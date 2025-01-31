"Не стоит законотворчество доводить до абсурда". Эксперт оценил влияние РПЦ на Госдуму

Политолог заявил amic.ru, что Церковь отчасти легитимизирует власть, поэтому ее мнение важно для депутатов

31 января 2025, 12:02, ИА Амител

Здание Госдумы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В законотворческой деятельности депутаты Госдумы могут брать во внимание мнение иерархов РПЦ, однако конкретные решения они принимают, руководствуясь вполне рациональными соображениями, заявил amic.ru политолог, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Дмитрий Ежов.

30 января в Госдуме прошли XIII Рождественские парламентские встречи, на которых выступил патриарх Кирилл. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал состоявшийся разговор "очень результативным", пишет "Парламентская газета". Спикер ГД заявил, что депутаты прислушиваются к мнению РПЦ, а позиция главы РПЦ "многое значит" для них и "зачастую является определяющей".

"Проведение в Госдуме Рождественских парламентских встреч и выступление перед народными избранниками патриарха Московского и всея Руси Кирилла следует рассматривать в контексте продвижения традиционных ценностей, а не "руководства к действию" для депутатского корпуса", – отметил Ежов.

Эксперт напомнил, что сегодня РПЦ является одним из важнейших институтов жизни российского общества, поэтому к мнению Церкви необходимо прислушиваться.