08:25:45 24-09-2024
Гость (08:05:57 24-09-2024) В православной вере наша сила и единство. ... Ну то есть исламские и буддийские регионы России нахрен не нужны? Или там надо всех выгнать за бугор? Или перекрестить насильно? На единстве страны это крайне положительно скажется
14:51:03 24-09-2024
Гость (08:05:57 24-09-2024) В православной вере наша сила и единство. ... вы это... единитесь где-нибудь подальше. за Полярным кругом, например.
подальше от вменяемых, буддистов и мусульман.
08:13:04 24-09-2024
Товарищ в золотой рясе, это же пропаганда лгбт и трансгенрдеров. За это должны наказать. И если у человека нет мозгов всю жизнь, то зачем ему голова-вопрос к вам протиерей.
08:21:43 24-09-2024
С добрым сердцем можно и подискутировать. Только в теме надо быть хотябы немного.
08:22:11 24-09-2024
Что накинулись на Протоирея?То был словесный оборот речи,метафора,которая помогает выражать конкретную мысль.Отучиваются русские понимать друг друга.А тут ещё либералы...
08:26:42 24-09-2024
заголовок не отражает его слов
08:54:25 24-09-2024
В каких войсках этот поп служил ?
09:22:05 24-09-2024
"Лучше бы ты была мальчиком", ну и на войну пошла)))
09:25:44 24-09-2024
"...Зачем это бесполезное все?" - отличный вопрос, самокритичный.
09:36:04 24-09-2024
А что не так он сказал ? Природу не обманешь, женщина рождается для продолжения рода и ее грудь "инструмент" для его вскармливания и если ей не дано испытать чувства материнства, то это трагедия для нее.
10:00:57 24-09-2024
Гость (09:36:04 24-09-2024) А что не так он сказал ? Природу не обманешь, женщина рождае... Не подскажете, нафига тогда соски мужчинам? Они вроде грудью не кормят. И, возможно, вы не в курсе - не все женщины могут родить, и не все хотят рожать. И это личное дело женщины, а не протоиерея. Пусть он своими прихожанами занимается, а не в бесовском интернетике проповеди выкладывает и по такому же бесовскому телевизору вещает. И да, кстати, а он не хочет на, так сказать, историческую родину откочевать и там проповедовать?
10:21:11 24-09-2024
Гость (10:00:57 24-09-2024) Не подскажете, нафига тогда соски мужчинам? Они вроде грудью... А вы не говорите, что ему говорить и делать и тогда вам никто не скажет куда идти со своими советами. И да кстати, вам видимо не знакомо слово атавизм. )))
10:29:49 24-09-2024
Гость (10:21:11 24-09-2024) А вы не говорите, что ему говорить и делать и тогда вам никт... А это ваше предложение я охотно переадресую попу) Пусть не говорит как, когда и сколько кому рожать, тем более что ему в этом вроде как разбираться по чину не положено. И да, че это вы вспомнили про атавизм-то? То есть когда вам удобно, вы умеете в биологию, а когда неудобно - то подпеваете Ткачеву?
10:57:51 24-09-2024
Гость (10:29:49 24-09-2024) А это ваше предложение я охотно переадресую попу) Пусть не г... А вы кому подпеваете, если отрицаете основное предназначение женского рода в природе ?
11:36:36 24-09-2024
Гость (10:57:51 24-09-2024) А вы кому подпеваете, если отрицаете основное предназначение... А вы в природе тоже видите только то, что вписывается в ваши представления? Вы не в курсе, что, например, животные в плохих условиях не размножаются? Либо убивают приплод. И никакая пропаганда или контрпропаганда на это повлиять не в состоянии. Если вы топите за, так сказать, природность и предназначение, так чего ж вы не хотите, чтобы было как в природе-то.
14:57:40 24-09-2024
Гость (11:36:36 24-09-2024) А вы в природе тоже видите только то, что вписывается в ваши... щас православнутые набегут и скажут, что человек к животным не имеет отношения, ага
10:56:18 24-09-2024
Гость (10:21:11 24-09-2024) А вы не говорите, что ему говорить и делать и тогда вам никт... И да, к слову - если уж на то пошло, то вы не знаете, что такое атавизм. Мужская грудь - это рудимент.
11:24:45 24-09-2024
Гость (10:56:18 24-09-2024) И да, к слову - если уж на то пошло, то вы не знаете, что та... Вот тут вы правы,это рудимент.
10:22:26 24-09-2024
Переобутый из Львова поп то
10:45:23 24-09-2024
Гость (10:22:26 24-09-2024) Переобутый из Львова поп то ... Депортировать на родину !
12:10:07 24-09-2024
то зачем ему голова-вопрос к вам протиерей.....................что-бы в неё есть
13:08:00 24-09-2024
«Когда Божество готовит человеку несчастье, то прежде всего отнимает у него ум, которым он рассуждает». Имеется латинский вариант: «Quos Deus perdere vult dementat prius» (Кого Бог хочет погубить, того он сначала лишает разума). Вот это как раз и есть тот вариант. Он ближе к Богу и он его так наказывает. Нам не стоит на него обращать внимание и размещать в новостях. Он безумен.
15:09:13 24-09-2024
поп по моему наговорил на уголовную статью "пропаганда педофилии и извращений"
15:18:46 24-09-2024
Гость (15:09:13 24-09-2024) поп по моему наговорил на уголовную статью "пропаганда педоф... Мне другое интересно - если женщине, у которой нет детей, не нужна грудь, то что не нужно мужику, у которого нет детей? Есть у меня предположение...
16:08:13 24-09-2024
Гость (15:18:46 24-09-2024) Мне другое интересно - если женщине, у которой нет детей, не... на рынке донорских органов иички 4 ляма стоят.... Вперед)))
17:34:34 24-09-2024
гость (16:08:13 24-09-2024) на рынке донорских органов иички 4 ляма стоят.... Вперед)))...
Н-да. О каком научном мировоззрении можно говорить, если люди свято верят в содержание анекдота. Причем переведенного с английского. И уточню, 4 ляма долларов, еслиФ ЧО!