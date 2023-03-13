"Не при нашей жизни": архитектор Деринг назвал сроки появления Обского бульвара

Барнаульские строители предложили построить бульвар к 300-летию города

13 марта 2023, 11:00, ИА Амител

Проект Обского бульвара / Фото: "Ликом"

Известный барнаульский архитектор Александр Деринг уверен, что необходимо навести порядок на других городских центральных улицах, прежде чем приступать к строительству Обского бульвара. Специалист считает, что к 300-летию Барнаула необходимо привести в порядок историческую его часть. Помимо Ленинского проспекта, главной целью на сегодняшний день остаётся реставрация Барнаульского Сереброплавильного завода.

Что Александр Деринг думает об Обском бульваре?

"Я вчера проехал по Ленинскому проспекту – не скажу, что это наше всё, но классическая его часть между Октябрьской площадью и площадью Советов – это один из символов. Он находится в ужасном состоянии. Фасады – просто кошмар, отлетают целые куски штукатурки. Сделали бы лучше это – к юбилею города отреставрировали бы этот замечательный архитектурный ансамбль", – приводит слова Александра Деринга издание "Атмосфера".

Архитектор уверен, что к 300-летию Барнаула необходимо восстановить важнейшие исторические места города. Особенно Сереброплавильный завод.

"Я вижу многое, что нам нужно возродить. Сереброплавильный завод – это вообще номер один. Второе – это, конечно, знаковые места: привести в порядок историческую часть города: мы же готовимся к исторической дате – к юбилею города. Ну и, конечно, Ленинский проспект. Это просто позорно – как он выглядит. Ну а Обской бульвар – это идея, которой много лет. К ней подступались, но нужно быть реалистами: кто и как будет выкупать этот частный сектор – дорогие коттеджи, которые там появились? Это колоссальный объём инвестиций. Найдём ли мы таких инвесторов, застройщиков? Это вызывает сомнения. Да, конечно, это действительно интересно. Это идея, к которой можно стремиться – делать какие-то шаги. Но моё мнение: сейчас нужно направить усилия в другое русло", – отметил Александр Деринг.

Архитектор уверен, что приступать к строительству бульвара можно только после того, как отремонтируют центр Барнаула.

"Не при нашей жизни", – заключил Деринг.

Фото: Александр Деринг

Что такое Обской бульвар и зачем его вообще строить?

Обской бульвар – это улица, которая должна соединить площадь Советов с берегом Оби. Это своего рода "сити-центр" с небоскрёбами, укреплённым берегом, широкой проезжей частью и прогулочными зонами. Впервые идея создать такой выход к Оби была представлена ещё в 1937 году в разработанном в то время генплане Барнаула. С 2003 года снова ведётся тема бульвара, предполагалось застроить территории восточнее проспекта Комсомольского в границах улиц Некрасова, Молодёжной, Промышленной и Димитрова.

Предложение вернуться к проекту Обского бульвара прозвучало на заседании Союза строителей Алтайского края 2 марта. Поводом для обсуждения стало предстоящее в 2030 году празднование 300-летия Барнаула: практически ровесник нашего города Екатеринбург, отмечающий юбилей в этом году, получит от федеральных властей на подготовку к празднику 1 млрд рублей.