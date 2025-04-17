Не снизила скорость. Подробности наезда трамвая на пешехода в Барнауле
Женщина, управлявшая вагоном, не затормозила перед оказавшимся на рельсах местным жителем
17 апреля 2025, 08:10, ИА Амител
Вечером 16 апреля трамвай сбил пешехода на Змеиногорском тракте в Барнауле. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу № 1 с травмами различной степени тяжести. Подробности ДТП сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
По данным правоохранителей, 43-летняя женщина, управляя трамваем Тatra Т6В5, ехала по Змеиногорскому тракту от улицы Ляпидевского в сторону улицы Кауфмана. Она не снизила скорость перед 44-летним мужчиной, который оказался на рельсах, и сбила его.
"В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести, ему оказана медицинская помощь в городской больнице № 1, госпитализирован", – рассказали в ведомстве.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего.
08:19:10 17-04-2025
Аннушка разлила масло?
08:29:36 17-04-2025
Гость (08:19:10 17-04-2025) Аннушка разлила масло? ... Думаю Аннушка тут ни причём.Скорее эта раззява в телефоне сидела.
08:39:04 17-04-2025
Акакий (08:29:36 17-04-2025) Думаю Аннушка тут ни причём.Скорее эта раззява в телефоне с... Сам ты раззява! Трамвай надо пропускать,а не вываливаться перед ним на пути.
08:45:15 17-04-2025
Гость (08:39:04 17-04-2025) Сам ты раззява! Трамвай надо пропускать,а не вываливаться пе... Ситуации разные бывают,а если на путях был бы ребёнок?И почему скорость не снизила?
09:40:30 17-04-2025
Гость (08:39:04 17-04-2025) Сам ты раззява! Трамвай надо пропускать,а не вываливаться пе... Да ну, и на пешеходнике тоже ? Ты новые правила придумала ?
10:11:28 17-04-2025
Гость (09:40:30 17-04-2025) Да ну, и на пешеходнике тоже ? Ты новые правила придумала ?... Так-то там светофор стоит.
11:35:41 17-04-2025
Гость (10:11:28 17-04-2025) Так-то там светофор стоит.... И какой цвет был в тот момент кому ? У нас стада пешеходов на красный ломятся регулярно, что ж их давить теперь ?
12:22:46 17-04-2025
Гость (11:35:41 17-04-2025) И какой цвет был в тот момент кому ? У нас стада пешеходов н... Ну, получается, да. Т.к. ни трамвай, ни машину резко не остановить. В следующий раз будут думать. Ну или другие на их ошибках чему-то научаться.
10:43:21 17-04-2025
Гость (09:40:30 17-04-2025) Да ну, и на пешеходнике тоже ? Ты новые правила придумала ?... И на пешеходнике тоже! Если не хочешь быть мертвым, но правым!
12:57:31 17-04-2025
Гость (09:40:30 17-04-2025) Да ну, и на пешеходнике тоже ? Ты новые правила придумала ?... Если ты с головушкой дружишь, то и на переходнике тоже
10:41:51 17-04-2025
Акакий (08:29:36 17-04-2025) Думаю Аннушка тут ни причём.Скорее эта раззява в телефоне с... Раззява это как раз этот, на рельсах который.
08:35:36 17-04-2025
Пешик что на рельсах делал? Че ему тама нада?
08:39:52 17-04-2025
А который на рельсы перед трамвае полез не раззява? Трамвай то вечером видно хорошо, а пешехода не очень
08:43:35 17-04-2025
Не установленный как заживёт пусть ещё на рельсах постоит. Дело не завершено.
08:55:24 17-04-2025
Надо провести Следственный эксперимент.
Воссоздать все условия.
И провести.
Если и второй раз собьет- то неуиноватая.
08:57:38 17-04-2025
"по Змеиногорскому тракту от улицы Ляпидевского в сторону улицы Кауфмана")))
Ох уж эти писатели!!!
10:07:35 17-04-2025
Гость (08:57:38 17-04-2025) "по Змеиногорскому тракту от улицы Ляпидевского в сторону ул... А на видео трамвай стоит в направлении Кордона! Или это другой случай? Они (случаи) там регулярно происходят?
09:14:00 17-04-2025
Рано делать выводы, у трамвая есть камеры. Вот записи проанализируют, и станет ясно. Кстати, на камере всегда лучше видно, чем в реальности. Например, в сильную метель, при крайней необходимости ехать, едут с включенной камерой телефона.
09:38:40 17-04-2025
Ну не знаю,уж не заметить трамвай,он гремит когда едет,и не заметил пешеход что на трамвайные пути вышел,видимо состояние было не адекватное.
09:58:59 17-04-2025
Если на рельсах в неположенном месте он был - то поделом. И всем бегунам в неположенных местах - мы вас там не ожидаем если что. Задолбали олени на дорогах в неположенных местах и в положенных местах, прущие на свой красный.
14:28:22 17-04-2025
Гость (09:58:59 17-04-2025) Если на рельсах в неположенном месте он был - то поделом. И ... самокатчики, тоже не ожидают на тротуаре пешеходов встретить , а пешеходы - самокатчиков. а в целом - "думай за дураков".