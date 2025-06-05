"Не приведет к немедленному миру". Трамп высказался о телефонном разговоре с Путиным
Со слов американского лидера, диалог с президентом России был хорошим, но "не тем"
05 июня 2025, 07:25, ИА Амител
Президент США Дональд Трамп заявил, что телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным прошел хорошо. Однако, по словам американского лидера, это был не тот диалог, которого он ожидал. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на социальные сети Трампа.
"Это был хороший разговор. Но это был не тот разговор, который приведет к немедленному миру (на Украине. – Прим. ред.)", – написал глава Соединенных Штатов в соцсетях.
Дональд Трамп заявил, что разговор продлился 1 час и 15 минут. Также президент США сообщил, что Путин предупредил его о намерении ответить на недавние атаки Киева.
"Президент Путин сказал очень решительно, что он будет вынужден ответить на недавнюю атаку на аэродромы", – написал американский лидер.
Кроме того, с его слов, речь также шла о "других ударах, проведенных обеими сторонами конфликта". Стороны также обсудили Иран и принятие им решения по ядерному оружию.
"Я заявил президенту Путину, что Иран не может обладать ядерным оружием, и я верю, что в этом мы согласны", – добавил Трамп.
Президент Соединенных Штатов отметил, что российский лидер выразил готовность принять участие в дискуссиях по иранской ядерной проблеме.
Напомним, 4 июня главы государств поговорили по телефону. С главными тезисами диалога Владимира Путина и Дональда Трампа можно ознакомиться здесь.
07:42:49 05-06-2025
Относительно хорошая новость. Особенно про вынужден ответить на атаку на стратегические самолеты. Тут слово "вынужден" грамотно вставлено
09:01:02 05-06-2025
Гость (07:42:49 05-06-2025) Относительно хорошая новость. Особенно про вынужден ответить... Дак со слов СМИ , без потерь.
09:50:16 05-06-2025
Гость (09:01:02 05-06-2025) Дак со слов СМИ , без потерь.... написал американский лидер --- так вроде со слов Трампа
09:06:08 05-06-2025
Гость (07:42:49 05-06-2025) Относительно хорошая новость. Особенно про вынужден ответить... Нужно еще было добавить по Америке!
10:00:28 05-06-2025
Что то мягко Дональд стелет....
08:00:19 06-06-2025
ППШариков (10:00:28 05-06-2025) Что то мягко Дональд стелет....... Пишут, что Дональд в восхищении от операции с самолетами. Истинный Дональд.
13:48:21 05-06-2025
вся эта бодяга еще на 7 лет, измором
07:38:30 06-06-2025
Гость (13:48:21 05-06-2025) вся эта бодяга еще на 7 лет, измором... А че не на 77. У Англии с Францией было 132