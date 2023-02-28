Мужчину в нетипичном для зимы наряде заметили в центре города

28 февраля 2023, 08:50, ИА Амител

Кадр из видео: "Инцидент Рубцовск"

Житель Рубцовска разгуливал по городу в одних трусах и шлёпках, сообщают очевидцы в сообществе "Инцидент Рубцовск" во "ВКонтакте".

Горожанина в нетипичном для зимы наряде заметили 27 февраля на остановке "Школа № 6" по проспекту Ленина и в районе переулка Сергея Кривенко.

"Молодой человек достаточно долго сегодня гулял по центру города, кроме того, он был замечен на остановке "Школа № 6", а также прогуливался в мороз в районе пер. Сергея Кривенко", – рассказала очевидица.

Что подтолкнуло мужчину появиться в общественном месте в таком виде, неизвестно. В паблике в шутку предположили, что дело связано с приближающейся весной.