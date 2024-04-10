Сезон активности клещей в Алтайском крае начался раньше, чем в прошлом году

10 апреля 2024, 08:15, ИА Амител

Клещ на руке человека / Фото: pxhere.com

Еще в конце марта в Алтайском крае зафиксировали первый случай укуса клеща. Сейчас таких происшествий уже шесть, рассказали в региональном Роспотребнадзоре. В 2024-м сезон стартовал на два дня раньше, чем в 2023-м.

Но это только начало: сейчас появились первые кровососущие, которые "оттаяли" раньше других. Теперь с каждым днем их будет все больше, отмечают в надзорном ведомстве. Ежегодно среди множества клещей есть и энцефалитные особи, укус которых может закончиться инвалидностью или смертью.

Сколько клещей ожидается на Алтае в 2024 году, какие болезни переносят эти членистоногие, спасет ли от них прививка и что делать, если вас уже укусили, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что сезон клещей на Алтае уже начался? Да. Первый случай укуса зафиксировали в Бийске, а сейчас их уже шесть, рассказала главный специалист отдела эпиднадзора и санохраны территории регионального Роспотребнадзора Елена Черкашина. По ее словам, четверо пострадавших – дети. "На сегодня у нас зарегистрировано шесть случаев, из них четыре – у детей. Один из них привез на себе клеща из Горного Алтая, второго укусили в Бийске, двух других – в Солонешном и Белокурихе", – сказала эксперт. В трех случаях пострадавшие сдали клещей на лабораторное исследование. Заражений энцефалитом пока не выявлено. Черкашина отметила, что период с начала сезона и до первой декады июня – самый опасный. В это время клещи наиболее активны.

2 Много ли клещей ожидается в Алтайском крае в 2024 году? Много. Понятно, что всех клещей в регионе пересчитать невозможно. Поэтому специалисты ориентируются на количество случаев укуса за сезон. В Роспотребнадзоре ожидают, что инцидентов будет немало. "Численность ожидается стабильно высокая. В прошлом году у нас было в районе 10 тысяч пострадавших. В этом году ожидается примерно столько же. Может, девять или восемь тысяч. Здесь все зависит от множества факторов. Например, погода. Если люди не выходят на природу, то покусанных мало. А когда становится тепло, то и количество пострадавших увеличивается", – сказала Черкашина.

3 Почему клещи так опасны и какие болезни они переносят? Заболевания, переносчиками которых могут быть клещи, очень опасны. По словам главного специалиста по инфекционным болезням Минздрава региона Валерия Шевченко, эти инфекции могут вызывать серьезные последствия даже спустя большое количество времени. Конечно, самая опасная болезнь, о которой чаще всех говорят, – энцефалит. "Само название дает понять, что в патологические процессы вовлекается центральная нервная система. А это чревато последствиями, если не в острый период, то на перспективу. Они могут быть небольшими, могут быть тяжелыми, но чаще всего они реализуются", – говорит врач. В самых тяжелых случаях развитие энцефалита может привести к инвалидности и даже смерти. Но в последние годы, отмечает инфекционист, подобных случаев в регионе не было. Другая опасная болезнь, которой можно заразиться от клеща, – боррелиоз. "Острый период, как правило, проходит неярко, без больших страданий пациента. А потом приходят серьезные отложенные последствия. Это могут быть поражения сердечно-сосудистой системы, нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Эти нарушения тоже могут привести к инвалидизации", – пояснил Шевченко. По его словам, чаще всего осложнения развиваются, если пациент вовремя не отследил ухудшение состояния и не обратился за помощью в течение месяца после укуса. Еще одно заболевание, которое передается с укусом клеща, – риккетсиоз, или сыпной тиф. По словам Шевченко, долгие годы эта инфекция считалась "доброкачественной". Но последние исследования показывают, что и она может вызывать серьезные последствия. "Сыпной тиф отличается ярким острым периодом: лихорадка, вплоть до затуманивания сознания. Это серьезное страдание организма в течение недели, но затем с гарантированным выздоровлением. Сейчас выявляют ряд новых подвидов риккетсий, которые несут в себе гораздо большую вирулентность. У нас в регионе этого пока нет. Но в соседних специалисты отмечают утяжеление течения риккетсиоза, вплоть до поражения почек. Есть и ситуации, когда пациент с этим заболеванием попадает на реанимационную койку", – говорит специалист. А наибольшая опасность, по его словам, в том, что одним укусом клещ может передать все эти заболевания. "Важный момент в том, что при однократном присасывании клеща у человека может развиться сразу микст инфекционных заболеваний. Это могут быть одновременно и энцефалит, и боррелиоз, и риккетсиоз", – сказал врач.

4 Много ли на Алтае энцефалитных клещей? Точно сказать невозможно. По словам Елены Черкашиной, ежегодно специалисты Роспотребнадзора самостоятельно отлавливают и исследуют три тысячи клещей. В прошлом году зараженными оказались 0,4%. Но из тех клещей, которых в течение прошлого сезона сдавали пострадавшие, энцефалитными было 8%. Из всех жителей Алтайского края, обратившихся за медпомощью после укуса, энцефалитом заболели 34 человека. Еще около 60 заразились боррелиозом. "К счастью, эти случаи были своевременно выявлены, и людям оказали всю необходимую помощь. Мы предотвратили развитие этих заболеваний", – сказала представитель Роспотребнадзора.

5 Как понять, что клещ, который меня укусил, заразный? Для этого клеща нужно сохранить и сдать в специализированную лабораторию, где его исследуют. Это делается на базе ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае" и в его филиалах. Бийск: ул. Советская, 78, тел. 8 (3854) 34-94-12, 34-94-21;

ул. Советская, 78, тел. 8 (3854) 34-94-12, 34-94-21; Рубцовск: ул. Краснознаменская, 118, тел. 8 (3855) 79-61-06;

ул. Краснознаменская, 118, тел. 8 (3855) 79-61-06; Заринск: ул. Горького, 16, тел. 8 (38595) 9-90-32;

ул. Горького, 16, тел. 8 (38595) 9-90-32; Славгород: ул. К. Маркса, 281, тел. 8 (38568) 5-18-91;

ул. К. Маркса, 281, тел. 8 (38568) 5-18-91; Камень-на-Оби: ул. Ленина, 77, тел.: 8 (38584) 2-55-33. В Барнауле клещей на исследование принимают по адресу ул. Привокзальная, 47. Уточнить время работы лаборатории можно по телефону 8(3852) 50-68-27. Кроме того, анализы проводит и коммерческая компания "Аско-Мед". Адреса: ул. Малая Олонская, 17, и ул. 65 лет Победы, 6. Раньше, чтобы специалисты смогли провести анализ, клеща нужно было обязательно сохранить живым. Но сейчас достаточно даже его фрагмента, чтобы проверить на наличие инфекций.

6 Спасет ли противоклещевая прививка от всех этих болезней? Не от всех, а только от энцефалита. Прививка дает надежную защиту, уверена главный эпидемиолог края Ирина Переладова. По ее словам, вакцинированный человек заметно упрощает себе жизнь в случае, если его укусит клещ. Как правило, поездка в травмпункт вообще не понадобится. А вот от других инфекций, которые переносят клещи, вакцин нет. По словам Шевченко, их очень трудно разработать, поскольку патогены постоянно видоизменяются. В этом случае медики используют неспециализированную антибактериальную терапию. Эпидемиолог напомнила, что первичный курс вакцинации включает в себя три укола. Сначала ставится первый, через полгода – второй, а через год – третий, закрепляющий. Затем нужно ревакцинироваться каждые два года. Тогда вы будете надежно защищены.

7 Можно ли в Алтайском крае бесплатно привиться от клеща? Бесплатно от клещевого энцефалита прививают только детей до 18 лет. По словам Переладовой, для этого край ежегодно закупает от 100 до 150 тысяч доз вакцины. Важно: прививку можно ставить детям старше 3 лет. А вот взрослые могут привиться лишь за собственный счет. Впрочем, на многих предприятиях распространена практика, что работодатель сам оплачивает прививки для своих сотрудников. Чаще всего это организации, которые много работают "в полях".

8 Что делать, если клещ уже укусил? Если вы заметили уже присосавшегося клеща, его нужно осторожно извлечь. Специалисты советуют аккуратно проворачивать членистоногого против часовой стрелки. Важно, чтобы голова клеща не осталась в коже. Затем, если вы не привиты, клеща нужно обязательно сдать на исследование. Впрочем, медики советуют сдавать их и тем, кто вакцинирован: наличие других инфекций тоже не исключено. Если человек не привит, а клещ оказался энцефалитным, пациенту требуется укол иммуноглобулина. Это препарат, созданный на основе донорской крови, который запускает в организме процесс борьбы с инфекцией. По словам медиков, укол этот очень болезненный, но это основной способ остановить развитие энцефалита. Важно: сделать укол нужно не позднее чем через 72 часа после укуса. В противном случае смысла уже не будет, говорит Ирина Переладова. "Неприятно, конечно, если далеко уехали, а тут сразу клещ. Но других вариантов нет – собираемся и сразу едем за помощью. Через 72 часа доктор разведет руками. Все события, которые должны случиться для заражения организма, скорее всего, уже случились. И эти меры становятся бесполезными", – говорит эпидемиолог. Инфекционист Шевченко добавляет, что в этом случае пострадавшему придется лишь тревожно ждать, проявятся ли первые симптомы инфекции. Тогда уже медики поймут, какую помощь оказывать. Уколы иммуноглобулина обычно делают в травмпунктах.

9 А укол иммуноглобулина бесплатный? Бесплатным он будет лишь в том случае, если у вас есть страховка от клеща. Оформить ее можно в любой страховой компании, которая оказывает такие услуги. Переладова подчеркивает: очень важно тщательно проверить, когда страховка начинает действовать. Некоторые компании прописывают, что страховой случай может наступить лишь через несколько дней после оформления. Поэтому тщательно изучайте договор, который подписываете.