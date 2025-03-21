Не так и страшно. Сотрудница amic.ru чипировала собаку и узнала, как проходит процедура
С его помощью можно будет найти владельца потерявшейся собаки
21 марта 2025, 20:33, ИА Амител
С 1 января 2025 года маркировка и регистрация собак в Алтайском крае стали обязательными. Так, у каждого пса будет свой уникальный номер, благодаря которому можно будет легко найти животное в случае его потери.
Как проходит процедура, какие документы нужны и что грозит владельцу, если этого не сделать? Сотрудница amic.ru Алина со своим песиком Лаки сходила на процедуру чипирования. Смотрите в нашем видео.
Пройти процедуру маркировки и регистрации можно в государственных ветеринарных клиниках по следующим адресам:
- ул. Шевченко, 158;
- ул. Короленко, 109;
- ул. Совхозная, 28.
08:39:28 22-03-2025
еще бы убирали за собаками-и тоже бы рассказали
09:45:22 22-03-2025
Ну, и молодец. А, я не хочу чипировать и не буду.
15:36:04 22-03-2025
Легко найти? Это если поймаешь собаку.. а если она к чужим не пойдет никогда? Только jps трекер поможет отследить где ваше животное. Фигня а не затея . Только для налогов и придумали.
18:10:42 22-03-2025
Гость (15:36:04 22-03-2025) Легко найти? Это если поймаешь собаку.. а если она к чужим н... Не сможешь чипировать - усыпляй. Перед Законом все равны. Засрали все тропинки во дворе.
09:23:57 24-03-2025
Гость (18:10:42 22-03-2025) Не сможешь чипировать - усыпляй. Перед Законом все равны. За... Усыпись лучше сам..
09:29:50 24-03-2025
Гость (18:10:42 22-03-2025) Не сможешь чипировать - усыпляй. Перед Законом все равны. За... А чип устанавливается в задницу и мешает какать? Или он говешки помечает для идентификации?
16:12:54 23-03-2025
Объясните тупому, зачем чипировать, позже регистрировать, еще позже утилизировать... и все за деньги, деньги, деньги.... Моя собака живет дома, зачем ее чипировать? Налог платить? Или чипирование продлит ей жизнь?
09:27:20 24-03-2025
Просто интересно как они собираются идентифицировать? У каждого полицая будет считыватель с доступом в интернет и базу данных? За чей счет праздник, а господа законодатели? Вы же тут всем втирали, что бюджет не пострадает?