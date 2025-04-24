Не продадут даже взрослым. На Алтае энергетики исчезнут из школ и больниц

Депутаты АКЗС ужесточили запрет на продажу тонизирующих напитков и зажигалок

24 апреля 2025, 10:42, ИА Амител

Напиток в алюминиевой банке / Фото: Giorgio Trovato/unsplash.com

Продажу товаров со сжиженным углеводородным газом несовершеннолетним запретят в Алтайском крае. А купить баночку энергетика станет проблематично даже взрослым: их реализацию полностью ограничат в ряде учреждений. Эти и другие поправки в региональный закон большинством голосов поддержали 24 апреля депутаты АКЗС. Подробнее – на amic.ru.

Где и зачем запретят продажу энергетиков в Алтайском крае?

Запрет на продажу энергетических напитков несовершеннолетним действует в Алтайском крае еще с 2021 года. А с марта 2025 года аналогичный закон заработал и на федеральном уровне, однако он оказался более строгим. В частности, в нем содержатся ограничения о местах продажи. Теперь они будут действовать и на Алтае.

Энергетические напитки полностью запретят продавать в больницах, школах, училищах, техникумах и других учреждениях среднего профессионального образования, в том числе и в вендинговых автоматах. Купить энергетики тут не смогут даже взрослые.

Ограничения затронут всех участников рынка: от крупных торговых сетей до индивидуальных предпринимателей и фермерских хозяйств. Даже иностранцы и лица без гражданства обязаны соблюдать новые правила. Такая мера, по мнению законодателей, позволит перекрыть все лазейки и защитить здоровье детей и подростков.

Какие товары со сжиженным газом запретят продавать подросткам и почему?

Продажа зажигалок и туристических баллончиков для портативных плиток запрещена несовершеннолетним в Алтайском крае уже несколько лет, но теперь список таких товаров расширят. Новый перечень утвердит правительство РФ. Известно, что под ограничение попадут все изделия бытового назначения, где содержится сжиженный газ, представляющий опасность при вдыхании.

Такой опасный вид токсикомании называют сниффингом. И им сейчас увлекаются не только подростки, но и дети. Например, среди пациентов КГБУЗ "Алтайский краевой наркологический диспансер" есть ребята в возрасте от 10 лет.

В погоне за эйфорией в ход идут зажигалки, аэрозольные дезодоранты и освежители воздуха. Но даже первая попытка подышать газом имеет большие шансы стать последней. Пары токсинов моментально достигают головного мозга. Происходит выброс стрессовых гормонов, что вызывает частое сердцебиение и нарушение в проведении нервных импульсов. В результате смерть в большинстве случаев наступает от внезапной остановки сердца или дыхательной недостаточности.