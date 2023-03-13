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"Не при нашей жизни": архитектор Деринг назвал сроки появления Обского бульвара

Барнаульские строители предложили построить бульвар к 300-летию города

13 марта 2023, 11:00, ИА Амител

Проект Обского бульвара / Фото: "Ликом"
Проект Обского бульвара / Фото: "Ликом"

Известный барнаульский архитектор Александр Деринг уверен, что необходимо навести порядок на других городских центральных улицах, прежде чем приступать к строительству Обского бульвара. Специалист считает, что к 300-летию Барнаула необходимо привести в порядок историческую его часть. Помимо Ленинского проспекта, главной целью на сегодняшний день остаётся реставрация Барнаульского Сереброплавильного завода.

Что Александр Деринг думает об Обском бульваре?

"Я вчера проехал по Ленинскому проспекту – не скажу, что это наше всё, но классическая его часть между Октябрьской площадью и площадью Советов – это один из символов. Он находится в ужасном состоянии. Фасады – просто кошмар, отлетают целые куски штукатурки. Сделали бы лучше это – к юбилею города отреставрировали бы этот замечательный архитектурный ансамбль", – приводит слова Александра Деринга издание "Атмосфера".

Архитектор уверен, что к 300-летию Барнаула необходимо восстановить важнейшие исторические места города. Особенно Сереброплавильный завод.

"Я вижу многое, что нам нужно возродить. Сереброплавильный завод – это вообще номер один. Второе – это, конечно, знаковые места: привести в порядок историческую часть города: мы же готовимся к исторической дате – к юбилею города. Ну и, конечно, Ленинский проспект. Это просто позорно – как он выглядит. Ну а Обской бульвар – это идея, которой много лет. К ней подступались, но нужно быть реалистами: кто и как будет выкупать этот частный сектор – дорогие коттеджи, которые там появились? Это колоссальный объём инвестиций. Найдём ли мы таких инвесторов, застройщиков? Это вызывает сомнения. Да, конечно, это действительно интересно. Это идея, к которой можно стремиться – делать какие-то шаги. Но моё мнение: сейчас нужно направить усилия в другое русло", – отметил Александр Деринг.

Архитектор уверен, что приступать к строительству бульвара можно только после того, как отремонтируют центр Барнаула.

"Не при нашей жизни", – заключил Деринг.

Фото: Александр Деринг

Что такое Обской бульвар и зачем его вообще строить?

Обской бульвар – это улица, которая должна соединить площадь Советов с берегом Оби. Это своего рода "сити-центр" с небоскрёбами, укреплённым берегом, широкой проезжей частью и прогулочными зонами. Впервые идея создать такой выход к Оби была представлена ещё в 1937 году в разработанном в то время генплане Барнаула. С 2003 года снова ведётся тема бульвара, предполагалось застроить территории восточнее проспекта Комсомольского в границах улиц Некрасова, Молодёжной, Промышленной и Димитрова.

Предложение вернуться к проекту Обского бульвара прозвучало на заседании Союза строителей Алтайского края 2 марта. Поводом для обсуждения стало предстоящее в 2030 году празднование 300-летия Барнаула: практически ровесник нашего города Екатеринбург, отмечающий юбилей в этом году, получит от федеральных властей на подготовку к празднику 1 млрд рублей.

Проект Обского бульвара / Фото:

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НОВОСТИБарнаул

Комментарии 31

  • Деринг прав. Жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне ни тебе
    13 марта, Гость   Ответить
  • Сереброплавильный кусок старого хлама нада снести бульдозерами, а на его месте сделать .. чеб там сделать.. да хотя бы приют для волкособов!
    13 марта, Гость   Ответить
  • Полностью согласен! Но, сначала нужно руки поотрывать, кто делал такой некачественный ремонт фасадов и кровли, и кто довел исторические здания до такого состояния!
    13 марта, Гость   Ответить
  • Обской бульвар- это чья-то больная фантазия, наведённое психическое расстройство и болезненный бред из 1937 года, когда государственные деньги никто, ради красивой идеи, не считал... ну да ладно, если уж так охота, почему бы и не сделать красивый выход над Обью, как, к примеру, в Нижнем Новгороде красиво сделана Чкаловская лестница и памятник Чкалову, возвышающийсся над Волгой... Но в Нижнем, по правую руку- старинная крепость, Кремль, а по правую- вполне себе "арбат" и здание Госбанка, в псевдорусском стиле... У нас же это будут частный сектор и штук 5 магазинов печально известной сети. Так, может быть, если руки так чешутся освоить 1 000 000 000 рублей ко дню Рождения, выкупить у шони территорию Речного и сделать там нормальное общественное место, как оно там всегда и было, пока кому-то в голову не пришла идея "арбата-на-Барнаулке"? А шоне взамен подарить право снести фавелы от Диагностического до самой матушки-Оби и построить свои дилдо хоть до 7 неба?
    13 марта, Гость   Ответить
  • Гость, ремонт старых зданий надо начинать не с фасадов, а с кровли и систем водоотвода. А мазать церезитом в ноябрьский морозец очередное пятно на фасаде с самодельной штукатуркой 50-х - это заранее знать, что именно этот замазанный кусок и вывалится. Старые дома надо полностью освобождать от "той" штукатурки и отштукатуривать заново... но только после устранения течей с крыши!
    13 марта, Гость   Ответить
  • Золотые слова. 1. Что имеем не храним. (фасады и завод) 2. Посчитали, прослезились (выкуп частных территорий) 3. О чем не сказано (износ коммуникаций) 5. Вообще-то статус земли в этом квадрате не совсем определен.
    13 марта, Гость   Ответить
  • практически ровесник нашего города Екатеринбург, отмечающий юбилей в этом году, получит от федеральных властей на подготовку к празднику 1 млрд рублей. )) А если провести параллель и сравнить Барнаул с С.Петербургом? Откуда такие фантазии ? Барнаул глухая провинция для начала наведите порядок в существующем городе а уже затем и мечтайте.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Какие фасады, очухайся архитектор. Надо сносить аварийные дома и застраивать, например ПОТОК. А центр города пусть будет малоэтажным.
    13 марта, Гость   Ответить
  • ... но только после устранения течей с крыши! --- Полностью с Вами согласен! Но, УК с джамшутами виднее! )))
    13 марта, Гость   Ответить
  • Бросьте вы этот Обской бульвар, ройте лучше тоннель под вокзалом. Федералы денег дадут, я вам говорю.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Сереброплавильный завод будет интересен только с реально работающей "огнедышащей машиной" Ползунова. Ее (машину) можно запускать по красным дням календаря. В этом случае Барнаул станет одним из самых привлекательных городов Сибири.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Вначале изуродовали город, а теперь Обской бульвар
    13 марта, Гость   Ответить
  • Вначале изуродовали город, а теперь Обской бульвар --- Точно! )))
    13 марта, Гость   Ответить
  • К новому надо стремится! К развитию города! к строительству, а не сохранять старые не кому не нужные развалины и трущобы частного сектора. Городу нужен новый центр. Не исторический из старых развалившихся зданий, а современный и Обской бульвар для этого самое лучшее решение.
    13 марта, Гость   Ответить
  • а не сохранять старые не кому не нужные развалины --------- это вы еще скажите жителям Рима: зачем вам эти развалины Колизея? Это же центр! Снесите и постройте современные красивые 24х этажки! Утрирую конечно. Тем не менее именно в здравом обществе помимо стремления к развитию (и застраиванию всё и вся техногенным железобетоном), всегда чтится история и традиции. И одно другому не мешает а дополняет. Без прошлого нет будущего. А беда современности в штамповке "иванов непомнящих родства". Обской бульвар - несомненно красивая идея, хоть кажется несбыточной.
    13 марта, Гость   Ответить
  • не по сеньке шапка
    13 марта, Гость   Ответить
  • "кто и как будет выкупать этот частный сектор" - еще чего, еще и деньги им платить. Отменить частную собственность на землю и все!
    13 марта, Гость   Ответить
  • и в Риме нужен приют для волкособов. На месте колизея самое оно.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Не надо сравнивать Чудеса света и барнаульские зеленые дома на Ленинском. Которые не только не красивые, но и еще опасные. Буквально сегодня с них кирпичи сыпались. И люди в них живут мучаются, от того что все старое и сгнившее. Давайте в них власти деньги вложат "губы накрасят", года 3 более менее снаружи красивыми простоят и опять рушится начнут. Я думаю, что Обской бульвар, такой как на проекте, привлечет гораздо больше туристов и горожан, чем Сереброплавильный завод или спичка.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Будет как в китае. Там ради "развития" на дотации из бюджета целые города построили. Стоят пустые. Уже человейники там рушиться стали сами по себе. Так их взрывами сносят.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Мне про Колизей особенно понравилось) сравнить памятник архитектуры всемирного значения и деревянные бараки изготовления 20-30 годов прошлого века из кала и палок - это сильно и мощно))) в Барнауле осталось с десяток зданий, имеющих культурное значение. Пожары, выкосившие половину города в два захода. Хозяйственная деятельность советских времён - типовая застройка типовыми безликими сооружениями. Саманная постройка на усмотрение фантазии и финансовых возможностей граждан. Реально, в едином архитектоник стиле из советского и более старого наследия - только отрезок Ленина от Октября до Гоголя. Все остальное можно просто под ноль сносить.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Абсолютно необъективное мнение. Говорит с позиции того что ЕМУ ближе и больше нравится, а не с позиции как лучше для всех. Обской бульвар мог бы стать не только местом притяжения горожан и туристов, но и новым символом города, который будет узнаваем во всей стране.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Не знаю где у нас в центре "деревянные бараки изготовления 20-30 годов прошлого века из кала и палок", может не настолько глубоко погружался в материал, но я имел в виду именно знаковые исторические сооружения типа зданий сереброплавильного завода, городская водопроводная станция (Промышленная, 8) и прочие, коих не мало ниже Гоголя. На мой взгляд исторический центр ниже Гоголя должен выглядеть как исторический центр + красивые пешеходные тратуары, скверы, парки, набережные. Как правильно сказали для дилдо Шонии есть куча других мест, взять хотя бы правый берег Оби.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Архитектор пессимист - хорошо информированный оптимист. На примере Обского бульвара мы видим, что такое Генплан Барнаула. Обской бульвар в Генплане с 1937 года, но безответственные чиновники разрешили застроить его коттеджами. Кто спросит и кто ответит?
    13 марта, Гость   Ответить
  • Кто скажет когда Барнаулу 300 лет и подтвердит это документально?. О чем речь то? Закавыка с юбилеем то!
    13 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Полностью согласна, из за таких суждений ,Обскому бульвару и не давали ходу все эти годы!!! Из г...а, конфетку хотят сделать! А развивать город в современном направлении , дорого им! Зачем столько лет держали этот район, люди не строиться не могли не улучшать жилищные условия. Да и сейчас разрешение на строительство не возьмешь! Только через суд! Слушайте молодых специалистов , с новыми взглядами. Реставрируйте Ленинский , кто мешает? Деньги выделяются, качество ноль!
    13 марта, Гость   Ответить
  • Подземные переходы на пл.Октября давно пора привести в порядок, да и осовременить. Можно их под площадью и увеличить в другом направлении.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Люблю гулять в старом городе, а именно где старые деревянные дома. с большим удовольствием рассматриваю их. Нельзя старый город, центр "муравейниками" застраивать.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Да, конечно давайте снесем всю историю часть города, ленточный бор вырубим и застроим как на Ядринцева и Партизанской. Сплошные высотки ни красоты,ни удобства, ни дорог, ни зелени.
    13 марта, Гость   Ответить
  • Все бы решалось если бы горожани со своими бумажками на право собственности хоть что то могли решать , решат что рядом с частным домом будет высотка и норм, что ты тож собственник и причем раньше тут живёшь. Нет уважения к базовым вещам поэтому никогда не будет никаких инвестиций. Точечная застройка. Или довести до разрухи и сказать ну как бы стадион развалился сам по себе и мы решили лучше пусть будет дом. Или построить дом который режит глаз а потом на него смотреть не возможно , как на речном эта ужасная волна торчит или на Сахарова этот шкаф коричневого цвета.
    14 марта, Гость   Ответить
  • Гость, 100000%%%%%
    14 марта, Гость   Ответить
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