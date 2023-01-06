Супергероика и Ди Каприо. Cамые ожидаемые кинопремьеры 2023 года в России и мире

В 2023 году выйдет несколько супергеройских фильмов и картин культовых режиссёров

06 января 2023, 07:00, Антон Дегтярев

Кинотеатр / Фото: Екатерина Смолихина

Пока непонятно, каким будет ли 2023 год и какие события за предстоящие 12 месяцев нам придётся пережить. Однако уже известно, какие фильмы мы будем смотреть. Что-то из этого покажут в России, а что-то выйдет только на Западе и найти эти ленты мы сможем только в интернете. Amic.ru собрал самые ожидаемые и громкие премьеры 2023 года.

В России:

«Гром: Трудное детство» (с 1 января)

В первый день 2023 года на стриминге «Кинопоиск HD» вышел приквел российской супергероики от Bubble Comics «Майор Гром: Чумной доктор», который называется «Гром: Трудное детство».

Действие разворачивается в 90-е годы, за 20 лет до событий фильма «Майор Гром: Чумной доктор». По сюжету Игорь Гром ещё 12-летний подросток. Его отец, майор Константин Гром, вместе со своим напарником Константином Громом охотится за боссом криминального мира Санкт-Петербурга Анубисом, который совершает преступления с помощью тёмной магии. Параллельно маленький Игорь Гром со своим другом Игнатом ищут способ заработать деньги и ввязываются в авантюры. Кстати, история будет оригинальной, она не основана на комиксах.

Режиссёром стал постановщик «Чумного доктора» Сергей Трофим. В кинотеатрах фильм не появится, посмотреть его можно будет только на стриминге.

Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» (с 12 января)

Год в российском прокате начнётся со значимой голливудской премьеры. 12 января выйдет новый фильм Гая Ричи с Джейсоном Стейтемом в главной роли. Актёр играет агента МИ-6, которого нанимает международная служба разведки «Пять глаз». Агент должен будет остановить продавцов нового смертельного оружия.

«О чём говорят мужчины. Простые удовольствия» (2 февраля)

2 февраля на экранах появится уже четвёртая часть комедии «О чём говорят мужчины» с подзаголовком «Простые удовольствия». В главных ролях — «Квартет И», а именно Ростислав Хаит, Леонид Барац, Камиль Ларин и Александр Демидов.

По сюжету старые друзья снова решили встретиться и поговорить о личных проблемах. Нас вновь ждут смешные и драматические мужские диалоги и комичные ситуации.

«Астерикс и Обеликс: Поднебесная» (с 14 февраля)

Новый «Астерикс и Обеликс» — это перезапуск знаменитой французской франшизы. Теперь в главных ролях тут не Жерар Депардье и Фабрис Лукини, а Гийом Кане и Жиль Лелуш.

Фильм расскажет о приключениях Астерикса и Обеликса в Китае. Там происходит переворот, и китайская принцесса Сюан-ди попадает в заключение. Ей удаётся сбежать в Галлию, и там девушка обращается за помощью к Астериксу и Абеликсу. Они соглашаются помочь принцессе и освободить страну. Но туда направляется и Цезарь со своей армией. Роль Цезаря исполнит Венсан Кассель, а Клеопатру сыграет Марион Котийяр. В фильме даже появится футболист Златан Ибрагимович.

«Холоп 2» (21 декабря)

В конце 2023 года на экраны выйдет продолжение самого кассового российского фильма в истории — «Холоп 2». По сюжету бывший мажор Гриша, которого перевоспитывали в первой части, решает помочь исправиться наглой и избалованной девушке Кате. Теперь уже она переживёт возвращение в «прошлое». Режиссёром вновь будет Клим Шипенко, а главные роли исполнят Милош Бикович и Аглая Тарасова.

В мире:

«Человек-Муравей и оса: Квантомания» (15 февраля)

Не обойдётся и без фильмов вселенной Marvel. Первым из них в 2023 году будет «Человек-муравей и Оса: Квантомания». На этот раз Человек-муравей и Оса вместе с её родителями отправятся в квантовый мир, где столкнутся с Кангом Завоевателем — злодеем, который должен стать главным противником Мстителей в будущих фильмах. Он может путешествовать по мультивселенным. Канг уже появлялся в сериале «Локи», но здесь он должен предстать во всей красе. Фильм должен сильно повлиять на развитие киновселенной, поэтому интересующиеся ожидают его с нетерпением.

«Подземелья и драконы: Воровская честь» (2 марта)

В 2023 году планируется громкая экранизация настольной игры Dungeons & Dragons («Подземелья и драконы»). По сюжету команда воров ищет потерянное сокровище, но в итоге сталкивается с неприятностями. Главные роли сыграют Крис Пайн и Мишель Родригес.

«Шазам! 2» (17 марта)

Супергеройские ленты в 2023 году будут не только от Marvel, но и от их главного конкурента — DC. Первой в году станет супергеройская комедия «Шазам! 2», которая продолжит сюжет оригинальной ленты 2019 года. Став Шазамом, сирота-подросток испытывает кризис, но в его жизни появляются новые приключения, миру угрожают злодейки Геспера и Атланта. Билли должен будет спасти свою семью и Землю в придачу. Премьера состоится 17 марта 2023 года.

«Джон Уик 4» (22 марта)

Громкой экшн-премьерой 2023 года станет уже четвертая часть «Джона Уика» с Киану Ривзом в главной роли. На этот раз Джон Уик сразится с мафиозными кланами вместе с таинственным «Голубиным королём». Ожидается много изобретательных драк, стрельбы и погонь. В кино — с 22 марта, но в России фильм выпускать не планируется.

«Стражи Галактики. Часть 3» (4 мая)

Ещё одним фильмом от Marvel в 2023 году станет и третья часть «Стражей Галактики», снимает её снова Джеймс Ганн. Новая часть серии должна стать последней для режиссёра и завершить историю команды Звёздного лорда. Сценарий обещает быть и весёлым, и драматичным одновременно.

По сюжету после покупки станции «Забвение» Стражи Галактики пытаются сделать из него убежище для тех, кто попал под воздействие щелчка Таноса из прошлых фильмов. Однако на станцию нападают. Вселенной вновь угрожает опасность, и лидер Стражей Питер Квилл должен её спасти.

«Форсаж 10» (18 мая)

Любителей «Форсажа» порадует юбилейная, уже 10-я часть серии, которая выйдет на экраны в мире с 18 мая. По словам Вина Дизеля, на «Форсаже 10» закончится «основная мифология цикла».

При этом картина станет лишь предпоследней. Закончиться история должна в «Форсаже 11». К своей роли снова вернётся Вин Дизель. А вот Дуэйн Джонсон впервые с «Форсажа 5» в картине присутствовать не будет.

«Убийцы цветочной луны» Мартина Скорсезе (май)

В 2023 году свет увидит новый фильм классика Мартина Скорсезе («Таксист», «Славные парни»). Действие происходит в 1920-х годах в США, в центре сюжета — агенты ФСБ, расследующие убийство в индейской резервации Осейджей, где открыли месторождение нефти. В фильмы сыграют знаменитости Леонардо Ди Каприо («Титаник», «Отступники») и Роберт Де Ниро («Таксист», «Крёстный отец 2»). Это будет уже шестой фильм, где играют Ди Каприо и Роберт Де Ниро.

«Человек-паук: Через вселенные 2» (1 июня)

«Человек паук: Через вселенные» — это не новый фильм с Томом Холландом, а продолжение мультфильма 2018 года о Майлзе Моралезе и его путешествиях по мультивселенной. Как и в первый раз, мы увидим новые миры и самых разных человеков-пауков из нескольких вселенных. В прокате с 1 июня.

«Трансформеры: Восхождение Звероботов» (7 июня)

Фильм будет сосредоточен вокруг Оптимуса Прайма, а события развернутся до основной серии, в 1994 году, в Нью-Йорке и некоторых городах Перу. Картина будет сиквелом фильма 2018 года «Бамблби» и седьмой картиной во франшизе «Трансформеры».

По сюжету два археолога впутываются в древний конфликт между роботами-трансформерами. Впервые в серии в «Трансформерах» появятся новые племена роботов, способных превращаться в животных.

«Звёздный путь 4» (8 июня)

Наконец-то в 2023 году выйдет новая часть «Стартрека», или «Звёздного пути». По сюжету капитан Кирк путешествует во времени и встречает своего отца. Это переворачивает его жизнь. О сюжете пока известно мало, но новый «Звёздный путь» сам по себе — очень ожидаемое событие.

«Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть 1» (12 июня)

Том Круз появится в седьмой части франшизы «Миссия невыполнима», которая будет иметь длинный подзаголовок «Смертельная расплата. Часть 1». На этот раз герой Круза Итан Харт борется с «Апостолами» — террористами, которые пытаются устроить ядерную катастрофу. Как и всегда от фильма стоит ждать качественного экшна и безумных трюков от Тома Круза.

«Барби» (19 июня)

Поклонники Райана Гослинга, Марго Робби и кукол Барби ждут в 2024 году романтическую комедию «Барби» от Греты Гервинг, которая известна по «Леди Берд» и «Маленьким женщинам».

По сюжету главную героиню выгоняют из Барбиленда за несоответствие стандартам красоты и она вынуждена приспособиться к реальному миру.

«Оппенгеймер» (20 июня)

Новый фильм культового режиссёра Кристофера Нолана (режиссёр «Начала», трилогии «Тёмный рыцарь» и «Интерстеллар») тоже увидит свет в 2023 году. На этот раз мэтр снимает биографическую ленту о создателе атомной бомбы Джулиусе Оппенгеймере с Киллианом Мерфи в главной роли. Сценарий основан на книге «Американский Прометей: Триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера» под авторством Кая Берда и Мартина Шервина.

«Флэш» (21 июня)

Спустя несколько переносов, в 2023 году, наконец, должен выйти на экраны сольный фильм о супергерое Флэше от DC. По сюжету Барри Аллен (настоящее имя Флэша) пытается вернуться во времени, чтобы предотвратить убийство своей матери. Это открывает для него альтернативную вселенную.

Картина обещает много фан-сервиса. Так, во «Флэше» появятся сразу два Бэтмена — Майкла Китона (он играл в картинах Типа Бертона «Бэтмен» и «Бэтмен возвращается») и Бэна Аффлека («Бэтмен против Супермена», «Лига справедливости»). И если Бэтмен Китона должен и дальше играть важную роль в киновселенной DC, то Бэн Аффлек должен в этом году закончить исполнять роль «Бэтмена».

В отличие от последних картин DC, которые толком не влияли на киновселенную, «Флэш» должен серьёзно её встряхнуть.

«Индиана Джонс и циферблат судьбы» (30 июня)

В 2023 году выйдет новая, пятая часть легендарной серии про Индиану Джонса, на этот раз с подзаголовком «Циферблат судьбы». Режиссёром нового эпизода франшизы впервые будет не Стивен Спилберг — картину снял постановщик «Логана» Джеймс Мэнголд.

Действие нового «Индианы Джонса» разворачиваются в конце 1960-х годов, когда идёт космическая гонка. Пожилой археолог обеспокоен тем, что правительство США вербует бывших нацистов, чтобы победить Советский Союз в космосе. По сюжету лунной программой руководит группа заговорщиков во главе с бывшим нацистом инженером Фоллером (Мадс Миккельсен). Харрисон Форд должен сыграть роль знаменитого археолога в последний раз.

«Крейвен-охотник» (4 октября)

Вселенная злодеев Человека-паука от Sony в 2023 году тоже будет развиваться и представит свой четвёртый фильм. На этот раз картина расскажет о Крейвене-охотнике, роль которого исполнит Аарон Тейлор-Джонсон («Пипец», «Мстители: Эра Альтрона»). Подробностей о сюжете пока нет. Да и качество картины вызывает опасения — предыдущие фильмы киновселенной явно не удались.

«Дюна 2» (3 ноября)

В 2023 году любители фантастики, пожалуй, сильнее всего ждут вторую часть нашумевшей «Дюны» Дени Вильнева. Собравшая восторженные отзывы первая часть оборвалась на самом интересном месте, и в сиквеле история продолжится.

Сюжет расскажет о приключениях наследника дома Атрейдесов Пола Атрейдеса (его играет Тимоти Шаломе). В прошлой части его дом разрушили и он попадает на пустынную планету Арракис. Пол оказывается втянут в конфликт между домом Харконенов, империей и коренными жителями планеты-пустыни.

«Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах» (16 ноября)

Выйдут в 2023 году и новые «Голодные игры», это будет уже пятый фильм в серии. Он станет приквелом к франшизе, так что Дженнифер Лоуренс тут не появится. Картина расскажет историю становления Кориолана Сноу и его превращении в тирана-правителя. Действие происходит за 64 года до первого фильма.

«Вилли Вонка» (14 декабря)

Популярный актёр Тимоти Шаломе засветится не только во второй «Дюне». Он сыграет главную роль и в приквеле картины «Чарли и шоколадная фабрика», который будет называться «Вилли Вонка». Картина будет музыкальным фэнтези и расскажет о становлении этого знаменитого героя и его приключениях до открытия шоколадной фабрики.

«Аквамен и потерянное царство» (25 декабря)

Третьим и последним супергеройским фильмом DC в 2023 году станет «Аквамен и потерянное королевство». В картине сыграет Джейсон Момоа, Эмбер Херд и Уильям Дефо. Кроме того, Бен Аффлек появится в новом «Аквамене» в роли Бэтмена — как и во «Флэше». Картина выйдет в самом конце года — 25 декабря 2023 года.

«Русалочка» (26 мая)

В 2023 году продолжится череда экранизацией классических диснеевских мультфильмов. 26 мая на экранах появится музыкальный фэнтезийный фильм «Русалочка». Он является киноадаптацией одноимённой картины 1989 года и основан на сказке Ганса Христиана Андерсена. Сюжет в картине обещает быть примерно тем же, что и в мультфильме.

Причём от оригинального мультфильма картина визуально будет отличаться. На главную роль Ариэль выбрана афроамериканская актриса Холли Бейли, тогда как оригинальный персонаж был светлокожей рыжей девушкой с голубыми глазами. Это вызвало у публики противоречивую реакцию, однако, скорее всего, фильм всё равно соберёт внушительную кассу.

«Убийца» Дэвида Финчера

Ещё один классик Дэвид Финчер («Семь», «Исчезнувшая») представит свою новую работу — триллер «Убийца». Фильм основан на одноимённом комиксе Алексиса Колета и рассказывает историю киллера, который переживает психологический кризис и начинает испытывать раскаяние за свои преступления. Главную роль исполнит Майкл Фассбендер («Бесславные ублюдки», «Прометей»). Выйдет картина сразу на Netflix. Точной даты релиза у неё пока нет.