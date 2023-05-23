Затяжная магнитная буря накроет Землю с 23 по 26 мая

На Солнце произошла мощная вспышка

23 мая 2023, 10:45, ИА Амител

Фото: pxhere.com

На Солнце произошла мощная вспышка и к Земле летит поток солнечной плазмы. Из-за этого на планете с 23 по 26 мая ожидается магнитная буря, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на прогноз Института космических исследований РАН.

"Институт ожидает бури 24 мая. Но активность вырастет уже 23-го и сохранится до 26-го. Буря будет средней силы, коэффициент 5 по 10-балльной шкале", – пишет издание.

Далее до 15 июня бурь не будет. "КП" при этом подчёркивает: прогнозы могут и подвести. Уже не раз случалось, что бури начинались, когда их не ждали, и всё было спокойно, когда ждали.

Напомним, в магнитные бури эксперты рекомендуют метеочувствительным людям чередовать работу и отдых, наладить режим питания и сна, больше гулять на свежем воздухе. Тогда солнечная активность будет не так сильно на вас влиять, считают специалисты.

Тем не менее вопрос о влиянии магнитных бурь на человека – спорный. Например, кардиолог Анна Ефремушкина ранее рассказывала нашему агентству, что Солнце не оказывает на людей столь мощного воздействия, как многие считают.