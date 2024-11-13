Не просто про бизнес. В Барнауле прошла закрытая встреча для предпринимателей

Формат "Бизнес-Канон" объединяет известных и достойных предпринимателей города

13 ноября 2024, 12:00, ИА Амител erid: LjN8K4dvk

Встреча "Бизнес-Канон" в Барнауле / Фото предоставлено организаторами мероприятия

7 ноября Барнаул снова стал столицей развития метанавыков руководителей компаний. В городе провели закрытую встречу "Бизнес-Канон" для предпринимателей города, где обсудили не просто современные инструменты ведения дела, а глубокие духовные основы бизнеса.

Участие во встрече принял специальный гость – директор по коммерции федеральной сети "Лента" Светлана Юрасова, которая специально прилетела из Санкт-Петербурга, чтобы поделиться с алтайскими бизнесменами опытом управления командой и внедрением изменений.

"Бизнес-Канон" – это встречи не просто про бизнес, а про освоение новых метанавыков. Эти знания и подходы давно используют руководители в крупных корпорациях в европейской части страны. В столице Алтайского края направление только зарождается. Но оно очень перспективно, ведь выходит далеко за пределы новых алгоритмов и скриптов или внедрения CRM*. Освоение метанавыков дает возможность получить неоспоримое конкурентное преимущество, которое просто невозможно скопировать. Меняется не только качество бизнеса, но и качество жизни в целом.

"Встречи носят закрытый характер, попасть на них возможно только по личному приглашению. Каждый участник здесь не только по уровню бизнеса, но и по уровню ценностей. Такой подход позволяет собрать в одном месте близких друг другу людей по духу, способных создавать сильные бизнес-коллаборации", – говорит предприниматель, духовный наставник, автор и ведущая закрытых встреч Марина Палагина.

Следующая встреча пройдет 26 ноября на закрытой территории одного из исторических заводов. Она будет завершающей в этом году, после этого мероприятия возобновятся только в 2025-м.

Если вы хотите попасть на "Бизнес-Канон", напишите Марине Палагиной в WhatsApp* 8-913-228-77-77.

Встреча "Бизнес-Канон" в Барнауле / Фото предоставлено организаторами мероприятия

* CRM (Customer Relationship Management, читается как "Кастомер Рилейшншип Менеджмент", переводится как "управление взаимоотношениями с клиентами"); WhatsApp ("Вотсап")

ООО "БП ГРУПП"

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