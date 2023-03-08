Что за Обской бульвар хотят построить в Барнауле и где его планируют сделать?
Алтайские строители предлагают построить в Барнауле Обской бульвар к 300-летию города. Рассказываем, в каком месте его предполагают проложить
08 марта 2023, 08:31, ИА Амител
Проект Обского бульвара / Фото: "Ликом"
Выход к Оби из самого центра Барнаула хотят сделать в честь юбилея города, который будут отмечать в 2030 году. Строительное сообщество краевой столицы выступило с идеей завершить этот проект, задуманный ещё в 30-е годы. Amic.ru поясняет, каким его видят авторы идеи и на какие деньги собираются строить.
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Что такое Обской бульвар
Обской бульвар – это улица, которая должна соединить площадь Советов с берегом Оби. Это своего рода "сити-центр" с небоскрёбами, укреплённым берегом, широкой проезжей частью и прогулочными зонами.
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Где хотят проложить Обской бульвар?
Сейчас в Барнауле есть небольшая улица с названием Обской бульвар – то, что успели сделать раньше. Она начинается от Диагностического центра до улицы Шевченко. Далее бульвар должен пройти перпендикулярно Комсомольскому проспекту до обской протоки к острову Побочень (см. остров на карте).
Центр Барнаула и остров Побочень.
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На какие деньги хотят построить Обской бульвар?
Идею обсуждали на расширенном заседании Союза строителей Алтайского края. Представители предполагают, что к 300-летнему юбилею Барнаулу могут выделить большие федеральные деньги на серьёзные проекты. Так, например, в Екатеринбурге, который в 2023 году отмечает 300-летие, потратят 1 млрд рублей на подготовку мероприятий (в том числе и на строительство и благоустройство).
В качестве одного из таких амбициозных проектов строители и предложили сделать новый выход к реке.
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Сколько раз выдвигали идею строительства Обского бульвара?
- Впервые идея создать такой выход к Оби была представлена ещё в 1937 году в разработанном в то время генплане Барнаула.
- В 1960 году в новом генплане опять прописали этот бульвар, застройку которого предполагали завершить к 1980 году (к 250-летию города). К Побоченю хотели построить фуникулёр через обскую протоку, а позже – мост. На берегу реки должна была встать 24-этажная гостиница и монумент в честь алтайских хлеборобов.
- В 1981 году на конкурсе по обустройству центра Барнаула победили московские архитекторы с идеей выхода к Оби параллельно улице Молодёжной.
- С 2003 года снова ведётся тема бульвара, предполагалось застроить территории восточнее проспекта Комсомольского в границах улиц Некрасова, Молодёжной, Промышленной и Димитрова.
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Какие ещё проекты к 300-летию Барнаула предложили алтайские строители?
- Берегоукрепление Оби с устройством набережной;
- парк культуры в честь 300-летия Барнаула за ТРЦ "Европа";
- развитие агротуризма и строительство агрофермы "Цветы Алтая";
- реконструкция Павловского тракта как "парадной" магистрали города.
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