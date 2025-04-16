Трамвай сбил пешехода в Барнауле

Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в больницу

16 апреля 2025, 22:59, ИА Амител

Кадр из видео / Источник: pb_barnaul

Трамвай сбил пешехода на Змеиногорском тракте в районе Телецентра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Пешеход получил травмы. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются. Проводится проверка.

"По предварительным данным, неустановленный водитель, управляя неустановленным трамваем, двигаясь по Змеиногорскому тракту от ул. Ляпидевского в сторону ул. Тихонова, допустил наезд на пешехода – мужчину 1981 года рождения", – добавили в городской Госавтоинспекции.

Пострадавший находится в тяжелом состоянии в больнице.