Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Главное
Стороны обсудили урегулирование конфликта на Украине и ядерную программу Ирана
05 июня 2025, 06:45, ИА Амител
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с американским лидером Дональдом Трампом. Разговор продлился около 1 часа и 15 минут. Главы государств обсудили урегулирование конфликта на Украине и иранскую ядерную программу. Главные заявления публикует "Коммерсантъ".
Украинское урегулирование
- Президенты обсудили атаки Украины на российские военные аэродромы.
- Владимир Путин заявил, что Москва ответит на недавние атаки Киева.
- США не знали о планах Украины ударить по аэродромам России.
- Путин отметил, что Киев пытался сорвать переговоры в Стамбуле, однако Москва не поддалась на провокации.
- Российский лидер подчеркнул, что переговоры РФ и Украины были полезны.
- Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что вопрос возможной встречи Путина и Зеленского "никогда не стоял в практической плоскости".
- Путин и Трамп не обсуждали меморандумы России и Украины.
- Лидеры США и РФ договорились продолжить контакты по Украине, в том числе на высшем уровне.
Иран
- Путин и Трамп обсудили ядерную программу Ирана.
- Президент США заявил, что Иран не может иметь ядерного оружия.
- США ждут от Ирана окончательного ответа по ядерной сделке в "очень короткий промежуток времени".
- Российский лидер предположил, что может поучаствовать в переговорах с Тегераном по ядерной сделке.
Взаимодействие США и РФ
- Стороны не обсуждали обмен заключенными.
Ранее из-за терактов в Брянской и Курской областях Владимир Путин усомнился, нужно ли объявлять перемирие на фронте и проводить саммит с представителями Украины.
"Они просят о саммите. Но как можно проводить такие встречи в таких условиях? О чем тут говорить? Как мы можем вести переговоры с теми, кто опирается на террор, с террористами?" – заявил президент РФ.
Российский лидер считает, что удары по гражданскому населению наносили намеренно.
11:48:41 05-06-2025
Согласовали санкции.