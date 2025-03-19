В Барнауле чипирование собак подорожало в три раза

Ранее хозяева платили за процедуру по себестоимости чипов – от 110 до 210 рублей

19 марта 2025, 11:50, ИА Амител

Собака / Фото: amic.ru

В барнаульских государственных ветклиниках стоимость чипирования собак выросла в три раза. Об этом сообщает "Толк".

Теперь вместо 200 с небольшим рублей за процедуру нужно заплатить 600. До недавних пор чипирование проводили фактически по себестоимости: хозяева платили от 110 до 210 рублей в зависимости от закупочных цен на чипы.

О том, что льготные расценки будут действовать только первое время, жителей края предупреждали еще на старте кампании. При этом в частных клиниках чипирование еще дороже: стоимость процедуры варьируется от 1-1,2 тысячи рублей и выше.

В районных ветеринарных гослечебницах вживление чипа подорожало не так значительно: цены колеблются в пределах 200-450 рублей в зависимости от муниципалитета. Однако при этом владелец должен самостоятельно привести питомца в ветучасток. За выезд врача на дом нужно доплатить около 130-150 рублей. Но из-за весенней распутицы такая возможность есть не везде.

"Специалисты напоминают, что после маркировки собаку нужно обязательно поставить на учет. Эта процедура бесплатна, но, в отличие от чипирования, она производится исключительно в государственных ветучастках по месту жительства. Данные о животных вносятся в федеральный реестр "Хорриот", – подчеркивает "Толк".

Напомним, маркировка и чипирование собак стали обязательными на территории Алтайского края с 1 января 2025 года. С 1 июля за отсутствие регистрации будет предусмотрена административная ответственность.