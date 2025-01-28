"Отсеивание непослушных детей". Эксперты оценили предложения думцев по борьбе с буллингом
Собеседники amic.ru считают, что улучшения законодательства без правоприменительной практики не дадут эффекта
28 января 2025, 11:10, ИА Амител
Для борьбы с буллингом в учебных заведениях недостаточно просто принять необходимые законы, крайне важна еще правоприменительная практика, убеждены опрошенные amic.ru эксперты.
Ранее в Госдуме предложили дополнить "антибуллинговые" статьи Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях понятием "наблюдатель", который подразумевает одного или нескольких подростков, снимающих избиения и притеснения сверстников на видео, а затем выкладывающих это в интернет. Кроме того, как пишет "Парламентская газета", предложили для выявления подростков, склонных к деструктивному поведению и проявлению жестокости, ввести оценки по поведению. Также законодатели считают необходимым понизить возрастную планку для помещения в специальные учреждения подростков, тяготеющих к деструктивному поведению.Барнаульский психолог Виола Потапова считает, что усиление административного давления на учеников большой пользы не принесет.
"Вместо реальной работы по оздоровлению психологического климата в школах депутаты решили пойти по пути ужесточения законодательства, хотя ранее принимавшиеся меры в этом направлении результата не давали. Непонятно, кто и как будет оценивать и определять "агрессора", "жертву", а тем более "наблюдателей" буллинга. Наблюдатели – обычно это весь класс. Как определят уровень примененного "эмоционального насилия, много других вопросов", – поделилась она своими сомнениями с amic.ru.
Собеседник опасается, что принятие административных мер не поможет спасти психику "жертвы буллинга", но ужесточение мер может создать дополнительное напряжение для психики подростков, которых априори могут подозревать в "деструктивном поведении":
"Самые обычные подростки могут пострадать и попасть в спецучреждения за любую шалость и просто "проявление характера". Реализация инициативы может вылиться в банальное "отсеивание непослушных детей".
В настоящее время любые нормативные акты, касающиеся конфликтных ситуаций в школах, не сопровождаются практическими инструментами, позволяющими педагогам действовать в непростой ситуации, считает руководитель общественной организации "За безопасное детство" Андрей Крамарский.
Он напомнил, что травля в классе или школе чаще всего начинается с межличностного конфликта между детьми.
"Если педагоги, в частности – классный руководитель, вовремя заметили и пресекли такой конфликт, до травли может и не дойти. Однако сегодня директора школ, как правило, стремятся замять конфликтную ситуацию, так как опасаются выволочки от департаментов по образованию", – пояснил он amic.ru.
По мнению собеседника, в случаях серьезных конфликтов между учащимися у классного руководителя должна быть инструкция, как поступать в таких ситуациях:
"Ему следует предоставить возможность сообщить о ситуации в органы по делам несовершеннолетних (ПДН), порой минуя администрацию школы, которая может просто замять конфликт. При этом у сотрудников ПДН тоже должны быть необходимые инструкции, поскольку правовой базы для их действий явно недостаточно", – отметил Андрей Крамарский.
Эксперт также считает, что в случае выявления травли нельзя давать возможность заводиле почувствовать себя победителем:
"Часто жертву травли переводят в другой класс или другую школу. Это неправильно – тогда в глазах сверстников организатор выглядит победителем. Поэтому менять класс или школу должны ему. Это очень важный момент, который сегодня далеко не всегда учитывается".
11:27:52 28-01-2025
эта проблема не новая.
все это имело место быть.
в каждом классе или в параллели всегда были и есть несколько гоблинов, которые отравляют жизнь другим учащимся.
просто если раньше на них это было написано - восьмиклинка, кожаная желека, спортивный костюм и с двойку на тройку по все предметам - не благополучные, вообщем.
то сейчас буллинг перешел на другой уровень.
координатором этого процесса может быть абсолютно благополучный по все параметрам ребенок и кучка его сообщников.
и учителя всегда знают кто является точкой напряжения.
другое дело, что учителям это не нужно, проще быть тремя обезьянками из воцапа.
13:02:56 28-01-2025
Гость (11:27:52 28-01-2025) эта проблема не новая.все это имело место быть.в ка... вы думаете учитель имеет инструменты воздействия? он теперь даже выгнать из класса ученика не имеет право. Поговорите с работниками ПДН, до 14 лет они никак кроме разговора не могут воздействовать.
11:48:34 28-01-2025
Мамаша, успокойтесь, он не хулиган.
Он не пристанет к Вам на полустанке.
В войну (Малахов помните курган?)
С гранатами такие шли под танки.
Такие строили доро́ги и мосты,
Каналы рыли, шахты и траншеи.
Всегда в грязи, но души их чисты.
Навеки жилы напряглись на шее.
Что за манера — сразу за наган?!
Что за привычка — сразу на колени?!
Ушёл из жизни Маяковский-хулиган,
Ушёл из жизни хулиган Есенин.
Чтоб мы не унижались за гроши,
Чтоб мы не жили, мать, по-идиотски,
Ушел из жизни хулиган Шукшин,
Ушел из жизни хулиган Высоцкий.
Мы живы, а они ушли Туда,
Взяв на себя все боли наши, раны.
Горит на небе новая звезда —
Её зажгли, конечно, хулиганы.
(В. Гафт)
13:06:53 28-01-2025
Гость (11:48:34 28-01-2025) Мамаша, успокойтесь, он не хулиган.Он не пристанет к Вам... прочтите этот стих своему ребенку, которого лежачего пинают ногами. А все что грозит хулигану - разговор в ПДН, где он с ухмылкой скажет: "а вы ничего мне не сделаете, мне нет 14ти"
11:53:20 28-01-2025
"Педагогам" всё равно. Равнодушие. Их только зарплата интересует.
11:59:43 28-01-2025
Гость (11:53:20 28-01-2025) "Педагогам" всё равно. Равнодушие. Их только зарплата интере...
О да. Конечно! Там ТАКАЯ запрплата!!! Не надоело глупости писать? И на весь мир позориться?
13:55:46 28-01-2025
Гость (11:59:43 28-01-2025) О да. Конечно! Там ТАКАЯ запрплата!!! Не надоело глупост... Пусть не позорятся равнодушные учителя, которые знаний не дают и закрывают глаза на буллинг, а только жалуются на низкую зарплату. Как будто у других сильно высокая . А призвание- забыли.
13:11:55 28-01-2025
Гость (11:53:20 28-01-2025) "Педагогам" всё равно. Равнодушие. Их только зарплата интере... Равнодушие - потому что большая загрузка, отсутствия прав и защиты от государства, и как последняя капля - маленькая зарплата. Так что смешно и горько читать мысль, что в школе ради зарплаты.
13:52:22 28-01-2025
Гость (11:53:20 28-01-2025) "Педагогам" всё равно. Равнодушие. Их только зарплата интере... Какая неожиданность!!! Люди работают за зарплату! Кто бы мог подумать???
15:56:47 28-01-2025
Гость (13:52:22 28-01-2025) Какая неожиданность!!! Люди работают за зарплату! Кто бы мог...
Да в таких сообщениях учителей полощут яжмамашки, которые сидят в пустых отделах ТРЦ. Делать нечего, вот и пишут ахинею. Мозгов хватило только продаваном работать за 25 тыс. Вот и ненавидят весь мир.
17:32:32 28-01-2025
Гость (15:56:47 28-01-2025) Да в таких сообщениях учителей полощут яжмамашки, которы... Почему потеряли уважение врачи, учителя и даже священники: потому, что превратили всё в бизнес. Упустили целое поколение. Равнодушие и безответственность везде. Продаётся всё: контрольные, курсовые, дипломные,, присваивают друг другу звания кандидатов наук незаслуженные,...
18:49:05 28-01-2025
Гость (15:56:47 28-01-2025) Да в таких сообщениях учителей полощут яжмамашки, которы... Оскорблять родителей, с которых ещё и "учителя"-репетиторы деньги дерут- ума много не надо. Среди продавцов и даже уборщиц есть вполне порядочные и образованные люди.
09:11:42 29-01-2025
Гость (18:49:05 28-01-2025) Оскорблять родителей, с которых ещё и "учителя"-репетиторы д... А с вас прям дерут? прям насильно услуги свои навязывают? Странно. У меня дочь три года назад школу закончила. Никто насильно не навязывал репетиторство. Может ваша диточка туповата?
12:03:54 28-01-2025
продолжу свой опус - 11:27:52 28-01-2025
а учителям проще стать слепоглухонемыми потому что, если раньше учитель был непререкаемым авторитетом и если не находил управу, на ученика, то передавал на этаж выше - классному руководителю.
тот уже вправлял всем мозги.
сейчас школа никак не воспитывает.
сейчас учитель из 40 минут урока 10 мин заполняет журнал, 10 минут бегло опрашивает, а остаток времени пытается ать материал.
к тому же все родители научились строчить однобокие сообщения в разные сообщества и в полицию, выставляя в нужном свете своих детей.
так что для идентификации проблемного ребенка учителя должно быть время и минимальные полномочия по воспитанию.
12:51:12 28-01-2025
Гость (12:03:54 28-01-2025) продолжу свой опус - 11:27:52 28-01-2025а учителям прощ... Просто нужно поставить всё обратно с головы на ноги, школьное образование - не услуга, а дети и их родители вовсе не вип-клиенты и имеют свои обязанности (за неисполнение которых можно поплатиться вплоть до исключения дабы не мешали другим).
12:16:25 28-01-2025
Барнаульский психолог Виола Потапова считает, что усиление административного давления на учеников большой пользы не принесет. ----- Видимо этого психолога в школе не били.
12:22:02 28-01-2025
"Профессионализм" законотворцев просто зашкаливает.
12:44:11 28-01-2025
очень хорошо подстимулирует к исправлению перспектива попасть в дуркОвую школу или еще хуже - в интернат для трудновоспитуемых. были такие в советское время - тюрьма для малолетних
13:14:30 28-01-2025
Гость (12:44:11 28-01-2025) очень хорошо подстимулирует к исправлению перспектива попаст... Уже давно нужно вернуть эту практику, работала точно. А сейчас занянчили, чуть что- психолог нужен, родители не справляются, или немодно стало воспитывать чадушек, носятся как с писаной торбой, обидеть боятся. А вседозволенность порождает наглость, давно известный факт.
12:53:59 28-01-2025
Ведёшь себя как блатной, ударил жертву - заплати штраф и оплати моральный вред жертве. А потом получи штамп после которого только на черновые работы за минималку до гроба. Так в Израиле например довольно эфективно работают с садистами всех мастей. Что мешает нам? А, так дети учителей и прочих влиятельных часто и есть садисты?
12:55:27 28-01-2025
Кто после школы будет спасать этих угнетённых в ВУЗАХ, армии, на работе ... ???
Юный друг, всегда будь юным,
Ты взрослеть не торопись,
Будь веселым, дерзким, шумным!
Драться надо — так дерись!
13:34:59 28-01-2025
Гость (12:55:27 28-01-2025) Кто после школы будет спасать этих угнетённых в ВУЗАХ, армии... В школах садисты детей когда травят, то дети плохо учатся и потом страна недополучает врачей инженеров...
13:49:54 28-01-2025
Гость (12:55:27 28-01-2025) Кто после школы будет спасать этих угнетённых в ВУЗАХ, армии... ВУЗАХ, армии, на работе процветает буллинг?
13:51:16 28-01-2025
Гость (12:55:27 28-01-2025) Кто после школы будет спасать этих угнетённых в ВУЗАХ, армии... Кто после школы будет спасать этих угнетённых в ВУЗАХ, армии, на работе, в автобусе, поликлинике, гастрономе....
Вы оправдываете детский садизм???
15:57:57 28-01-2025
Гость (12:55:27 28-01-2025) Кто после школы будет спасать этих угнетённых в ВУЗАХ, армии... Скоро скудоумные яжмамки потребуют запрета этого фильма.
13:26:39 28-01-2025
Вот чего точно не стоит делать — перенаправлять трудных подростков в училища и техникумы. Потому что тогда училища и техникумы начнут превращаться в "отстойники" для трудных подростков, и добропорядочные парни или девушки, которые захотят стать токарем или швеёй, будут опасаться туда поступать, зная, что там будут концентрироваться подростки, с которыми не справилась школа
13:43:18 28-01-2025
Ну конечно, сейчас учитель приструнит распоясавшегося малолетку, а через час прибежит его яжемать и будет орать и строчить жалобы на учителя во все инстанции и в суд. И кто защитит этого учителя от бешеной бабы и ее недоноска? А никто! Потому что самый бесправный и уязвимый у нас в школе - учитель. Его "имеют" все - и дети, и родители, и администрация, и вышестоящее начальство. А он не может даже слова сказать в свою защиту. И потому ваших деток он защищать тоже не будет, ибо как может бесправный и угнетенный кого-то защитить? А директор почему "спускает на тормозах"? А потому что он столь же бесправен, как и учитель. И в случае возникновения "шума" его снимут с должности без лишних разбирательств, а то и в суд потащат. Да и нет у него никаких реальных рычагов воздействия. Это в СССР можно было распоясавшегося дитятю на учет в ПНД поставить, не спрашивая родителей (и этого реально боялись все, ибо клеймо на всю жизнь) или на медико-психиатрическую комиссию отправить - и прямиком в спецшколу. А яжемамкам всяким сообщить на работу да в партком, чтоб мозги вправили. А сейчас-то что может директор? Провести воспитательную беседу? Да чихать они хотели... сегодня в обществе разнузданное хамье правит бал...
17:14:22 28-01-2025
Гость (13:43:18 28-01-2025) Ну конечно, сейчас учитель приструнит распоясавшегося малоле... совершенно верно
07:29:15 29-01-2025
Гость (13:43:18 28-01-2025) Ну конечно, сейчас учитель приструнит распоясавшегося малоле... Единственный грамотный ком-ий из всего мусора.
14:18:12 28-01-2025
Знал несколько садистов сынков влиятельных бизнесменов и чинош. Они все школьные годы так травили жертв, что кровь в жилах стыла у учителей. Потом их не стало, передоз. Людей спасли от садистов цыгане получается. А ведь садисты могли столько угробить нормальных людей. Это говорит о том что вообще у нас никак не хотят противодействовать разнузданным мажорам.
19:58:42 28-01-2025
Гость (14:18:12 28-01-2025) Знал несколько садистов сынков влиятельных бизнесменов и чин... Ага, цыганям спасибо?! Сколько они угробили людей, одно зло от них!
21:22:50 28-01-2025
Занятые, а комменты время нашли кучу настрочить.
02:18:23 29-01-2025
Есть очень действенное средство, которое работало в СССР - недопуск в выпускные классы. Отсев после 8-го класса был не только по неуспеваемости, но и по поведению. Хулиганов в 9-ый класс не брали, чтобы с ними еще 2 года мучаться.