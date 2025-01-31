"Не стоит законотворчество доводить до абсурда". Эксперт оценил влияние РПЦ на Госдуму
Политолог заявил amic.ru, что Церковь отчасти легитимизирует власть, поэтому ее мнение важно для депутатов
31 января 2025, 12:02, ИА Амител
В законотворческой деятельности депутаты Госдумы могут брать во внимание мнение иерархов РПЦ, однако конкретные решения они принимают, руководствуясь вполне рациональными соображениями, заявил amic.ru политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Дмитрий Ежов.
30 января в Госдуме прошли XIII Рождественские парламентские встречи, на которых выступил патриарх Кирилл. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал состоявшийся разговор "очень результативным", пишет "Парламентская газета". Спикер ГД заявил, что депутаты прислушиваются к мнению РПЦ, а позиция главы РПЦ "многое значит" для них и "зачастую является определяющей".
"Проведение в Госдуме Рождественских парламентских встреч и выступление перед народными избранниками патриарха Московского и всея Руси Кирилла следует рассматривать в контексте продвижения традиционных ценностей, а не "руководства к действию" для депутатского корпуса", – отметил Ежов.
Эксперт напомнил, что сегодня РПЦ является одним из важнейших институтов жизни российского общества, поэтому к мнению Церкви необходимо прислушиваться.
"Более того, в настоящее время Церковь является одним из институтов легитимации власти, поэтому ее предстоятели приглашаются в парламент. В то же время депутаты принимают законы исходя из норм государства – не стоит вопросы веры возводить в данном случае в некий абсолют. Скажем, процесс подготовки и принятия бюджета связан с насущными потребностями государства, а не вопросами веры. При чем тут Православная церковь? Не стоит законотворчество доводить до абсурда и возводить чье-то мнение в абсолют", – подчеркнул политолог.
12:24:16 31-01-2025
РПЦ должна помалкивать и подчиняться... Платить налоги...
12:41:03 31-01-2025
Россия - светское государство. РПЦ не должна иметь никаких преференций! Как от института, кроме мракобесия и рьяного желания превратить народ в безропотное стадо, от церкви ничего не исходит
13:14:39 31-01-2025
По Конституции, церковь отделена от государства, а здесь полное сращивание в спрута. Попы забыли и не помнят, кому они должны служить, и показали свою истинную сущность Ох, не завидная у них судьба перед Богом.
14:34:12 31-01-2025
Филипп Филиппыч (13:14:39 31-01-2025) По Конституции, церковь отделена от государства, а здесь пол...
Попы служат богу, но не верят в него, поэтому не планируют отвечать перед ним за содеянное. Вера и религия - не одно и тоже.
14:54:18 31-01-2025
Гость (14:34:12 31-01-2025) Попы служат богу, но не верят в него, поэтому не планиру... Гость, ты правильно написал - попы служат богу, с маленькой буквы, а это есть не настоящий бог. Настоящий Бог, пишется с большой буквы. Поэтому у них полная чертовщина.
13:16:11 31-01-2025
...сегодня РПЦ является одним из важнейших институтов жизни российского общества...Потому, что их туда назначили. Кириллколизация общества нарушает конституционные права граждан. Церкви вообще нечего делать в Думе, если они не в депутатском корпусе.
13:25:55 31-01-2025
Пусть со всей роскоши и недвижимости налоги заплатят и спят спокойно, а то вдруг колокола вновь понадобятся
15:51:31 31-01-2025
Люди, не платящие налоги, в принципе не должны иметь права требовать от государства менять законы под них. Как говорила Раневская, либо крестик снимите, либо трусы наденьте.