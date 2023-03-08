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Что за Обской бульвар хотят построить в Барнауле и где его планируют сделать?

Алтайские строители предлагают построить в Барнауле Обской бульвар к 300-летию города. Рассказываем, в каком месте его предполагают проложить

08 марта 2023, 08:31, ИА Амител

Проект Обского бульвара / Фото: "Ликом"
Проект Обского бульвара / Фото: "Ликом"

Выход к Оби из самого центра Барнаула хотят сделать в честь юбилея города, который будут отмечать в 2030 году. Строительное сообщество краевой столицы выступило с идеей завершить этот проект, задуманный ещё в 30-е годы. Amic.ru поясняет, каким его видят авторы идеи и на какие деньги собираются строить.

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Что такое Обской бульвар

Обской бульвар – это улица, которая должна соединить площадь Советов с берегом Оби. Это своего рода "сити-центр" с небоскрёбами, укреплённым берегом, широкой проезжей частью и прогулочными зонами.
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Где хотят проложить Обской бульвар?

Сейчас в Барнауле есть небольшая улица с названием Обской бульвар – то, что успели сделать раньше. Она начинается от Диагностического центра до улицы Шевченко. Далее бульвар должен пройти перпендикулярно Комсомольскому проспекту до обской протоки к острову Побочень (см. остров на карте).
Центр Барнаула и остров Побочень.
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На какие деньги хотят построить Обской бульвар?

Идею обсуждали на расширенном заседании Союза строителей Алтайского края. Представители предполагают, что к 300-летнему юбилею Барнаулу могут выделить большие федеральные деньги на серьёзные проекты. Так, например, в Екатеринбурге, который в 2023 году отмечает 300-летие, потратят 1 млрд рублей на подготовку мероприятий (в том числе и на строительство и благоустройство).
В качестве одного из таких амбициозных проектов строители и предложили сделать новый выход к реке.
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Сколько раз выдвигали идею строительства Обского бульвара?

  • Впервые идея создать такой выход к Оби была представлена ещё в 1937 году в разработанном в то время генплане Барнаула.
  • В 1960 году в новом генплане опять прописали этот бульвар, застройку которого предполагали завершить к 1980 году (к 250-летию города). К Побоченю хотели построить фуникулёр через обскую протоку, а позже – мост. На берегу реки должна была встать 24-этажная гостиница и монумент в честь алтайских хлеборобов.
  • В 1981 году на конкурсе по обустройству центра Барнаула победили московские архитекторы с идеей выхода к Оби параллельно улице Молодёжной.
  • С 2003 года снова ведётся тема бульвара, предполагалось застроить территории восточнее проспекта Комсомольского в границах улиц Некрасова, Молодёжной, Промышленной и Димитрова.
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Какие ещё проекты к 300-летию Барнаула предложили алтайские строители?

  • Берегоукрепление Оби с устройством набережной;
  • парк культуры в честь 300-летия Барнаула за ТРЦ "Европа";
  • развитие агротуризма и строительство агрофермы "Цветы Алтая";
  • реконструкция Павловского тракта как "парадной" магистрали города.

Комментарии 8

  • Вопрос только один: Почему европейцы не строят жилые дома "а-ля человейники", а ранее построенные высотные дома массово расселяют и сносят взрывами, мотивируя это тем, что их содержание запредельно дорогое и они быстро приходят в полную негодность для жизни, превращаясь в трущёбы?
    08 марта, Гость   Ответить
  • Хм. Нам ещё в 1977 году, когда я только пошла в школу, рассказывали, что планируется построить этот пресловутый бульвар. Потом рассказывали моим детям.. Я так понимаю,это добрая барнаульская история, которую будут рассказывать и моим внукам и правнукам)))))
    08 марта, Гость   Ответить
  • Дорогие женщины! С праздником!!! По теме: Не одному мне кажется, что Дом афганцев нудно перенести на пустырь к сберу напротив театра музкомедии?
    08 марта, Гость   Ответить
  • Гость, а я это слышу с конца 50=х годоа.Тогда говорили о двух великих стройках Барнаула* тоннель или мост над ж.д.путями в районе вокзала и об Обском бульваре.Были даже макеты бульвара и зданий.Правда, они были значительно ниже по этажности, чем на картинке в заметке. Построят только к 2-30 году.Интересно было бы посмотреть мечту барнаульцев длинною в 73 года.Кстати, там же планировалсятеатроперы и балета.
    08 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Что вы несёте погуглите скайлайн лондона .его исторического центра.лес небоскрёбов.а лондон куда как более насыщен исторической застройкой чем барнаул
    08 марта, Гость   Ответить
  • лес небоскрёбов.а лондон **** Это так называемый "сити" - деловой центр Лондона. Там находятся офисы компаний и корпораций, но абсолютно нет массовой жилой застройки. Это не человейники, это - офисники.
    08 марта, Гость   Ответить
  • А сколько миллиардов надо для выкупа и переселения жителей сотни домишек и коттеджей между Шевченко и Крупской? А думаю практически все эти жители подадут в суд, так как не захотят переезжать.
    09 марта, Гость   Ответить
  • Вот по проектам 30ых и стройте, они даже сейчас выглядят лучше чем современные "стенки"
    10 марта, Гость   Ответить
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