"Не смог сдержаться". В Барнауле парень справил нужду прямо у входа в подъезд
Молодой человек не постеснялся находящихся рядом взрослых и детей
04 марта 2023, 17:59, ИА Амител
Кадр из видео: "Дружный район Барнаул"
В барнаульском ЖК "Новая высота" молодой человек средь бела дня справил нужду прямо у входа в подъезд, сообщается в телеграм-канале "Дружный район Барнаул".
По словам местной жительницы, "парень не смог сдержаться и передал привет дворнику".
"Рядом проходили люди, ему предложили отойти подальше. Дети тоже были неподалёку", – рассказала горожанка.
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