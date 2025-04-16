Трамвай сбил пешехода в Барнауле
Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в больницу
16 апреля 2025, 22:59, ИА Амител
Кадр из видео / Источник: pb_barnaul
Трамвай сбил пешехода на Змеиногорском тракте в районе Телецентра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Пешеход получил травмы. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются. Проводится проверка.
"По предварительным данным, неустановленный водитель, управляя неустановленным трамваем, двигаясь по Змеиногорскому тракту от ул. Ляпидевского в сторону ул. Тихонова, допустил наезд на пешехода – мужчину 1981 года рождения", – добавили в городской Госавтоинспекции.
Пострадавший находится в тяжелом состоянии в больнице.
06:07:49 17-04-2025
не трамвай - пропустит
06:37:29 17-04-2025
Сами то не смешно? Неустановленный водитель, неустановленный трамвай. Менты пекутся о водилах МУПа
08:06:32 17-04-2025
Если видишь, что едет трамвай пропусти его, зачем лезть под него...
11:07:42 17-04-2025
Гость (08:06:32 17-04-2025) Если видишь, что едет трамвай пропусти его, зачем лезть под... Ну это если ты в состоянии его видеть😄
08:55:18 17-04-2025
А мне "нравится" от Ляпидевский в сторону Тихонова)))
09:15:39 17-04-2025
"....неустановленный трамвай скрылся в неустановленном направлении с места происшествия, объявлен план перехват" - вот этого не хватает в новости!
11:35:34 17-04-2025
трамваи и поезда- всегда главные.
есть желающие на себе проверить иную точку зрения?