"Не приведет к немедленному миру". Трамп высказался о телефонном разговоре с Путиным

Со слов американского лидера, диалог с президентом России был хорошим, но "не тем"

05 июня 2025, 07:25, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: History in HD / unsplash.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным прошел хорошо. Однако, по словам американского лидера, это был не тот диалог, которого он ожидал. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на социальные сети Трампа.

"Это был хороший разговор. Но это был не тот разговор, который приведет к немедленному миру (на Украине. – Прим. ред.)", – написал глава Соединенных Штатов в соцсетях.

Дональд Трамп заявил, что разговор продлился 1 час и 15 минут. Также президент США сообщил, что Путин предупредил его о намерении ответить на недавние атаки Киева.

"Президент Путин сказал очень решительно, что он будет вынужден ответить на недавнюю атаку на аэродромы", – написал американский лидер.

Кроме того, с его слов, речь также шла о "других ударах, проведенных обеими сторонами конфликта". Стороны также обсудили Иран и принятие им решения по ядерному оружию.

"Я заявил президенту Путину, что Иран не может обладать ядерным оружием, и я верю, что в этом мы согласны", – добавил Трамп.

Президент Соединенных Штатов отметил, что российский лидер выразил готовность принять участие в дискуссиях по иранской ядерной проблеме.

Напомним, 4 июня главы государств поговорили по телефону. С главными тезисами диалога Владимира Путина и Дональда Трампа можно ознакомиться здесь.