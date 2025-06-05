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Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Главное

Стороны обсудили урегулирование конфликта на Украине и ядерную программу Ирана

05 июня 2025, 06:45, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с американским лидером Дональдом Трампом. Разговор продлился около 1 часа и 15 минут. Главы государств обсудили урегулирование конфликта на Украине и иранскую ядерную программу. Главные заявления публикует "Коммерсантъ".

Украинское урегулирование

  • Президенты обсудили атаки Украины на российские военные аэродромы.
  • Владимир Путин заявил, что Москва ответит на недавние атаки Киева.
  • США не знали о планах Украины ударить по аэродромам России.
  • Путин отметил, что Киев пытался сорвать переговоры в Стамбуле, однако Москва не поддалась на провокации.
  • Российский лидер подчеркнул, что переговоры РФ и Украины были полезны.
  • Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что вопрос возможной встречи Путина и Зеленского "никогда не стоял в практической плоскости".
  • Путин и Трамп не обсуждали меморандумы России и Украины.
  • Лидеры США и РФ договорились продолжить контакты по Украине, в том числе на высшем уровне.

Иран

  • Путин и Трамп обсудили ядерную программу Ирана.
  • Президент США заявил, что Иран не может иметь ядерного оружия.
  • США ждут от Ирана окончательного ответа по ядерной сделке в "очень короткий промежуток времени".
  • Российский лидер предположил, что может поучаствовать в переговорах с Тегераном по ядерной сделке.

Взаимодействие США и РФ

  • Стороны не обсуждали обмен заключенными.

Ранее из-за терактов в Брянской и Курской областях Владимир Путин усомнился, нужно ли объявлять перемирие на фронте и проводить саммит с представителями Украины. 

"Они просят о саммите. Но как можно проводить такие встречи в таких условиях? О чем тут говорить? Как мы можем вести переговоры с теми, кто опирается на террор, с террористами?" – заявил президент РФ.

Российский лидер считает, что удары по гражданскому населению наносили намеренно.

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Путин усомнился в возможности саммита с Украиной на фоне терактов

Глава государства не понимает, "как можно вести переговоры с террористами"
НОВОСТИПолитика
Владимир Путин США Россия Политика Мир Дональд Трамп

Комментарии 1

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Гость

11:48:41 05-06-2025

Согласовали санкции.

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