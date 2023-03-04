"Не смог сдержаться". В Барнауле парень справил нужду прямо у входа в подъезд

Молодой человек не постеснялся находящихся рядом взрослых и детей

04 марта 2023, 17:59, ИА Амител

Кадр из видео: "Дружный район Барнаул"

В барнаульском ЖК "Новая высота" молодой человек средь бела дня справил нужду прямо у входа в подъезд, сообщается в телеграм-канале "Дружный район Барнаул".

По словам местной жительницы, "парень не смог сдержаться и передал привет дворнику".

"Рядом проходили люди, ему предложили отойти подальше. Дети тоже были неподалёку", – рассказала горожанка.

Ранее в Барнауле женщина голышом закалялась в сугробах.