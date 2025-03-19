В Барнауле чипирование собак подорожало в три раза
Ранее хозяева платили за процедуру по себестоимости чипов – от 110 до 210 рублей
19 марта 2025, 11:50, ИА Амител
В барнаульских государственных ветклиниках стоимость чипирования собак выросла в три раза. Об этом сообщает "Толк".
Теперь вместо 200 с небольшим рублей за процедуру нужно заплатить 600. До недавних пор чипирование проводили фактически по себестоимости: хозяева платили от 110 до 210 рублей в зависимости от закупочных цен на чипы.
О том, что льготные расценки будут действовать только первое время, жителей края предупреждали еще на старте кампании. При этом в частных клиниках чипирование еще дороже: стоимость процедуры варьируется от 1-1,2 тысячи рублей и выше.
В районных ветеринарных гослечебницах вживление чипа подорожало не так значительно: цены колеблются в пределах 200-450 рублей в зависимости от муниципалитета. Однако при этом владелец должен самостоятельно привести питомца в ветучасток. За выезд врача на дом нужно доплатить около 130-150 рублей. Но из-за весенней распутицы такая возможность есть не везде.
"Специалисты напоминают, что после маркировки собаку нужно обязательно поставить на учет. Эта процедура бесплатна, но, в отличие от чипирования, она производится исключительно в государственных ветучастках по месту жительства. Данные о животных вносятся в федеральный реестр "Хорриот", – подчеркивает "Толк".
Напомним, маркировка и чипирование собак стали обязательными на территории Алтайского края с 1 января 2025 года. С 1 июля за отсутствие регистрации будет предусмотрена административная ответственность.
12:00:26 19-03-2025
кто-то сомневался, что это очередная кормушка?
12:10:00 19-03-2025
Еще какая кормушка.
Теперь за все что делают вашему псу придется платить по высоким расценкам.
А кроме того бешенство тоже вакцина подорожала и еще говорят к этому штампу многим не помогает и за усыпление в итоге тоже надо платить.Какя то неопределенность.
13:50:10 19-03-2025
Гость (12:10:00 19-03-2025) Еще какая кормушка.Теперь за все что делают вашему псу п... да. на многие вакцины и лекарства ввели ответные санкции, нельзя их ввозить...потому и ценник подрос.
20:49:04 19-03-2025
Гость (12:10:00 19-03-2025) Еще какая кормушка.Теперь за все что делают вашему псу п... ну так отвечать за тех, кого приручили вообще не дёшево. одного корма сколько надо, даже на котика. надо бы лицензировать этот вид деятельности с лекциями и экзаменами для понимания уровня затрат, законов и ответственности. и штрафовать за неудобства соседям. а то, как что, это не я, это оно (животное) само... то тявкает в 5 утра, то по ламинату гоняет футбол в час ночи, то погрызёт кого
12:23:14 19-03-2025
и до бесконечности...
12:27:56 19-03-2025
Интересно, много ли владельцев зачипировали своих питомцев и зарегистрировали. Не те цифры, которые печатают сми, а реальные. Ведь понятно, с какими целями все это делается.
12:35:16 19-03-2025
Ну вот и всплыло, что наши "законодатели" только выполнили установку с верху... А народу будут и дальше вдувать, мол это забота о их безопасности. Плевать им на вашу безопасность...Иначе в стране не уничтожали бы образование, медицину, не проводили бы пенсионную реформу, не повышали бы цены на услуги ЖКХ...
13:04:18 19-03-2025
Дюша (12:35:16 19-03-2025) Ну вот и всплыло, что наши "законодатели" только выполнили у... Ток краснопузик найдет связь между блоховозами и образованием. Государство, наконец-то, обратило внимание на проблему и начинает делать первые шаги в ее решении. И натыкаются на лютое противодействие зоошизы и зоофилов, которым порядок не нужен - дайте только с песелями миловаться
15:10:18 19-03-2025
Гость (13:04:18 19-03-2025) Ток краснопузик найдет связь между блоховозами и образование... Только свидетели ЕдРа верят в заботу современной власти о населении...
13:08:52 19-03-2025
Как обычно, начинают одну инициативу, а в итоге всё сливают - псу под хвост.
13:35:37 19-03-2025
Себя пусть чипируют
13:46:50 19-03-2025
О да... не собираюсь чипировать даже бесплатно.. собачонка немолодая, домашняя, мелкая, гуляет на поводке, какахи собираем... но если будет чип - то раз-два в год спросят, а где ваши прививки? не сделал - штраф... не сегодня - завтра сдохнет, иди снимай с учета, и тут новый вопрос - а как утилизировали/кремировали? и снова - плати или за кремацию или штраф за ненадлежащую утилизацию биоотходов...
ну их... сами себе тыкайте свой чип...
14:38:04 19-03-2025
Гость (13:46:50 19-03-2025) О да... не собираюсь чипировать даже бесплатно.. собачонка н... Ваша позиция понятна. Мы вам сочувствием. Проще утопить, если совсем с деньгами худо.
14:50:06 19-03-2025
Musik (14:38:04 19-03-2025) Ваша позиция понятна. Мы вам сочувствием. Проще утопить, есл... не удивлюсь что и утопят в Барнаулке что бы не тратиться
15:03:11 19-03-2025
Musik (14:38:04 19-03-2025) Ваша позиция понятна. Мы вам сочувствием. Проще утопить, есл... дело не в деньгах и топить никого не собираюсь. вопрос в том, куда идут эти деньги и как ими хотят распорядиться? кто чипирует бродячих собак? вопрос ведь в этом, как я понимаю? типа, навести порядок.. и? кто чипирует их? и кто несет за них ответственность?
15:16:08 19-03-2025
Musik (14:38:04 19-03-2025) Ваша позиция понятна. Мы вам сочувствием. Проще утопить, есл... Проще послать законотворцев в сторону леса вместе с их идеями и сделать всё, чтобы они больше никогда не попали во власть. А еще лучше отозвать их из Заксобрания как не оправдавших доверие избирателей...
17:49:47 19-03-2025
Гость (13:46:50 19-03-2025) О да... не собираюсь чипировать даже бесплатно.. собачонка н... Надо быть ответственным владельцем. Прививки каждый год. И кремация обязательна. Раз уж завели собачку, будьте добры не только какахи убирать....
16:25:05 19-03-2025
Суть такая - сокращать надо домашнее собаководство. А то у каждой сопли свора, засрано всё вокруг домов, сейчас заметно особенно. Владение собакой должно быть дорогим, сложным и непредсказуемым. Остальных отстрелять.
20:56:55 19-03-2025
Гость (16:25:05 19-03-2025) Суть такая - сокращать надо домашнее собаководство. А то у к... Боюсь спросить: "остальных" - это кого?
18:48:10 19-03-2025
Еще в феврале чипировала своего красавца за 200 р и забыла. А вы все ноете, и ноете, и ноете...😄
08:48:48 20-03-2025
Гость (18:48:10 19-03-2025) Еще в феврале чипировала своего красавца за 200 р и забыла. ... Замечательно...Когда Вас попросят приспустить штаны и слегка нагнуться, быстренько исполните и забудьте...
20:41:18 19-03-2025
бродвейская система - чем раньше, тем дешевле