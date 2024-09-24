Протоирей РПЦ рекомендовал не родившим женщинам быть мальчиками

Если женщина не вскармливала грудью младенца, то зачем она ей нужна, задается вопросом Андрей Ткачев

24 сентября 2024, 07:31, ИА Амител

Кадр из видео: Rutube-канал Андрея Ткачева

Женщине не нужна грудь, если она не выкармливает ею младенца, заявил протоиерей Андрей Ткачев на проповеди.

"Она всю жизнь прожила и не кормила грудью – зачем эта грудь ей нужна? Лучше бы ты была мальчиком. Зачем это бесполезное все?" – цитирует священника РИАМО.

Ранее Ткачев назвал "пакостью" критикующих власть россиян и заявил, что они не заслуживают лучшего.