Не откладывай мечту. Как купить квартиру или дом в это непростое время?
Об этом рассказали специалисты барнаульского агентства недвижимости "Жилфонд"
15 октября 2024, 16:00, ИА Амител erid: LjN8K2JhJ
Рынок недвижимости – это всегда волнения, взлеты и падения. Сегодня, когда ставки по ипотеке высоки, а льготные программы потеки на новостройки завершены, многие откладывают мечту о собственном жилье. Но ждать, пока ситуация изменится, не всегда разумно. Эксперты агентства недвижимости "Жилфонд", имеющего 27-летний опыт работы, предлагают не падать духом, а действовать. Ведь даже в сложные времена есть возможности улучшить жилищные условия.
Надежность и ответственность – приоритеты "Жилфонда"
"Жилфонд" – это не просто агентство, это команда профессионалов, которые всегда готовы прийти на помощь. Недавно в барнаульском офисе компании произошел инцидент, который мог бы нанести ущерб клиентам. Однако благодаря оперативным действиям и четкой системе работы клиентам вернули все деньги в полном объеме в течение месяца.
"В "Жилфонде" есть железное правило – чтобы ни случилось, клиент не должен пострадать, даже по вине третьих лиц. Мы понимаем, что на рынке недвижимости всегда есть риски, и берем на себя полную финансовую ответственность за своих клиентов", – говорят в агентстве.
Три пути к комфорту
Эксперт "Жилфонда" Екатерина Исайченко отмечает, что не стоит ждать идеального момента, чтобы улучшить жилищные условия. Даже если у вас нет значительных сбережений, есть способы осуществить мечту о просторном доме.
Например, в "Жилфонде" предлагают:
- Обмен имеющейся маленькой жилплощади на просторную квартиру с привлечением ипотеки. Доплата может быть не такой уж большой, и ее можно разбить на 15-20 лет. Когда ключевая ставка снизится, в агентстве вам помогут сделать рефинансирование.
- Обмен на собственный дом. Здесь можно обойтись даже без доплаты. Цены на загородную недвижимость пока относительно низкие. Продавая свою маленькую квартиру, вы можете рассчитывать на дом площадью 60-70 кв. м. К тому же вы можете воспользоваться программой "Сельская ипотека" по ставке 2,9%, которую вам помогут оформить.
- Снижение ипотечной ставки до 11,99%. С "Жилфондом" вы можете снизить ипотечную ставку до 11,99%. Это позволит сэкономить на переплате и уменьшить ежемесячный платеж. Например, при стоимости квартиры 4 млн руб. и первоначальном взносе 20% размер кредита составит 3,2 млн руб. По базовой ставке и сроке кредита 30 лет ежемесячный платеж будет равен 56 743 руб. Но если приобрести субсидированную ставку, то платеж существенно снизится – до 32 891 руб. Экономия за 30 лет при этих условиях – 7,7 млн. руб. Согласитесь, неплохая сумма?
Не откладывайте мечту на потом. Подыскивайте уютное гнездышко. А чтобы все прошло быстро и гладко, обращайтесь к профессионалам рынка – риелторам агентства недвижимости "Жилфонд" и вам помогут найти идеальное решение.
Агентство недвижимости "Жилфонд"
Тел.: +7 (3852) 201-001
СайтООО "Жилфонд"
16:15:02 15-10-2024
главное не соглашайтесь на их развод про "для сохранности давайте положим ваши денюжки к нам в сейф в офисе"
16:22:33 15-10-2024
такие картынки может только инскин генерить.
16:42:22 15-10-2024
Видать дела у Жилфонда не айс
20:51:01 15-10-2024
Бдыщ... (16:42:22 15-10-2024) Видать дела у Жилфонда не айс... Они сейчас у всех застройщиков и риэлтеров не айс.
17:38:54 15-10-2024
О оранжевые штаны в атаку пошли.
18:49:05 15-10-2024
А потом очередной авдюхин объявит себя банкротом
20:52:46 15-10-2024
"Когда ключевая ставка снизится" - как один иноагент пел: "А что, блин, если нет?"
16:16:20 16-10-2024
Продать почку,легкое,кусок печени и самому продаться в рабство.