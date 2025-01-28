"Отсеивание непослушных детей". Эксперты оценили предложения думцев по борьбе с буллингом

Собеседники amic.ru считают, что улучшения законодательства без правоприменительной практики не дадут эффекта

28 января 2025, 11:10, ИА Амител

Дети в школе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Для борьбы с буллингом в учебных заведениях недостаточно просто принять необходимые законы, крайне важна еще правоприменительная практика, убеждены опрошенные amic.ru эксперты.

Ранее в Госдуме предложили дополнить "антибуллинговые" статьи Уголовного кодекса и Кодекса об административных правонарушениях понятием "наблюдатель", который подразумевает одного или нескольких подростков, снимающих избиения и притеснения сверстников на видео, а затем выкладывающих это в интернет. Кроме того, как пишет "Парламентская газета", предложили для выявления подростков, склонных к деструктивному поведению и проявлению жестокости, ввести оценки по поведению. Также законодатели считают необходимым понизить возрастную планку для помещения в специальные учреждения подростков, тяготеющих к деструктивному поведению.Барнаульский психолог Виола Потапова считает, что усиление административного давления на учеников большой пользы не принесет.

"Вместо реальной работы по оздоровлению психологического климата в школах депутаты решили пойти по пути ужесточения законодательства, хотя ранее принимавшиеся меры в этом направлении результата не давали. Непонятно, кто и как будет оценивать и определять "агрессора", "жертву", а тем более "наблюдателей" буллинга. Наблюдатели – обычно это весь класс. Как определят уровень примененного "эмоционального насилия, много других вопросов", – поделилась она своими сомнениями с amic.ru.

Собеседник опасается, что принятие административных мер не поможет спасти психику "жертвы буллинга", но ужесточение мер может создать дополнительное напряжение для психики подростков, которых априори могут подозревать в "деструктивном поведении":

"Самые обычные подростки могут пострадать и попасть в спецучреждения за любую шалость и просто "проявление характера". Реализация инициативы может вылиться в банальное "отсеивание непослушных детей".

В настоящее время любые нормативные акты, касающиеся конфликтных ситуаций в школах, не сопровождаются практическими инструментами, позволяющими педагогам действовать в непростой ситуации, считает руководитель общественной организации "За безопасное детство" Андрей Крамарский.

Он напомнил, что травля в классе или школе чаще всего начинается с межличностного конфликта между детьми.

"Если педагоги, в частности – классный руководитель, вовремя заметили и пресекли такой конфликт, до травли может и не дойти. Однако сегодня директора школ, как правило, стремятся замять конфликтную ситуацию, так как опасаются выволочки от департаментов по образованию", – пояснил он amic.ru.

По мнению собеседника, в случаях серьезных конфликтов между учащимися у классного руководителя должна быть инструкция, как поступать в таких ситуациях:

"Ему следует предоставить возможность сообщить о ситуации в органы по делам несовершеннолетних (ПДН), порой минуя администрацию школы, которая может просто замять конфликт. При этом у сотрудников ПДН тоже должны быть необходимые инструкции, поскольку правовой базы для их действий явно недостаточно", – отметил Андрей Крамарский.

Эксперт также считает, что в случае выявления травли нельзя давать возможность заводиле почувствовать себя победителем: