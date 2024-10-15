Не откладывай мечту. Как купить квартиру или дом в это непростое время?

Об этом рассказали специалисты барнаульского агентства недвижимости "Жилфонд"

15 октября 2024, 16:00, ИА Амител erid: LjN8K2JhJ

Семья / Фото создано с помощью нейросети Recraft

Рынок недвижимости – это всегда волнения, взлеты и падения. Сегодня, когда ставки по ипотеке высоки, а льготные программы потеки на новостройки завершены, многие откладывают мечту о собственном жилье. Но ждать, пока ситуация изменится, не всегда разумно. Эксперты агентства недвижимости "Жилфонд", имеющего 27-летний опыт работы, предлагают не падать духом, а действовать. Ведь даже в сложные времена есть возможности улучшить жилищные условия.

Надежность и ответственность – приоритеты "Жилфонда"

"Жилфонд" – это не просто агентство, это команда профессионалов, которые всегда готовы прийти на помощь. Недавно в барнаульском офисе компании произошел инцидент, который мог бы нанести ущерб клиентам. Однако благодаря оперативным действиям и четкой системе работы клиентам вернули все деньги в полном объеме в течение месяца.

"В "Жилфонде" есть железное правило – чтобы ни случилось, клиент не должен пострадать, даже по вине третьих лиц. Мы понимаем, что на рынке недвижимости всегда есть риски, и берем на себя полную финансовую ответственность за своих клиентов", – говорят в агентстве.

Три пути к комфорту

Эксперт "Жилфонда" Екатерина Исайченко отмечает, что не стоит ждать идеального момента, чтобы улучшить жилищные условия. Даже если у вас нет значительных сбережений, есть способы осуществить мечту о просторном доме.

Например, в "Жилфонде" предлагают:

Обмен имеющейся маленькой жилплощади на просторную квартиру с привлечением ипотеки. Доплата может быть не такой уж большой, и ее можно разбить на 15-20 лет. Когда ключевая ставка снизится, в агентстве вам помогут сделать рефинансирование.

Обмен на собственный дом. Здесь можно обойтись даже без доплаты. Цены на загородную недвижимость пока относительно низкие. Продавая свою маленькую квартиру, вы можете рассчитывать на дом площадью 60-70 кв. м. К тому же вы можете воспользоваться программой "Сельская ипотека" по ставке 2,9%, которую вам помогут оформить.

Снижение ипотечной ставки до 11,99%. С "Жилфондом" вы можете снизить ипотечную ставку до 11,99%. Это позволит сэкономить на переплате и уменьшить ежемесячный платеж. Например, при стоимости квартиры 4 млн руб. и первоначальном взносе 20% размер кредита составит 3,2 млн руб. По базовой ставке и сроке кредита 30 лет ежемесячный платеж будет равен 56 743 руб. Но если приобрести субсидированную ставку, то платеж существенно снизится – до 32 891 руб. Экономия за 30 лет при этих условиях – 7,7 млн. руб. Согласитесь, неплохая сумма?

Не откладывайте мечту на потом. Подыскивайте уютное гнездышко. А чтобы все прошло быстро и гладко, обращайтесь к профессионалам рынка – риелторам агентства недвижимости "Жилфонд" и вам помогут найти идеальное решение.

Агентство недвижимости "Жилфонд"

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