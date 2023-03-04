НОВОСТИ

"Не смог сдержаться". В Барнауле парень справил нужду прямо у входа в подъезд

Молодой человек не постеснялся находящихся рядом взрослых и детей

04 марта 2023, 17:59, ИА Амител

Кадр из видео: "Дружный район Барнаул"
Кадр из видео: "Дружный район Барнаул"

В барнаульском ЖК "Новая высота" молодой человек средь бела дня справил нужду прямо у входа в подъезд, сообщается в телеграм-канале "Дружный район Барнаул".

По словам местной жительницы, "парень не смог сдержаться и передал привет дворнику". 

"Рядом проходили люди, ему предложили отойти подальше. Дети тоже были неподалёку", – рассказала горожанка.

Ранее в Барнауле женщина голышом закалялась в сугробах.

Комментарии 14

  • В Барнауле туалеты есть только на лыжной трассе.
    04 марта, Гость   Ответить
  • Божечки, а дети так нужду никогда не справляли.
    04 марта, Гость   Ответить
  • Доска позора нужна в современном мире!
    04 марта, Гость   Ответить
  • когда- нибудь, а точнее этим летом, начну снимать ссыкунов и расклеивать фото на столбах, досках объявлений и соцсетях, чтобы все видели у кого слабый мочевой пузырь! ЗА_ДОЛ_БАЛИ! уроды и днем и ночью гадят в наших прекрасных арках на Ленина (между пл. Октября и Россией). а еще бесят мамаши, стягивающие со своих чад штаны в любом месте. эти тоже на фото попадут, обещаю.
    04 марта, Гость   Ответить
  • Да больше мамаши с детьми город мочой обливают...чем чуваки изредка после пива испражняются...не гоните на чувака..собаки ссут на каждом углу и никого не волнует.фотай собак и жалуйся
    04 марта, Гость   Ответить
  • Ну , а если приспичит, а туалета нет поблизости? Выход есть- носите памперсы!
    05 марта, Гость   Ответить
  • Может туалеты, как вариант, в магазинах, с помощью муниципалитета оборудовать? Есть же в ТЦ туалеты. Но к чуваку вопрос, он рядом с подъездом, откуда шел? Вряд ли с ВРЗ. Вернись туда, откуда идешь. Или дойди, куда шел. Иначе действие гниловатое
    05 марта, Гость   Ответить
  • Божечки, ну а детей-то как было не приплести! Куда же без них!
    05 марта, Гость   Ответить
  • На улицах должны быть биотуалеты бесплатные для граждан.
    05 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Ну , а если приспичит, а туалета нет поблизости? В городе туалеты есть везде в шаговой доступности: ТЦ, кафешки итд. А если уж совсем невмоготу, то можно отойти подальше в кусты или за гаражи, а не гадить там, где люди ходят.
    05 марта, Гость   Ответить
  • Гость, Божечки, ну а детей-то как было не приплести... а вот и онажемать подтянулась. вам бесполезно объяснять или есть шанс, что до вас дойдет простая истина? ладно, я попробую. если вы своего отпрыска с детства приучите снимать штаны в любом месте, то будучи взрослым дядей он не перестанет это делать и будет гадить где приспичит. потому что мать так научила. хотя, что-то мне подсказывает, что вы и сами не прочь присесть на клумбе.
    05 марта, Гость   Ответить
  • ШТРАФОВАТЬ!!!!!!!!!!!!и другие меры воздействия/наказания!!!!
    06 марта, Гость   Ответить
  • Народ, Вы почему его оправдываете???? Он в людном месте себе позволяет НЕПОЗВОЛИТЕЛЬНОЕ, А ВЫ ищите ему оправдание?????? МИР СОШЕЛ С УМА?????
    06 марта, Гость   Ответить
  • Понятно, мужская солидарность!!! А совесть есть???
    06 марта, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров