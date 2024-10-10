По версии следствия, в декабре 2022 года Авдюхина забрала деньги клиентов "Жилфонда" и вместе с мужем и ребенком уехала в Аргентину

10 октября 2024, 07:10, Антон Дегтярев

Людмила Авдюхина с мужем / Фото: Алтайский портал недвижимости

В октябре 2024 года в Барнауле стартовал процесс по делу экс-главы барнаульского "Жилфонда" Людмилы Авдюхиной, которую обвиняют в хищении около 121 млн рублей у клиентов компании. С деньгами она сбежала в Аргентину, взяв с собой несовершеннолетнюю дочь и мужа Егора Авдюхина. Затем злоумышленницу привезли в Барнаул, однако в столицу Алтайского края с ней не вернулся ни супруг, ни похищенные деньги. Подробнее об этом – в материале amic.ru.

Где муж Авдюхиной?

Сейчас Людмилу Авдюхину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что в конце 2022 года она похитила 121 млн рублей у клиентов барнаульского "Жилфонда", а затем вместе с мужем (он работал риелтором в "Жилфонде") и дочерью уехала сначала в Новосибирск, потом – в Сочи, Москву, Стамбул (Турция), Дубай (ОАЭ) и, в конце концов, в Аргентину, где ее уже арестовал Интерпол и выдал России.

На родину вернулся и муж Авдюхиной, Егор, вместе с дочерью. Правда, в Барнаул они не поехали и сейчас живут в Москве, рассказал amic.ru адвокат подсудимой Николай Городилов. То же на суде 8 октября подтвердила и сама Людмила Авдюхина.

Знакомый с материалами дела источник amic.ru отметил, что Егор Авдюхин, по состоянию на май 2024 года, якобы работал в "Москва-Сити" в одной инвестиционной компании, которая специализируется на управлении финансами и инвестициями в различные сферы и делает упор на сервисное обслуживание и соответствие интересов семей-клиентов. Они инвестируют в фондовый, криптовалютный рынок, а также в рынок недвижимости. У компании "стратегия инвестирования в недвижимость основывается на спекулятивных сделках, связанных с жилой недвижимостью в городе Барнауле и некоторых других городах России".

Егор Авдюхин / Фото: realtai.ru

При этом руководство компании было (по непроверенным данным) знакомо с Авдюхиными ещё до их отъезда в Аргентину.

Егор Авдюхин сейчас является только свидетелем по делу и не находится в статусе обвиняемого, отметил адвокат Городилов.

"Муж Авдюхиной проживает в Москве и является свидетелем по уголовному делу. В суде он может участвовать как лично, так и по видеосвязи. Мне также неизвестно, чтобы еще какие-то лица из "Жилфонда", кроме Авдюхиной, привлекались в качестве обвиняемых по этому делу", – прокомментировал адвокат.

В "Жилфонде" же не разделяют позицию следствия и считают, что муж Авдюхиной может быть как-либо причастен к делу, ведь он улетел вместе с женой в Аргентину, имеет опыт закупки валюты и торговли на бирже. При этом никаких подтверждений тому, что он как-либо помогал жене в преступлении, на данный момент нет, подчеркнул собеседник amic.ru. Правоохранители также не видят состава преступления в действиях Егора Авдюхина.

"Моя гипотеза заключается в том, что были какие-то люди, которые, возможно, помогали Авдюхиной вывезти деньги. Есть сомнения в том, что Авдюхина могла сама, без какой-либо помощи переместить деньги в Аргентину. Ведь в чемодане 121 млн точно не увезти. Переводы никакие после начала СВО нельзя было за границу сделать, поэтому самый понятный способ – перевести все в криптовалюту. В ближайшем окружении Егора есть люди, которые с криптовалютой хорошо работают, видеосеминары ведут про инвестиции в "крипту". У Егора у самого есть кошельки на бирже, где криптовалютные операции проводят. Это все есть в материалах уголовного дела", – поделился источник.

Людмила Авдюхина на суде / Фото: amic.ru

Что за займы есть в деле?

По информации источника, тогда же, в мае 2024 года, следователи провели обыск в московской квартире Егора Авдюхина. Там были обнаружены расписки между Людмилой Авдюхиной и третьими лицами. Судя по ним, мошенница брала с клиентов займы под гигантский процент, а потом их не отдала.

"В ходе обыска изъяли документы о движении денег, большое количество финансовых расписок между Авдюхиной и третьими лицами, какими-то инвесторами, которые не являются клиентами "Жилфонда". Со своими клиентами "Жилфонд" полностью рассчитался еще в марте 2023 года. Но Авдюхина привлекала личные займы под 10% в месяц (а не в год), под 120% годовых. Деньги брались у одних людей, отдавались другим, что-то она себе "откусывала". Потом Авдюхина эти займы не отдала. Часть из тех, кто давал деньги, теперь проходят по делу как потерпевшие", – отметил источник.

По словам источника, клиентам, которые непосредственно обращались в "Жилфонд" за покупкой или продажей недвижимости, организация вернула все деньги на общую сумму более 40 млн рублей, причем выплаты производились из средств компании. Но другая часть украденных денег – это как раз вот с таких займов и криптовалютных операций, отметил источник.

Однако сейчас деньги по этим займам требуют именно с "Жилфонда". А руководство компании, в свою очередь, считает, что ничего отдавать они не должны, ведь сделки заключала исключительно Авдюхина, а сама организация с данными клиентами не работала.

Людмила Авдюхина на суде / Фото: amic.ru

Один из таких случаев произошел с Натальей, риелтором одного из барнаульских агентств недвижимости. По словам источника, она передала Авдюхиной 6 млн рублей и теперь намерена взыскать эти деньги с "Жилфонда". Источник утверждает, что Наталья отдала Авдюхиной заем 6 млн рублей на десять дней под 6%.

"6% сверху за десять дней Людмила пообещала отдать, а через три дня исчезла. Поскольку Авдюхина была директором "Жилфонда", то выдала расписку от имени юрлица, все это попало на камеры видеонаблюдения. Теперь Наталья говорит, что принесла деньги для покупки недвижимости. Ну даже по логике – зачем действующий риелтор агентства недвижимости пойдет в агентство недвижимости "Жилфонд" подбирать квартиру? Человек рассказывает, что в "Жилфонде" ей сказали принести 6 млн рублей, иначе искать для нее квартиру не будут", – отметил источник.

По словам собеседника amic.ru, ряд обманутых Авдюхиной клиентов теперь "пытаются сделать вид", что они работали именно с "Жилфондом", а не исключительно с Авдюхиной, чтобы получить свои деньги назад. На самом деле, утверждает источник, "никаких взаимоотношений с "Жилфондом" эти клиенты не оформляли, ни одного звонка не совершали и даже риелтора в "Жилфонде" у них не было". Всего таких клиентов несколько человек, сообщил источник. Сейчас компания судится с ними в Арбитражном суде и пытается обжаловать эти сделки и договоры хранения.

Людмила Авдюхина на суде / Фото: amic.ru

Представитель двух пострадавших займодавцев (одна из них – та самая риелтор Наталья) Галина Михайлова отметила, что сегодня уже есть судебное решение по одному из ее клиентов, оно уже вступило в законную силу, но пока еще не исполнено. Выплатить им деньги должен "Жилфонд", а организация, в свою очередь, уже требует деньги от Авдюхиной.

"Думаю, сама Авдюхина вряд ли вернет эти деньги. Взыскания с "Жилфонда" идут, а уже они взыскивает деньги непосредственно с Авдюхиной. Мы с "Жилфонда" все уже взыскали и будем исполнять решение суда. Вообще потерянные суммы у каждого пострадавшего очень разнятся, они доходят до восьми миллионов рублей", – отметила представитель потерпевших.



Людмила Авдюхина / Фото: amic.ru

Где деньги?

Галина Михайлова также отметила, что не владеет сведениями о том, что похищенные деньги клиентов были найдены. О том же говорит источник amic.ru.

"Деньги так и не нашлись. Авдюхина показаний никаких не дает, отказывается от них. Ее муж, который имеет право не свидетельствовать против себя, тоже ничего не рассказал. Вопросы остаются: где деньги, куда они ушли, зачем Авдюхины столько перелетов делали? Егор на свои деньги покупал эти все перелеты, своими картами оплачивал. В материалах уголовного дела это все есть. Семья была в Турции, в Арабских Эмиратах, а потом уже поехала в Аргентину", – пояснил собеседник amic.ru.

Это значит, что похищенные 121 млн рублей следствие пока так и не отыскало.

Адвокат Николай Городилов, в свою очередь, отметил, что история с похищенными деньгами "будет выясняться в ходе судебного следствия".

Как идет процесс?

Дело бывшей главы барнаульского "Жилфонда" начали рассматривать 8 октября в Индустриальном районном суде. На первом процессе ей продлили меру пресечения на шесть месяцев, как того требовал прокурор.

По словам адвоката Городилова, на следующем заседании, которое состоится 16 октября в 15 часов, должны огласить обвинительное заключение по делу. Свидетелей, скорее всего, на заседание не позовут. Вообще на процессе их много – несколько десятков человек. В уголовном деле целых 20 томов. Городилов отметил, что на суд понадобится около полугода, а то и больше.

Людмила Авдюхина / Фото: amic.ru

По статье о "мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение" (ч. 4 ст. 159 УК РФ), Авдюхиной грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

По версии следствия, в период с 15 марта по 15 декабря 2022 года Авдюхина путем обмана и злоупотребления доверием похитила более чем у 30 жителей Алтайского края деньги на общую сумму свыше 121 млн рублей, а еще причинила вред деловой репутации "Жилфонда". Подсудимая брала крупные суммы у покупателей недвижимости на хранение или для передачи продавцам, а также получала деньги для инвестиций в недвижимость.

Взяв деньги, Авдюхина вместе с мужем и дочерью уехала в Аргентину. Затем женщину объявили в международный розыск. 2 января 2024 года ее задержали в Аргентине, а после экстрадировали в Россию. 29 февраля Авдюхину передали российской стороне, и уже в апреле 2024 года доставили в Барнаул. В Центральном районном суде ей несколько раз продлевали меру пресечения. В сентябре 2024 года прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу и направила его в суд.