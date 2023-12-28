Не только горожане: кто часто пользуется мобильным приложением "Почты России"
И какие возможности оно дает
28 декабря 2023, 12:00, ИА Амител erid: LjN8KUVUf
Мобильное приложение "Почты России" – основной помощник клиентов компании, которые хотят получить ее услуги онлайн. Каждый месяц сервисами приложения в среднем пользуются около 50 тысяч жителей Алтайского края.
Приложение "Почты России" открывает полноценный доступ к цифровым сервисам компании, которые экономят время клиентов и делают обслуживание более удобным. Самыми активными пользователями мобильного приложения в этом году были клиенты городских почтовых отделений:
- 656006 (Барнаул);
- 658080 (Новоалтайск);
- 659300 (Бийск).
Также с начала 2023 года в среднем на 10% выросла доля активных пользователей из сельской местности. Например, чаще других мобильным приложением пользовались клиенты сельских почтовых офисов:
- 658920 (с. Кулунда);
- 658655 (п. Степное Озеро);
- 659220 (с. Залесово).
Как правило, с помощью мобильного приложения клиенты "Почты России" отслеживали отправления, вызывали курьера на дом или в офис, искали ближайшее почтовое отделение, оформляли предоплаченные посылки к сдаче без очереди, выписывали любимые издания онлайн.
Напомним, что в 2020 году приложение "Почты России" вошло в список социально значимых приложений, которые Минцифры РФ рекомендует устанавливать на смартфоны. С апреля 2021 года у покупателей новых смартфонов появилась возможность устанавливать мобильное приложение при первом же запуске устройства и сразу начинать пользоваться сервисами "Почты России".
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