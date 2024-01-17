Не подходите близко. Кому можно и кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?
Купание в проруби грозит проблемами с дыханием и остановкой сердца
17 января 2024, 16:10, ИА Амител
19 января православные отмечают один из главных христианских праздников – Крещение Господне. По традиции, в этот день верующие окунаются в прорубь – считается, что вода обладает целебными свойствами. Однако купаться можно не всем. И даже тем, кто абсолютно здоров, нужно соблюдать определенные правила. Какие – в материале amic.ru.
Кому нельзя окунаться в прорубь?
Нельзя купаться в купели людям с сердечно-сосудистыми, бронхолегочными, гинекологическими заболеваниями, диабетом, гипертонией, эпилепсией и склонностью к судорогам, с воспалительными процессами в почках, заболеваниями щитовидной железы, инфекционными болезнями. Также запрещены "ледяные" процедуры людям с ожирением.
Главные последствия купания в ледяной воде: сердечный приступ из-за спазма сосудов, судороги, быстрое развитие пневмонии.
А еще категорически нельзя опускаться в купель пьяным. В таком состоянии организм меньше чувствует холод и можно получить переохлаждение. Поэтому медики советуют не употреблять спиртное ни до, ни после купания.
Что происходит с организмом во время погружения в ледяную воду?
Купание в ледяной воде – шок для организма, во время которого происходит резкое сужение периферических сосудов, сосудов кожи и подкожно-жировой клетчатки. Таким образом организм пытается остановить теплоотдачу, провоцируя резкий скачок артериального давления и выброс адреналина.
Для людей с хроническими заболеваниями такие реакции очень опасны. И могут привести к сердечно-сосудистым катастрофам, инфарктам, инсультам, вплоть до летального исхода. Также есть риск потери сознания и остановки дыхания. Причем случиться это может с людьми любого возраста. Помимо этого, в результате переохлаждения обостряются хронические заболевания, такие как синуситы, ларингиты, насморк. Нередко усиливается течение урологических болезней (простатит, цистит, аднексит), суставных патологий.
Можно ли окунать в прорубь детей?
Врачи категорически запрещают купаться в мороз детям. Дело в том, что у малышей несовершенная система терморегуляции, поэтому очень быстро может наступить обморожение, которое родители могут сразу даже не заметить.
Купание детей в ледяной воде может принести самые серьезные последствия: ребенок может заболеть пневмонией, менингитом либо другим заболеванием центральной нервной системы.
Что делать, если я болен, но хочу окунуться в прорубь?
Если у вас есть заболевания, но очень хочется поучаствовать в обряде, единственным для вас вариантом будет взять в церкви освященной воды в бутылке, подождать, пока она достигнет комнатной температуры, а затем в ванне окатить себя с головы до ног.
Если все-таки решусь окунуться, как это правильно сделать?
Главное правило – делать это постепенно. Сначала снимите верхнюю одежду, спустя пару минут – обувь, а затем разденьтесь по пояс и заходите в воду.
Время нахождения в купели зависит от подготовки человека: для новичков это не более 20 секунд, тех, кто закаляется регулярно, – не более одной минуты.
После обряда нужно сразу растереться полотенцем, быстро одеться, срочно надеть шапку или платок, и в теплом помещении попить горячий чай или настой из трав.
Специалисты советуют плотно поесть за два-три часа перед купанием. Также рекомендуется измерить артериальное давление, чтобы вместо ожидаемой благодати не получить осложнения. А перед заплывом сделать энергичную разминку.
16:10:35 17-01-2024
всем можно! но все выживают после этого...
16:17:24 17-01-2024
Да пусть ныряют самоуйбийцы.
16:22:28 17-01-2024
Я был жирный диабетик и гипертоник с больными почками и сердцем, жив до сих пор потому, что регулярно купаюсь в проруби каждую зиму. Когда почувствовал, что скоро умру, перешел к ледяной воде вместо химии. Именно моржевание дает силы и жизненную энергию. А кто предпочитает таблетки, долго на этом свете не задерживается. Посмотрите доктора Сосновского о пользе ледяной воды. В прохладной воде вы простудитесь, а в ледяной никогда.
17:00:29 17-01-2024
Мой дед то же нырял часто мы задолбались после его лечить.
17:09:54 17-01-2024
Популяризировал закаливание Порфирий Корнеевич Иванов. В 90-е годы много кто обливался и зимой, и летом..
17:10:24 17-01-2024
с больными почками и сердцем, жив до сих пор потому, что регулярно купаюсь в---- о да, для больных почек ледяная вода самое оно))) просто у каждого свое время помирать.
17:36:30 17-01-2024
Гость (17:10:24 17-01-2024) с больными почками и сердцем, жив до сих пор потому, что рег... Гость, не пропагандируй эту брехню, о назначенной дате смерти. Кто за этим процессом следит?
17:59:15 17-01-2024
Гость (17:36:30 17-01-2024) Гость, не пропагандируй эту брехню, о назначенной дате смерт... Причем сжечь пропаганда И в чем она заключается? Человек рассказал тут свой жизненный опыт. И это его право. От себя скажу. Мне 73 года. С детства, сначала на реке Урал в крещение в морозы окунались. Потом в Сибири, в Сургуте принимали крещение. Сейчас на Кубани каждый год в крещение окунается в купели. Пока здоров. Мои дети тоже. Но все люди разные, поэтому врачи перестраховываются иногда неся бредятину. Пример: Ежегодно на крещение окунаются в купели в разных широтах страны, разных погодных условиях миллионы людей ( сейчас уже разных религий и не воцерквленных) ,и значительное большинство здоровы. Не было зафиксировано нигде эпидемических вспышек заболевания из- за этого. Это вам любая статистика показывает. Остальное, решайте сами.
20:36:47 17-01-2024
Евгений (17:59:15 17-01-2024) Причем сжечь пропаганда И в чем она заключается? Человек рас... Я написал тому, кто написал - "просто у каждого свое время помирать." нету такого срока и не кто не распределяет момент смерти. Мне семьдесят два года, эти дьявольские поповские ритуалы не исполнял и не исполняю. Бог, дал каждому надежную защиту своего здоровья, это тысячи и тысячи рецепторов на подошвах ног. Массируй их каждый день и здоровье хлынет рекой в ваше тело. Люди в основном полагаются на лекарства, тем сами сокращают свой срок пребывания на этой земле. Умер человек от ныряния в поповскую полынью и статистика на этом прекратилась.
17:16:44 17-01-2024
- "19 января в Гатчинском районе 41-летняя Анна Ускова на глазах своих детей нырнула с головой в самодельную прорубь, и ее сразу затянуло под лед течением." Если бы не всеобщий психоз, то могла долго жить.
20:27:36 17-01-2024
Гость (17:16:44 17-01-2024) - "19 января в Гатчинском районе 41-летняя Анна Ускова на гл... Дурачок? Ну ты в Катунь нырни на стремнине, а потом кричи, что здоровый образ жизни виноват, что ты утонул.
22:10:02 17-01-2024
Гость (20:27:36 17-01-2024) Дурачок? Ну ты в Катунь нырни на стремнине, а потом кричи, ч... Ты считаешь поповское мракобесие здоровый образ жизни?
20:29:31 17-01-2024
Здесь в основном собрались желчные больные комментаторы. Ну умрете вы скоро, а кто ведет здоровый образ жизни, будет жить.
22:01:30 17-01-2024
ЛЕОНИД (20:29:31 17-01-2024) Здесь в основном собрались желчные больные комментаторы. Ну ... Бывает и так, что по воле Всевышнего больные живут дольше, чем здоровые дураки, которые пропагандируют странным образом "здоровый" образ жизни
21:38:39 17-01-2024
а кто ведет здоровый образ жизни, будет жить.------- нырять в ледяную воду - это не здоровый образ жизни, это больная голова. И по комментариям это заметно.
21:57:00 17-01-2024
Популяризировал закаливание Порфирий Корнеевич Иванов. В 90-е годы много кто обливался и зимой, и летом..----------- 12 лет своей жизни Порфирий Иванов провел в психиатрических клиниках Москвы, Ленинграда, Одессы, Казани, Ростова🙄