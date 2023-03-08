Алтайские строители предлагают построить в Барнауле Обской бульвар к 300-летию города. Рассказываем, в каком месте его предполагают проложить

08 марта 2023, 08:31, ИА Амител

Проект Обского бульвара / Фото: "Ликом"

Выход к Оби из самого центра Барнаула хотят сделать в честь юбилея города, который будут отмечать в 2030 году. Строительное сообщество краевой столицы выступило с идеей завершить этот проект, задуманный ещё в 30-е годы. Amic.ru поясняет, каким его видят авторы идеи и на какие деньги собираются строить.

1 Что такое Обской бульвар Обской бульвар – это улица, которая должна соединить площадь Советов с берегом Оби. Это своего рода "сити-центр" с небоскрёбами, укреплённым берегом, широкой проезжей частью и прогулочными зонами.

2 Где хотят проложить Обской бульвар? Сейчас в Барнауле есть небольшая улица с названием Обской бульвар – то, что успели сделать раньше. Она начинается от Диагностического центра до улицы Шевченко. Далее бульвар должен пройти перпендикулярно Комсомольскому проспекту до обской протоки к острову Побочень (см. остров на карте). Центр Барнаула и остров Побочень.

3 На какие деньги хотят построить Обской бульвар? Идею обсуждали на расширенном заседании Союза строителей Алтайского края. Представители предполагают, что к 300-летнему юбилею Барнаулу могут выделить большие федеральные деньги на серьёзные проекты. Так, например, в Екатеринбурге, который в 2023 году отмечает 300-летие, потратят 1 млрд рублей на подготовку мероприятий (в том числе и на строительство и благоустройство). В качестве одного из таких амбициозных проектов строители и предложили сделать новый выход к реке.

4 Сколько раз выдвигали идею строительства Обского бульвара? Впервые идея создать такой выход к Оби была представлена ещё в 1937 году в разработанном в то время генплане Барнаула.

году в разработанном в то время генплане Барнаула. В 1960 году в новом генплане опять прописали этот бульвар, застройку которого предполагали завершить к 1980 году (к 250-летию города). К Побоченю хотели построить фуникулёр через обскую протоку, а позже – мост. На берегу реки должна была встать 24-этажная гостиница и монумент в честь алтайских хлеборобов.

году в новом генплане опять прописали этот бульвар, застройку которого предполагали завершить к 1980 году (к 250-летию города). К Побоченю хотели построить фуникулёр через обскую протоку, а позже – мост. На берегу реки должна была встать 24-этажная гостиница и монумент в честь алтайских хлеборобов. В 1981 году на конкурсе по обустройству центра Барнаула победили московские архитекторы с идеей выхода к Оби параллельно улице Молодёжной.

году на конкурсе по обустройству центра Барнаула победили московские архитекторы с идеей выхода к Оби параллельно улице Молодёжной. С 2003 года снова ведётся тема бульвара, предполагалось застроить территории восточнее проспекта Комсомольского в границах улиц Некрасова, Молодёжной, Промышленной и Димитрова.