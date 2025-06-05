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"Не приведет к немедленному миру". Трамп высказался о телефонном разговоре с Путиным

Со слов американского лидера, диалог с президентом России был хорошим, но "не тем"

05 июня 2025, 07:25, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: History in HD / unsplash.com
Дональд Трамп / Фото: History in HD / unsplash.com

Президент США Дональд Трамп заявил, что телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным прошел хорошо. Однако, по словам американского лидера, это был не тот диалог, которого он ожидал. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на социальные сети Трампа.

"Это был хороший разговор. Но это был не тот разговор, который приведет к немедленному миру (на Украине. – Прим. ред.)", – написал глава Соединенных Штатов в соцсетях.

Дональд Трамп заявил, что разговор продлился 1 час и 15 минут. Также президент США сообщил, что Путин предупредил его о намерении ответить на недавние атаки Киева. 

"Президент Путин сказал очень решительно, что он будет вынужден ответить на недавнюю атаку на аэродромы", – написал американский лидер.

Кроме того, с его слов, речь также шла о "других ударах, проведенных обеими сторонами конфликта". Стороны также обсудили Иран и принятие им решения по ядерному оружию. 

"Я заявил президенту Путину, что Иран не может обладать ядерным оружием, и я верю, что в этом мы согласны", – добавил Трамп.

Президент Соединенных Штатов отметил, что российский лидер выразил готовность принять участие в дискуссиях по иранской ядерной проблеме.

Напомним, 4 июня главы государств поговорили по телефону. С главными тезисами диалога Владимира Путина и Дональда Трампа можно ознакомиться здесь.

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Главное

Стороны обсудили урегулирование конфликта на Украине и ядерную программу Ирана
НОВОСТИПолитика
Владимир Путин США Россия Политика Мир Дональд Трамп

Комментарии 8

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Гость

07:42:49 05-06-2025

Относительно хорошая новость. Особенно про вынужден ответить на атаку на стратегические самолеты. Тут слово "вынужден" грамотно вставлено

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Гость

09:01:02 05-06-2025

Гость (07:42:49 05-06-2025) Относительно хорошая новость. Особенно про вынужден ответить... Дак со слов СМИ , без потерь.

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Гость

09:50:16 05-06-2025

Гость (09:01:02 05-06-2025) Дак со слов СМИ , без потерь.... написал американский лидер --- так вроде со слов Трампа

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Гость

09:06:08 05-06-2025

Гость (07:42:49 05-06-2025) Относительно хорошая новость. Особенно про вынужден ответить... Нужно еще было добавить по Америке!

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ППШариков

10:00:28 05-06-2025

Что то мягко Дональд стелет....

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Гость

08:00:19 06-06-2025

ППШариков (10:00:28 05-06-2025) Что то мягко Дональд стелет....... Пишут, что Дональд в восхищении от операции с самолетами. Истинный Дональд.

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Гость

13:48:21 05-06-2025

вся эта бодяга еще на 7 лет, измором

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Гость

07:38:30 06-06-2025

Гость (13:48:21 05-06-2025) вся эта бодяга еще на 7 лет, измором... А че не на 77. У Англии с Францией было 132

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