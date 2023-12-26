Сервисы "Почты России": как безопасно покупать в интернете
И как вернуть неподошедший товар
26 декабря 2023, 12:00, ИА Амител erid: LjN8JuLWW
"Почта России" расширяет линейку цифровых сервисов, которые помогают клиентам безопасно покупать в интернете. Рассказываем, какие возможности сейчас есть у клиентов организации.
"Защищенная покупка"
Сервис "Защищенная покупка" позволяет клиенту легко, быстро и в 100% объеме компенсировать расходы, понесенные при нарушении его прав при дистанционной покупке товара. Страховка распространяется на посылки с наложенным платежом. Она решает самые популярные проблемы. Например, клиенту пришел некачественный или не тот товар. Либо клиент вернул в интернет-магазин непонравившийся товар, а деньги продавец ему на счет так и не перечислил.
Стоимость полиса – 99 руб., срок действия – один месяц. Программа "Защищенная покупка" доступна с июня 2022 года. С момента ее запуска жители края смогли обезопасить около 58,5 тыс. интернет-заказов.
Проверка посылки с наложенным платежом
Раньше посмотреть содержимое посылки с наложенным платежом можно было лишь в нескольких случаях: если у посылки была опись вложения, дефект упаковки или вес отправления отличался от заявленного. Теперь клиент может попросить оператора проверить посылку, и только после того, как убедится, что содержимое соответствует ожиданиям, оплатить заказ. Если получатель по тем или иным причинам откажется от товара, сотрудник отделения оформит возврат.
"Легкий возврат"
Сервис помогает быстро и бесплатно возвращать неподошедшие товары обратно в интернет-магазины. С начала года клиенты "Почты России" в Алтайском крае с помощью сервиса вернули почти 17,5 тыс. интернет-заказов. Чаще всего возвращают по почте одежду, обувь, электронику.
Для оформления возврата необходимо сообщить оператору только трек-номер заказа (не требуются ни чек, ни документы, удостоверяющие личность) и передать упакованную посылку. Время оформления – менее одной минуты, так как нет необходимости заполнять бланк в почтовом отделении. Вернуть покупку продавцу можно, если онлайн-магазин подключен к "Легкому возврату".
АО "Почта России"Реклама
12:18:32 26-12-2023
Как говорится, с миру по нитке. Но если делаешь ценное отправление, то почта и так несёт ответственность на всю заявленную сумму.