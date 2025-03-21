Не так и страшно. Сотрудница amic.ru чипировала собаку и узнала, как проходит процедура

С его помощью можно будет найти владельца потерявшейся собаки

21 марта 2025, 20:33, ИА Амител

С 1 января 2025 года маркировка и регистрация собак в Алтайском крае стали обязательными. Так, у каждого пса будет свой уникальный номер, благодаря которому можно будет легко найти животное в случае его потери.

Как проходит процедура, какие документы нужны и что грозит владельцу, если этого не сделать? Сотрудница amic.ru Алина со своим песиком Лаки сходила на процедуру чипирования. Смотрите в нашем видео.

Пройти процедуру маркировки и регистрации можно в государственных ветеринарных клиниках по следующим адресам: