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Трамвай сбил пешехода в Барнауле

Пострадавшего с тяжелыми травмами доставили в больницу

16 апреля 2025, 22:59, ИА Амител

Кадр из видео / Источник: pb_barnaul
Кадр из видео / Источник: pb_barnaul

Трамвай сбил пешехода на Змеиногорском тракте в районе Телецентра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Пешеход получил травмы. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются. Проводится проверка.

"По предварительным данным, неустановленный водитель, управляя неустановленным трамваем, двигаясь по Змеиногорскому тракту от ул. Ляпидевского в сторону ул. Тихонова, допустил наезд на пешехода – мужчину 1981 года рождения", – добавили в городской Госавтоинспекции.

Пострадавший находится в тяжелом состоянии в больнице.

Барнаул Происшествия трамваи

Комментарии 7

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Гость

06:07:49 17-04-2025

не трамвай - пропустит

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Гость

06:37:29 17-04-2025

Сами то не смешно? Неустановленный водитель, неустановленный трамвай. Менты пекутся о водилах МУПа

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Гость

08:06:32 17-04-2025

Если видишь, что едет трамвай пропусти его, зачем лезть под него...

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Гость

11:07:42 17-04-2025

Гость (08:06:32 17-04-2025) Если видишь, что едет трамвай пропусти его, зачем лезть под... Ну это если ты в состоянии его видеть😄

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Гость

08:55:18 17-04-2025

А мне "нравится" от Ляпидевский в сторону Тихонова)))

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Гость

09:15:39 17-04-2025

"....неустановленный трамвай скрылся в неустановленном направлении с места происшествия, объявлен план перехват" - вот этого не хватает в новости!

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Элен без ребят

11:35:34 17-04-2025

трамваи и поезда- всегда главные.
есть желающие на себе проверить иную точку зрения?

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