Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Главное

Стороны обсудили урегулирование конфликта на Украине и ядерную программу Ирана

05 июня 2025, 06:45, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с американским лидером Дональдом Трампом. Разговор продлился около 1 часа и 15 минут. Главы государств обсудили урегулирование конфликта на Украине и иранскую ядерную программу. Главные заявления публикует "Коммерсантъ".

Украинское урегулирование

Президенты обсудили атаки Украины на российские военные аэродромы.

Владимир Путин заявил, что Москва ответит на недавние атаки Киева.

США не знали о планах Украины ударить по аэродромам России.

Путин отметил, что Киев пытался сорвать переговоры в Стамбуле, однако Москва не поддалась на провокации.

Российский лидер подчеркнул, что переговоры РФ и Украины были полезны.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что вопрос возможной встречи Путина и Зеленского "никогда не стоял в практической плоскости".

Путин и Трамп не обсуждали меморандумы России и Украины.

Лидеры США и РФ договорились продолжить контакты по Украине, в том числе на высшем уровне.

Иран

Путин и Трамп обсудили ядерную программу Ирана.

Президент США заявил, что Иран не может иметь ядерного оружия.

США ждут от Ирана окончательного ответа по ядерной сделке в "очень короткий промежуток времени".

Российский лидер предположил, что может поучаствовать в переговорах с Тегераном по ядерной сделке.

Взаимодействие США и РФ

Стороны не обсуждали обмен заключенными.

Ранее из-за терактов в Брянской и Курской областях Владимир Путин усомнился, нужно ли объявлять перемирие на фронте и проводить саммит с представителями Украины.

"Они просят о саммите. Но как можно проводить такие встречи в таких условиях? О чем тут говорить? Как мы можем вести переговоры с теми, кто опирается на террор, с террористами?" – заявил президент РФ.

Российский лидер считает, что удары по гражданскому населению наносили намеренно.