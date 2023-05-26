Астрологи 26 мая рекомендуют поверить в себя и свои мечты

26 мая 2023, 06:45, Анастасия Бичакова

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Эта пятница идеально подойдёт для саморазвития, в том числе духовного. Некоторым следует ненадолго забыть о хлопотах и расслабиться, а кому-то, наоборот, – ускориться и решить все дела.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 26 мая – на amic.ru.

1 Овен Овнам 26 мая рекомендуется следить за своими словами. Постарайтесь не говорить людям, а особенно малознакомым, лишнего. Сегодня вам лучше набраться терпения – скандалов, ссор, сплетен и бурных дискуссий следует избежать. Чтобы в нужный момент промолчать (и потом, следовательно, не пожалеть о сказанном), попытайтесь разобраться в своих эмоциях. Это можно сделать самому или, к примеру, обратившись к психологу. Либо вообще займитесь творчеством. Расслабьтесь и получайте удовольствие от жизни.

2 Телец В эту пятницу попытки Тельцов сосредоточиться на серьёзной работе, скорее всего, будут неудачными. Но не сдавайтесь: приложите максимальные усилия и постарайтесь довести до ума всё, что запланировали. И помните, что впереди выходные!

3 Близнецы Близнецам 26 мая не стоит начинать новые дела. В таком случае это, увы, может не принести желаемых результатов. А вот замедлиться и немного передохнуть этому знаку зодиака не помешает.

4 Рак Ракам сегодня тоже лучше никуда не спешить, в том числе в работе. Это может быть чревато неприятными ошибками. Включите интуицию и проявите чутьё, пишет "Московский комсомолец". Это поможет вам решить любые проблемы.

5 Лев Львы, обратите внимание на своё хобби. Оно может приносить вам неплохой доход.

6 Дева Для Дев 26 мая может быть крайне напряжённым. Вполне вероятно, что в этот день вам придётся решать множество рабочих вопросов. Но в любом случае не забывайте о перерывах, они помогут восстановить потраченную энергию.

7 Весы Не горячитесь и не выплёскивайте свои эмоции на первого попавшегося человека. Это может привести к крупному конфликту и, как следствие, упадку сил. А их следует сохранить для новых начинаний.

8 Скорпион А вот у Скорпионов наступает удачный период для заключения новых сделок. В результате переговоров, проведённых в этот день, обязательно будут достигнуты желаемые результаты.

9 Стрелец Стрельцов в последний день рабочей недели ожидает сложный разговор или выяснение отношений. Главное – помните: все конфликтные вопросы можно решить дипломатическим путём. Не сдавайтесь.

10 Козерог Не откладывайте важные дела в долгий ящик. Попробуйте сделать сегодня то, что вы хотели перенести на завтра, – и тогда вам точно улыбнётся удача.

11 Водолей Ни в коем случае не предавайте свои убеждения и цели. Они помогут вам продвинуться вперёд как в карьере, так и в личной жизни.