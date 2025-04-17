Не снизила скорость. Подробности наезда трамвая на пешехода в Барнауле

Женщина, управлявшая вагоном, не затормозила перед оказавшимся на рельсах местным жителем

17 апреля 2025, 08:10, ИА Амител

Трамвай в Барнауле / Фото: amic.ru

Вечером 16 апреля трамвай сбил пешехода на Змеиногорском тракте в Барнауле. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу № 1 с травмами различной степени тяжести. Подробности ДТП сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным правоохранителей, 43-летняя женщина, управляя трамваем Тatra Т6В5, ехала по Змеиногорскому тракту от улицы Ляпидевского в сторону улицы Кауфмана. Она не снизила скорость перед 44-летним мужчиной, который оказался на рельсах, и сбила его.

"В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени тяжести, ему оказана медицинская помощь в городской больнице № 1, госпитализирован", – рассказали в ведомстве.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего.