Не подходите близко. Кому можно и кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Купание в проруби грозит проблемами с дыханием и остановкой сердца

17 января 2024, 16:10, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

19 января православные отмечают один из главных христианских праздников – Крещение Господне. По традиции, в этот день верующие окунаются в прорубь – считается, что вода обладает целебными свойствами. Однако купаться можно не всем. И даже тем, кто абсолютно здоров, нужно соблюдать определенные правила. Какие – в материале amic.ru.

Кому нельзя окунаться в прорубь?

Нельзя купаться в купели людям с сердечно-сосудистыми, бронхолегочными, гинекологическими заболеваниями, диабетом, гипертонией, эпилепсией и склонностью к судорогам, с воспалительными процессами в почках, заболеваниями щитовидной железы, инфекционными болезнями. Также запрещены "ледяные" процедуры людям с ожирением.

Главные последствия купания в ледяной воде: сердечный приступ из-за спазма сосудов, судороги, быстрое развитие пневмонии.

А еще категорически нельзя опускаться в купель пьяным. В таком состоянии организм меньше чувствует холод и можно получить переохлаждение. Поэтому медики советуют не употреблять спиртное ни до, ни после купания.

Что происходит с организмом во время погружения в ледяную воду?

Купание в ледяной воде – шок для организма, во время которого происходит резкое сужение периферических сосудов, сосудов кожи и подкожно-жировой клетчатки. Таким образом организм пытается остановить теплоотдачу, провоцируя резкий скачок артериального давления и выброс адреналина.

Для людей с хроническими заболеваниями такие реакции очень опасны. И могут привести к сердечно-сосудистым катастрофам, инфарктам, инсультам, вплоть до летального исхода. Также есть риск потери сознания и остановки дыхания. Причем случиться это может с людьми любого возраста. Помимо этого, в результате переохлаждения обостряются хронические заболевания, такие как синуситы, ларингиты, насморк. Нередко усиливается течение урологических болезней (простатит, цистит, аднексит), суставных патологий.

Можно ли окунать в прорубь детей?

Врачи категорически запрещают купаться в мороз детям. Дело в том, что у малышей несовершенная система терморегуляции, поэтому очень быстро может наступить обморожение, которое родители могут сразу даже не заметить.

Купание детей в ледяной воде может принести самые серьезные последствия: ребенок может заболеть пневмонией, менингитом либо другим заболеванием центральной нервной системы.

Что делать, если я болен, но хочу окунуться в прорубь?

Если у вас есть заболевания, но очень хочется поучаствовать в обряде, единственным для вас вариантом будет взять в церкви освященной воды в бутылке, подождать, пока она достигнет комнатной температуры, а затем в ванне окатить себя с головы до ног.

Если все-таки решусь окунуться, как это правильно сделать?

Главное правило – делать это постепенно. Сначала снимите верхнюю одежду, спустя пару минут – обувь, а затем разденьтесь по пояс и заходите в воду.

Время нахождения в купели зависит от подготовки человека: для новичков это не более 20 секунд, тех, кто закаляется регулярно, – не более одной минуты.

После обряда нужно сразу растереться полотенцем, быстро одеться, срочно надеть шапку или платок, и в теплом помещении попить горячий чай или настой из трав.

Специалисты советуют плотно поесть за два-три часа перед купанием. Также рекомендуется измерить артериальное давление, чтобы вместо ожидаемой благодати не получить осложнения. А перед заплывом сделать энергичную разминку.