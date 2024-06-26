Что за региональный сосудистый центр создают в Бийске и чем он поможет жителям?

Сейчас бийчане часто остаются недолеченными, из-за чего раньше других умирают от сердечно-сосудистых заболеваний

26 июня 2024, 07:01, ИА Амител

Центральная городская больница в Бийске / Фото: сообщество ЦГБ во "ВКонтакте"

Региональный сосудистый центр, который сейчас создают в Бийске, начнет работу уже в августе 2024 года. Об этом на прошлой неделе сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. По его словам, в центральной горбольнице города, на базе которой будет действовать центр, уже монтируют необходимое оборудование.

Это одна из мер, с помощью которых хотят снизить смертность от сердечных болезней, – она в Бийске выше, чем по краю.

О том, чем будет заниматься новый центр и как там будут лечить пациентов, – в материале amic.ru.

Не долечился – умер

Сердечно-сосудистые заболевания (болезни системы кровообращения – БСК) уже не первый год остаются главной причиной смертности и на Алтае, и по всей стране. В нашем регионе на их долю приходится 42,8% всех летальных исходов. А в Бийске ситуация еще хуже – там "сердечно-сосудистая" смертность на 14,3% выше, чем в целом по краю. Из 100 тысяч жителей ежегодно от БСК умирает почти 680 человек.

Одна из причин – недостаточной объем медпомощи. В наукограде до сих пор не был организован полный цикл ведения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Сейчас лечением "сердечников" в городе занимается частная медорганизация – Центр рентгенхирургических методов диагностики. Федеральные эксперты, которые изучали ситуацию в Бийской зоне, сделали вывод – эффективность недостаточная.

"К сожалению, в настоящее время в Бийске этот цикл не организован, частный центр не интегрирован в общую краевую систему. Сегодня пациента выписывают после высокотехнологичной операции на седьмые-десятые сутки, цикл не завершен, поэтому мы фиксировали высокую смертность", – рассказывала главный внештатный кардиолог Алтайского края Анна Ефремушкина. Из-за этого и было решено, что в Бийске нужно срочно создавать сосудистый центр.

Обследования, операции, "кардиопакеты"

Совсем скоро все станет иначе. С появлением центра у жителей Бийска и близлежащих районов будет возможность проходить тот самый полный цикл – от первичного обследования до последующего наблюдения.

"В РСЦ будет полный цикл помощи: от вызова скорой помощи до диагностики и оказания высокоспециализированной помощи – дифференциальная диагностика, лечение в соответствии с российскими рекомендациями, хирургическое вмешательство, по показаниям реабилитация в санатории, два года пациент будет получать "кардиопакет" и диспансерное наблюдение в течение года у кардиолога", – объясняла Ефремушкина.Другими словами, лечение пациентов с БСК в Бийске просто должны привести к тем стандартам, по которым его проводят везде. Попадая в центр, пациент сможет и полностью обследоваться, и прооперироваться, и потом получать бесплатно необходимые препараты. Сразу после выписки его никто не бросит, ведь риск повторения "сердечно-сосудистой катастрофы" остается большим.

"После открытия мы сможем оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь не только экстренную, но и амбулаторную", – рассказал главврач ЦГБ Бийска Сергей Ковязин.

Проверят все

В июне в больницу уже привезли ангиограф, закупленный по нацпроекту "Здравоохранение". Это современная высокотехнологичная установка, с помощью которой проводят исследования кровотока головного мозга и сосудов сердца, вен конечностей, сосудов легких, а также обследовать аорты и ее разветвления.

Помимо диагностики, ангиограф также будут использовать и во время операций, чтобы контролировать точность манипуляций. Также в ЦГБ рассказали, что после открытия центра планируют развивать у себя сосудистую хирургию.

Ангиограф уже готовят к установке. Ну а к августу, если планы будут выдержаны, центр уже примет первых пациентов.