Эта пятница идеально подойдёт для саморазвития, в том числе духовного. Некоторым следует ненадолго забыть о хлопотах и расслабиться, а кому-то, наоборот, – ускориться и решить все дела.
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 26 мая – на amic.ru.
1
Овен
Овнам 26 мая рекомендуется следить за своими словами. Постарайтесь не говорить людям, а особенно малознакомым, лишнего. Сегодня вам лучше набраться терпения – скандалов, ссор, сплетен и бурных дискуссий следует избежать.
Чтобы в нужный момент промолчать (и потом, следовательно, не пожалеть о сказанном), попытайтесь разобраться в своих эмоциях. Это можно сделать самому или, к примеру, обратившись к психологу. Либо вообще займитесь творчеством. Расслабьтесь и получайте удовольствие от жизни.
2
Телец
В эту пятницу попытки Тельцов сосредоточиться на серьёзной работе, скорее всего, будут неудачными. Но не сдавайтесь: приложите максимальные усилия и постарайтесь довести до ума всё, что запланировали. И помните, что впереди выходные!
3
Близнецы
Близнецам 26 мая не стоит начинать новые дела. В таком случае это, увы, может не принести желаемых результатов. А вот замедлиться и немного передохнуть этому знаку зодиака не помешает.
4
Рак
Ракам сегодня тоже лучше никуда не спешить, в том числе в работе. Это может быть чревато неприятными ошибками.
Львы, обратите внимание на своё хобби. Оно может приносить вам неплохой доход.
6
Дева
Для Дев 26 мая может быть крайне напряжённым. Вполне вероятно, что в этот день вам придётся решать множество рабочих вопросов. Но в любом случае не забывайте о перерывах, они помогут восстановить потраченную энергию.
7
Весы
Не горячитесь и не выплёскивайте свои эмоции на первого попавшегося человека. Это может привести к крупному конфликту и, как следствие, упадку сил. А их следует сохранить для новых начинаний.
8
Скорпион
А вот у Скорпионов наступает удачный период для заключения новых сделок. В результате переговоров, проведённых в этот день, обязательно будут достигнуты желаемые результаты.
9
Стрелец
Стрельцов в последний день рабочей недели ожидает сложный разговор или выяснение отношений. Главное – помните: все конфликтные вопросы можно решить дипломатическим путём. Не сдавайтесь.
10
Козерог
Не откладывайте важные дела в долгий ящик. Попробуйте сделать сегодня то, что вы хотели перенести на завтра, – и тогда вам точно улыбнётся удача.
11
Водолей
Ни в коем случае не предавайте свои убеждения и цели. Они помогут вам продвинуться вперёд как в карьере, так и в личной жизни.
12
Рыбы
Скорректируйте свои цели и планы. Пришло время решить, что действительно важно для вас. Расставьте приоритеты.
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