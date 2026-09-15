Не панацея. Почему квартиры с дорогим дизайн-ремонтом в Барнауле могут продавать годами

Стоимость жилья с суперремонтом может достигать 200 тысяч рублей за "квадрат"

15 сентября 2026, 09:15, ИА Амител

Квартира с ремонтом / Изображение сгенерировано нейросетью

Квартиры с дизайнерским ремонтом в Барнауле стоят на 44% дороже, чем варианты с косметическим. Об этом сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на аналитиков "Циан". Федеральные эксперты отмечают: качественная отделка квартиры, с одной стороны, позволяет продавцу повысить ее стоимость, а с другой — ограничивает круг потенциальных покупателей. Барнаульские риелторы подтверждают: жилье с современным качественным интерьером продается дороже. Вот только само понятие "дизайнерский ремонт" собственники порой трактуют неверно. Кроме того, не во всех домах города получается "отбить" затраты, вложенные в отделку и интерьер. Подробнее — в материале amic.ru.

Подмена понятий

В Барнауле средняя стоимость квадратного метра в квартире с дизайнерским ремонтом — 186 тыс. рублей. Варианты с евроремонтом продаются дешевле — 147 тыс. рублей. Однако зачастую цена переваливает за 200 тыс. рублей.

Как сообщила руководитель отдела продаж агентства недвижимости "Жилфонд" (барнаульский офис) Ольга Зембатова, у жилья с дизайн-ремонтом два сценария продажи: либо его купят с первого показа, либо оно будет долго стоять на рынке. При этом далеко не все квартиры, заявленные как недвижимость с дизайнерским ремонтом, являются таковыми.

"Дизайнерский ремонт — это квартира, которая продается вместе с дизайн-проектом. То есть просто хороший ремонт со вкусом — не дизайнерский. В отделке и интерьере объекта, над которыми поработал профессионал, все продумано до мелочей: например, есть розетки для робота-пылесоса в коридоре, все коммуникации спрятаны, но к ним есть легкий доступ. И работа дизайнера стоит очень дорого: только визуал, "картинка", оценивается где-то в 1,5 тыс. рублей за квадратный метр. А дизайн-проект (с рабочей документацией, строительными работами, подбором материалов, мебели) стоит от 3,5 тыс. рублей за "квадрат". То есть для квартиры или дома площадью 100 "квадратов" дизайн-проект обойдется в 350 тыс. рублей", — отмечает Ольга Зембатова.Еще одна опасность дизайнерского ремонта — слишком специфичные решения (например, ампир с позолотой, вычурные стили), которые могут оттолкнуть часть аудитории. Такие детали сложнее "вписать" в жизнь нового владельца, что ограничивает круг покупателей.

"У всех разное представление о прекрасном, и даже самый выигрышный, по мнению продавца, дизайн может оттолкнуть покупателя, который в итоге выберет базовую "косметику", чтобы потом на сэкономленные деньги сделать ремонт по своему вкусу", — отметила ведущий аналитик "Циана" Елена Бобровская.

Не в дизайне дело

Однако покупатели, которые оценивают квартиру, смотрят не только на наличие дизайнерского ремонта (даже с проектом), но еще и на расположение, статус ЖК, где продается недвижимость, наличие просторных парковок и другие факторы.

"Квартиры с дизайнерским ремонтом все-таки покупают статусные люди. Они не возьмут жилье на Потоке с точечной застройкой, с не очень хорошей инфраструктурой, в окружении бараков. То же самое и с новостройками, например, в промзоне, на ул. Челюскинцев. Если там сделать дизайнерский ремонт, вероятность того, что квартиру купят за те деньги, которые предлагает собственник, стремится к нулю. Другой пример — ЖК "Две эпохи" на пр. Комсомольском. Там большинство квартир с дизайнерским ремонтом из дорогостоящих материалов", — объясняет эксперт.

Поэтому только наличие дизайнерского ремонта не гарантирует быструю и дорогую продажу объекта. Если вложить в отделку и интерьер "хрущевки" несколько миллионов и выставить ее за 10 млн рублей (при средней цене 5–5,5 млн рублей), то вряд ли ее кто-то купит, подчеркивает эксперт.

"Если человек хочет приобрести квартиру, сделать в ней дизайнерский ремонт, а при необходимости выгодно продать, то нужно рассматривать не точечную застройку, а красивые большие кварталы. В этом случае покупатель, у которого есть 20 млн рублей, все-таки пойдет не в дом, окруженный двухэтажками времен войны, а в новый квартал, где все классно и замечательно", — резюмирует Ольга Зембатова.