Не по зубам. Как живет рынок стоматологии на Алтае спустя полтора года санкций

Цены на стоматологические материалы и оборудование с 2020 года поднялись на 40-50%, говорят участники рынка

25 октября 2023, 07:15, Анастасия Чебакова

Фото: unsplash.com

Стоматология стала одной из сфер, по которой сильнее всего ударили антироссийские санкции в 2022 году. На тот момент доля импортного оборудования, материалов и расходников, с которыми работали клиники, составляла более 90%. В первые месяцы рынок стоматологии испытывал большие затруднения с поставкой материалов, но в дальнейшем он вполне уверенно стал выдерживать натиск санкций. Что происходит c зубной сферой в Барнауле после полутора лет санкций и на сколько выросли цены – в материале amic.ru.

"Если через пять часов не оплатите, цена вырастет"

Впервые о нехватке стоматологических материалов СМИ сообщали в феврале этого года. Работники сферы начали жаловаться на дефицит препарата для местного обезболивания "Убистезин", цемента "Витремер", порошков для гигиены и спреев для наконечников инструментов компании KaVo, шлифовальных дисков, а также хирургических боров, фрез и кап Invisalign. Все эти материалы поступали в Россию из Германии, Швейцарии, США, Италии, пояснила amic.ru директор барнаульской клиники "Стоматология Серебряковых" Екатерина Серебрякова.

По ее словам, с рынка также пропали зарубежные стоматологические клинья (приспособления для разграничения зубов), с которыми клиника работала долгие годы, керамические массы японского бренда Noritake, продукция американской компании "3M", одного из ведущих производителей стоматологических материалов в мире, и многие другие.

"В марте – апреле 2022 года было очень тяжело. Порой доходило до того, что дилеры нам выставляли счет и говорили: если через пять часов не оплатите, цена вырастет. Заводы писали, что поставки прекращаются на два месяца – пока они не решат юридические вопросы, связанные с поставками. Ну а пациенты в панике начали нести деньги, чтобы успеть закупить импланты по старым ценам. Было очень тяжело. Тогда я узнала, что такое нервный срыв", – рассказывает Екатерина.

Но на российский стоматологический рынок быстро зашли производители из Китая и Кореи, которые предоставили замену европейской продукции, вспоминает собеседница. Причем многие из них выигрывали по соотношению цена-качество у ушедших компаний.

"Китайская сталь, из которой делают стоматологические инструменты, очень качественная. Да и цены у Китая приятнее. Чтобы вы понимали: протейперы, которые раньше мы закупали в США, Германии по цене 4 тысячи за небольшую упаковку, Китай выставляет в полтора раза дешевле – 2400-2800 рублей", – рассказывает Екатерина.

На добротное качество китайских производителей указывает и директор барнаульской стоматологической клиники Sirius Виктор Черепанов.

"Китайское оборудование очень стремительно заходит на российский рынок. Мы видим это и по автомобилям, и по медицинскому оборудованию. Страна производит очень достойное оборудование – стоматологические установки, автоклавы, стерилизаторы. За разумные деньги они предлагают достойное качество", – уверен Черепанов.Что за санкции?

Прямые санкции на поставку медицинского оборудования, техники и расходных материалов против России в 2022 году не вводились. Доступность стоматологической продукции снизилась вследствие усложнения логистических цепочек, нестабильности курсов валют, трудностей с оплатой поставок через ряд российских банков.

Фото: unsplash.com

Российским производителям доверяют не все

После введения санкций часть стоматологического рынка перестроилась на новых производителей, в том числе российских, рассказывают эксперты amic.ru. Но некоторые не стали рисковать и, несмотря на рост цен, продолжили закупать материалы и оборудование у привычных западных компаний по параллельному импорту.

Виктор Черепанов рассказывает, что его клиника пока продолжает работать с зарубежными материалами и оборудованием из Германии, Японии, Южной Кореи, Швейцарии и других стран. Но добавляет: логистика сильно усложнилась и подорожала. Сейчас он начинает присматриваться к азиатскому производителю.

А вот с отечественными производителями стоматологических материалов большинство клиник (по крайней мере, среднего и высокого ценового сегмента) сотрудничают неохотно. Как сами поясняют: боятся экспериментов, ведь отечественная продукция уступает высоким стандартам зарубежной.

"Я не работала с отечественными пломбами, но слышала, что они показывают нестабильный цвет, сильно пористые и быстро теряют красоту. Для платных пациентов мы не готовы экспериментировать. Из российского у нас – один из трех видов имплантов (остальные Швейцария, Корея) и анестетик "Артикаин-Бинергия", он себя прекрасно показал в локальной анестезии. В более "крупных работах" – для удаления, имплантации – мы используем испанский "Артикаин ИНИБСА", – рассказывает Екатерина Серебрякова.

Ее коллега Виктор Черепанов добавляет:

"Есть определенные протоколы лечения, которых мы придерживаемся. Мы хотим получать прогнозируемый результат, поэтому используем проверенные материалы. Говоря о пломбировочных, имею в виду немецкие. Мы привыкли и давно работаем с ними", – поясняет он.

Золотые зубы

Собеседники заявляют: проблема дефицита материалов, оборудования им не страшна – стоматологический рынок привык к подобного рода вызовам и научился к ним адаптироваться. Куда больше их заботит снижение покупательной способности пациентов. На фоне пандемии, сложностей с логистикой, санкций, роста курса доллара стоимость услуг в стоматологических клиниках заметно выросла. По оценке собеседников издания – примерно наполовину с начала 2020 года. В результате спрос на "зубные" услуги, которые и до всех событий не славились своей доступностью, заметно снизился.

Екатерина Серебрякова рассказывает: до резкого курса доллара ее клиника повышала цены дважды в год: 10% – на ортопедию, 10% – на терапию. Однако валютная нестабильность вынуждает ее не планировать ценовую политику даже на несколько месяцев. Доходит до того, рассказывает она, что в протоколах лечения приходится прописывать, что цены действуют в течение двух месяцев.

"У нас есть чат главврачей клиник – ни одна из них не подняла цены, чтобы нарастить прибыль, купить себе машину или квартиру. Повышение идет ровно на столько, на сколько растет стоимость закупочных материалов. Где-то мы даже остаемся в минусе", – отмечает Екатерина.

Впрочем, на рынке уже наблюдается некоторая переориентация потребителей с невысокими доходами с коммерческих клиник премиум- и мидл-сегмента в сектор ОМС и клиник экономкласса, отмечают собеседники. Растет число и тех, кто откладывают визит к стоматологам на потом. Но, несмотря на сильное подорожание материалов и трудности с поставками, клиники стараются сдерживать цены на услуги, чтобы людям было где лечить зубы.